"Еще есть время": принц Гарри из Киева призвал Путина остановить войну

Виталий Кирсанов
23 апреля 2026, 15:49
По словам принца, цена войны продолжает расти, и никакие достижения не могут оправдать человеческие потери.
Принц Гарри из Киева призвал Путина остановить войну / коллаж: Главред, фото: x.com/chrisshipitv

Что сказал принц Гарри:

  • Украина после нападения РФ не осталась в одиночестве
  • США должны соблюдать обязательства перед Украиной

Несмотря на большие человеческие потери, российский диктатор Владимир Путин достигает лишь незначительных успехов на поле боя, и не сможет выиграть войну. Поэтому, считает младший сын короля Великобритании принц Гарри, пришло время прекратить войну.

Об этом герцог Сассекский сообщил во время выступления на Киевском форуме по безопасности, пишет УНИАН.

"Президент Путин, ни одна страна не выиграет от постоянных человеческих жертв, которые мы наблюдаем. Сейчас еще есть время, чтобы остановить эту войну, предотвратить дальнейшие страдания как украинцев, так и россиян, и выбрать другой курс", – подчеркнул принц Гарри.

Он добавил, что затягивание конфликта на годы, сопровождающееся большими потерями и ограниченными результатами, лишь подтверждает: такой курс не ведёт к победе, а приносит новые жертвы.

По словам принца, цена войны продолжает расти, и никакие достижения не могут оправдать человеческие потери. При этом он подчеркнул, что Украина не осталась в одиночестве - её поддерживают страны Европы и другие государства мира.

США должны соблюдать обязательства перед Украиной

Отдельно принц Гарри обратился к американской стороне, отметив их особую роль. Он напомнил, что после отказа Украины от ядерного оружия США выступили гарантом её суверенитета и территориальной целостности. В связи с этим он призвал Вашингтон проявить лидерство и выполнить взятые на себя международные обязательства.

По его словам, решительные и своевременные действия способны спасать жизни, а чёткие обязательства помогают сокращать продолжительность войн. Он подчеркнул, что речь идёт не о благотворительности, а о стратегической ответственности США в глобальной безопасности.

Принц Гарри также отметил, что Украина заслужила уважение мирового сообщества. В этом контексте он сослался на позицию Владимира Зеленского, который ранее подчёркивал, что страна защищает своё право на существование.

В завершение принц подчеркнул, что вопрос уже не в том, сможет ли Украина выстоять, а в том, готов ли остальной мир поддержать ее решимость. По его словам, история будет оценивать не слова, а конкретные действия и готовность проявить смелость.

"А Украина выбрала противоположный путь. И это различие не может быть более явным. Как четко дал понять президент Зеленский: "Мы защищаем наше право на жизнь". Итак, вопрос уже не в том, устоит ли Украина. Вы уже ответили на него. Вопрос заключается в том, поддержит ли остальной мир вашу решимость? Потому что однажды, в скором времени, эта война закончится. И история не будет спрашивать, о чем мы говорили. Она будет спрашивать: что мы сделали? Кто действовал? Кто вышел вперед? И кто выбрал мужество вместо осторожности? Украина уже дала свой ответ", – подытожил Гарри.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина обратилась к Турции с просьбой помочь организовать переговоры на высшем уровне — между президентом Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Анкара готова выступить посредником и содействовать проведению таких переговоров. Он отметил во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме, что Турция поддерживает идею саммита с участием лидеров Украины и России.

В то же время Владимир Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Путиным, которая может состояться на Ближнем Востоке, в Европе или в Соединенных Штатах.

О персоне: принц Гарри

Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.

