Все в зале смеялись: король Чарльз III сорвал овации, подшутив над Трампом

Королю аплодировали все, пока американский президент "выжимал" улыбку.

Британский монарх иронично ответил американскому президенту

Британский король "подколол" президента США

Чарльз III напомнил Трампу, благодаря кому американцы говорят на английском языке

Король Великобритании Чарльз III во время ужина в Белом доме "потроллил" президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает BBC. Британский монарх иронично ответил на распространенный тезис американского лидера о роли США в мировой истории.

Чарльз III напомнил Трампу его недавние слова о том, что европейские страны могли бы сейчас говорить по-немецки, если бы не США. В ответ король напомнил президенту, благодаря кому в США не говорят по-французски.

"Господин президент, недавно вы сказали, что если бы не США, европейские страны говорили бы на немецком языке. Позволю себе заметить, что если бы не мы, вы бы говорили по-французски", — отметил монарх.

После этих слов Чарльза III в зале раздался громкий смех и аплодисменты. В то же время сам Дональд Трамп, сидевший рядом с британским королем, лишь "выдавил" улыбку со сжатыми губами.

Напомним, Главред писал, что Дональд Трамп обсудил с британским королем Чарльзом III ситуацию с войной в Украине и планы российского диктатора и военного преступника Путина.

Ранее сообщалось, что временный поверенный в делах США в Украине Джули Дэвис планирует покинуть свой пост. Это решение связано с разногласиями с президентом США Дональдом Трампом и снижением уровня поддержки Украины со стороны американской администрации.

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство новой инициативой Ирана по открытию Ормузского пролива и прекращению войны.

О личности: король Чарльз III Чарльз III — король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был герцогом Корнуолльским и герцогом Розесейским с 1952 года до своего вступления на престол в 2022 году. Как наследник престола, он ждал его дольше всех в истории Великобритании: он был самым долгоправящим принцем Уэльским, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

