Все в зале смеялись: король Чарльз III сорвал овации, подшутив над Трампом

Главное:
- Британский король "подколол" президента США
- Чарльз III напомнил Трампу, благодаря кому американцы говорят на английском языке
Король Великобритании Чарльз III во время ужина в Белом доме "потроллил" президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает BBC. Британский монарх иронично ответил на распространенный тезис американского лидера о роли США в мировой истории.
Чарльз III напомнил Трампу его недавние слова о том, что европейские страны могли бы сейчас говорить по-немецки, если бы не США. В ответ король напомнил президенту, благодаря кому в США не говорят по-французски.
"Господин президент, недавно вы сказали, что если бы не США, европейские страны говорили бы на немецком языке. Позволю себе заметить, что если бы не мы, вы бы говорили по-французски", — отметил монарх.
После этих слов Чарльза III в зале раздался громкий смех и аплодисменты. В то же время сам Дональд Трамп, сидевший рядом с британским королем, лишь "выдавил" улыбку со сжатыми губами.
Напомним, Главред писал, что Дональд Трамп обсудил с британским королем Чарльзом III ситуацию с войной в Украине и планы российского диктатора и военного преступника Путина.
Ранее сообщалось, что временный поверенный в делах США в Украине Джули Дэвис планирует покинуть свой пост. Это решение связано с разногласиями с президентом США Дональдом Трампом и снижением уровня поддержки Украины со стороны американской администрации.
Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство новой инициативой Ирана по открытию Ормузского пролива и прекращению войны.
О личности: король Чарльз III
Чарльз III — король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был герцогом Корнуолльским и герцогом Розесейским с 1952 года до своего вступления на престол в 2022 году. Как наследник престола, он ждал его дольше всех в истории Великобритании: он был самым долгоправящим принцем Уэльским, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред