Летом сад будет утопать в цветах: какие луковичные растения посадить в мае

Если посадить цветы в мае, то летом соседи будут завидовать вашему саду.

Что сажать в начале мая: цветы, которые зацветут уже этим летом

Вы узнаете:

Что сажать в начале мая в открытый грунт

Какие луковичные цветы быстро всходят

Последний месяц весны - удачное время для посадки многих растений, в том числе и луковичных цветов. Если посадить их мае, то уже этим летом они порадуют своим роскошным цветением.

Что сажать в начале мая в открытый грунт —разобрался Главред.

Лучшие луковичные цветы для посадки в мае

Садовод и автор Youtube-канала Сад, огород своими руками рассказал, что на первое место среди луковичных цветов, которые нужно посадить в мае, стоит поставить лилию. В июне сажать ее уже будет поздно.

"Лилия — это королева сада, которая украсит любой двор", — говорит эксперт.

Сейчас выбор сортов огромен: по расцветке, по величине цветка, существуют даже лилии-гиганты.

Луковица должна быть твердой и упругой. Чем она плотнее, тем больше в ней сохранилось питательного сока, который поможет растению быстро нарастить зеленую массу на начальном этапе.

Лилия, посаженная в мае, зацветет в июле-августе.

Каллы. Эти цветы выглядят просто потрясающе, их можно смело сажать в мае, как в открытый грунт, так и в горшки. В горшке даже одна луковица через 10 недель превращается в шикарный цветущий куст.

На данный момент существует около 70 сортов голландских калл с самыми разными расцветками. При покупке следите, чтобы на луковицах не было болезней или механических повреждений.

Какие многолетние цветы прекрасно растут в тени / Инфографика: Главред

Гладиолусы. Эти цветы очень любят солнце. Если посадить их в тени, цветение задержится на 10–15 дней.

Перед посадкой обязательно очистите луковицу от чешуи и убедитесь в ее упругости.

Гладиолусы сажают на глубину, равную 3–4 диаметрам луковицы (если диаметр 3 см, то копать лунку необходимо на 9–10 см).

В зависимости от сорта (ранние или поздние), гладиолусы зацветут в июле или августе.

Амариллисы. Эти цветы всегда становятся центром внимания в саду.

Амариллис любит солнце и теплую почву. Этот цветок рекомендуется высаживать только тогда, когда земля прогреется минимум до +10°C, а лучше до +15°C. Май — идеальное время.

После посадки растение зацветает довольно быстро — всего через 6–8 недель.

Канны - прекрасные и мощные цветы. Им нужна рыхлая почва. Температура грунта должна быть не менее +10–15°C, так как растение очень теплолюбивое. Скорость его развития напрямую зависит от погоды и тепла.

Фрезия, посаженная в конце апреля или в мае, зацветет в августе-сентябре. Ее также можно выращивать как на клумбе, так и в горшках.

О ресурсе: Youtube-канал "Сад, огород своими руками" На Youtube-канал "Сад, огород своими руками" подписаны 2,75 млн человек. Опубликованы полторы тысячи видео. Автор канала - агроном Валерий, который делится полезной информацией о выращивании цветов, томатов, винограда, малины, клубники и других культур. "Все, что я снимаю, основано и проверено на моем личном опыте", - утверждает автор.

