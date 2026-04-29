Все в зале смеялись: король Чарльз III сорвал овации, подшутив над Трампом

Анна Косик
29 апреля 2026, 13:26
Королю аплодировали все, пока американский президент "выжимал" улыбку.
Британский монарх иронично ответил американскому президенту

  • Британский король "подколол" президента США
  • Чарльз III напомнил Трампу, благодаря кому американцы говорят на английском языке

Король Великобритании Чарльз III во время ужина в Белом доме "потроллил" президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает BBC. Британский монарх иронично ответил на распространенный тезис американского лидера о роли США в мировой истории.

Чарльз III напомнил Трампу его недавние слова о том, что европейские страны могли бы сейчас говорить по-немецки, если бы не США. В ответ король напомнил президенту, благодаря кому в США не говорят по-французски.

"Господин президент, недавно вы сказали, что если бы не США, европейские страны говорили бы на немецком языке. Позволю себе заметить, что если бы не мы, вы бы говорили по-французски", — отметил монарх.

Король Чарльз / инфографика: Главред

После этих слов Чарльза III в зале раздался громкий смех и аплодисменты. В то же время сам Дональд Трамп, сидевший рядом с британским королем, лишь "выдавил" улыбку со сжатыми губами.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Полное видео ироничного заявления Чарльза III можно посмотреть в нашем телеграм-канале по ссылке.

Дональд Трамп — последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что Дональд Трамп обсудил с британским королем Чарльзом III ситуацию с войной в Украине и планы российского диктатора и военного преступника Путина.

Ранее сообщалось, что временный поверенный в делах США в Украине Джули Дэвис планирует покинуть свой пост. Это решение связано с разногласиями с президентом США Дональдом Трампом и снижением уровня поддержки Украины со стороны американской администрации.

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство новой инициативой Ирана по открытию Ормузского пролива и прекращению войны.

О личности: король Чарльз III

Чарльз III — король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был герцогом Корнуолльским и герцогом Розесейским с 1952 года до своего вступления на престол в 2022 году. Как наследник престола, он ждал его дольше всех в истории Великобритании: он был самым долгоправящим принцем Уэльским, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

Морские дроны поразили танкер теневого флота РФ в режиме "невидимки" - ВМС

Разогреет до +20 градусов: когда в Украину придет долгожданное потепление

Один удар — и целый город без воды: РФ готовит новый сценарий ударов по Украине

Доллар и евро внезапно обвалились после взлета: новый курс валют на 29 апреля

Сложно подобрать слова: приемная дочь Джоли рассказала об отношениях с актрисой

Карта Deep State онлайн за 29 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на май 2026: Петухам - расходы, Собакам - встреча

Православный календарь на май 2026: когда Вознесение и Троица

Забрать треть пехоты с фронта: Билецкий рассказал о новом плане боевых действий

