Чарльз III отправил Трампу скрытый сигнал о будущем Украины - Politico

Британские монархи всегда передают свои политические послания в зашифрованной форме.

Чарльз III призвал Запад сохранить единство ради Украины

Чарльз III связал поддержку Украины с историей союзничества Запада после терактов 11 сентября

Это стало завуалированным сигналом Трампу и республиканцам

Politico считает, что это прямой призыв не сокращать поддержку Киева

Король Великобритании Чарльз III, выступая перед американским Конгрессом, вспомнил об Украине в контексте поддержки Западом США на фоне теракта 11 сентября 2001 года. Издание Politico считает, что таким образом британский монарх отправил сигнал американскому президенту Дональду Трампу.

Издание отмечает, что "британские монархи передают свои политические послания в зашифрованной форме — и упоминание о 11 сентября, прозвучавшее из уст Чарльза, заслуживает объяснений".

"Сразу после событий 11 сентября, когда НАТО впервые применило статью 5… мы вместе откликнулись на этот призыв, как это делают наши народы уже более века, плечом к плечу", — сказал король.

В Politico считают, что "это тщательно продуманный ответ Трампу и его союзникам в Конгрессе, свидетельствующий о том, что, вопреки неоднократным заявлениям президента в последние недели, НАТО действительно оказало помощь Америке в час нужды".

Издание отмечает, что Чарльз намерен посетить мемориальный комплекс 11 сентября в Нью-Йорке, "поэтому теракты, произошедшие там почти 25 лет назад, для него чрезвычайно актуальны".

Король связал тот определяющий момент 2001 года с необходимостью сохранять единство Запада в поддержке Украины в условиях войны.

"Сегодня та же самая непоколебимая решимость необходима для защиты Украины и ее самого смелого народа — чтобы обеспечить по-настоящему справедливый и продолжительный мир", - заявил британский монарх.

"Эта часть речи является прямым призывом к Трампу и республиканцам в Конгрессе сохранить поддержку (Украины – ред.) в противодействии российскому вторжению", - пишет Politico.

Выступление короля прозвучало на фоне изменений в политике США относительно дальнейшей поддержки Киева, в частности после сокращения военной помощи Украине со стороны администрации Дональда Трампа.

Стоит отметить, что упоминание короля об Украине вызвало аплодисменты в зале Конгресса.

Визит Чарльза III в США

Визит короля Чарльза III в США стал первым государственным визитом британского монарха с 2007 года, когда страну посещала Елизавета II.

Четырехдневная программа поездки предусматривает посещение Вашингтона, Нью-Йорка и штата Вирджиния.

Центральным событием стало выступление короля в Конгрессе – Чарльз III стал лишь вторым британским монархом, который обращался к американским законодателям после выступления Елизаветы II в 1991 году.

Что Трамп сказал королю Великобритании о Путине

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп обсудил с британским королем Чарльзом III ситуацию с войной в Украине и планы российского диктатора и Владимира Путина. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на эксперта по чтению по губам Николу Хиклинг.

По ее словам, во время официальной встречи в Белом доме Трамп рассказал о своих разговорах с Путиным.

"Я разговариваю с Путиным… он хочет войны. У меня такое ощущение… если он сделает то, что сказал, он уничтожит население", — сказал Трамп, то и дело перебивая британского короля, который предлагал обсудить эту тему позже.

Напомним, в конце апреля младший сын короля Великобритании принц Гарри посетил Киев и выступил на Киевском форуме по безопасности.

Во время выступления герцог Сассекский заявил, что пришло время прекратить войну.

"Президент Путин, ни одна страна не выиграет от постоянных человеческих жертв, которые мы наблюдаем. Сейчас еще есть время, чтобы остановить эту войну, предотвратить дальнейшие страдания как украинцев, так и россиян, и выбрать другой курс", – подчеркнул принц Гарри.

Принц Гарри также сказал, что США должны "показать, что они могут выполнять свои международные договорные обязательства — не из благотворительности, а из-за своей неизменной роли в глобальной безопасности и стратегической стабильности".

Трамп прокомментировал визит принца Гарри в столицу Украину. По его словам, герцог Сассекский "не выражал мнение Великобритании", когда призвал США проявить "лидерство" в вопросе Украины.

Другие новости:

Об источнике: Politico Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