Доллар внезапно взлетел, а евро подешевел: новый курс валют в Украине

Доллар внезапно взлетел, а евро подешевел: новый курс валют в Украине

16:03Экономика
"Еще есть время": принц Гарри из Киева призвал Путина остановить войну

"Еще есть время": принц Гарри из Киева призвал Путина остановить войну

15:49Украина
Угроза массированного обстрела, РФ подняла в небо Ту-95: известны сроки удара

Угроза массированного обстрела, РФ подняла в небо Ту-95: известны сроки удара

15:20Украина
Популярное

Ещё
Сорняки исчезнут уже на следующий день: чем их достаточно полить

Сорняки исчезнут уже на следующий день: чем их достаточно полить

Четыре даты рождения с самой сильной волей: на них можно положиться

Четыре даты рождения с самой сильной волей: на них можно положиться

Сейчас выглядит как фантастика: какие необычные продукты можно было купить в СССР

Сейчас выглядит как фантастика: какие необычные продукты можно было купить в СССР

Запутанная головоломка со спичками для детей, которую осилят не все взрослые

Запутанная головоломка со спичками для детей, которую осилят не все взрослые

Синоптики объявили предупреждение для Днепропетровщины: когда ждать непогоды

Синоптики объявили предупреждение для Днепропетровщины: когда ждать непогоды

Последние новости

16:58

Только четыре знака зодиака полностью раскрываются с возрастом - кто они

16:41

Агрессивный алкаш: в РФ смачно припечатали Лепса

16:37

Ленивый пирог на сковороде: рецепт шикарного десерта за 35 минут

16:19

"Более сложная цель": эксперт предупредил о новой опасности "Шахедов"

16:12

Гороскоп Таро на завтра 24 апреля: Тельцам - честность, Ракам - замедлиться

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
16:03

Доллар внезапно взлетел, а евро подешевел: новый курс валют в Украине

16:00

Миру грозит новая угроза: будущее без людей оказалось реальным

15:49

"Еще есть время": принц Гарри из Киева призвал Путина остановить войну

15:48

Китайский гороскоп на завтра, 24 апреля: Крысам - споры, Собакам - достижения

Реклама
15:25

Почти 100 гривен на ценнике: в Украине рекордно подорожал базовый продукт

15:21

Принцу Луи восемь: дворец опубликовал новый портрет королевича

15:20

Угроза массированного обстрела, РФ подняла в небо Ту-95: известны сроки удара

14:59

ЕС разблокировал пакет помощи Украине на 90 миллиардов евро – на что пойдут средства

14:43

Вербовали детей: СБУ разоблачила попытку РФ совершить теракты в украинских школахФото

14:32

"Я не буду говорить": украинский режиссер удивил зарплатами актеров в кино

14:29

Четыре самых полезных гаджета для пожилых людей: упрощают жизнь

14:26

В РФ небо затянуло черным дымом: дроны СБУ нанесли сокрушительный удар по НПС

14:03

Сумская публично обратилась к сестре, с которой в ссоре

13:53

Заморозки и мокрый снег возвращаются: когда непогода обрушится на Полтавщину

13:28

Украли в "Укренерго" 447 миллионов: разоблачена масштабная схема манипуляцийФото

Реклама
13:15

Девушка заметила странную стрижку после сна: виновник оказался рядом

13:09

Начнёт ли Беларусь войну против Украины: генерал СБУ указал на важный нюанс

12:54

Живут под счастливой звездой: в какие месяцы рождаются самые везучие люди

12:45

Заморозки в -3° и сильный ветер: погода в Украине резко испортится

12:44

Красные линии на переговорах, достижение мира и мобилизация — громкие заявления Буданова

12:21

"Это должно стать сигналом": эксперт назвал "тревожные звоночки" у владельцев оружия

12:09

Цветы растут без солнца: назван список лучших однолетников для тени

11:56

Туриста ужалило самое ядовитое существо: противоядие не помогло

11:53

Почему 24 апреля нельзя давать деньги в долг: какой церковный праздник

11:28

Украинцам вернут деньги за коммуналку: кто может рассчитывать на возмещение

11:05

Во Львове - стрельба: спецназ штурмовал многоэтажку, стрелок задержан

10:59

Гороскоп на завтра, 24 апреля: Близнецам - разочарование, Рыбам - шанс

10:53

Полиция не справится с мобилизацией самостоятельно — Выговский

10:33

"Слова не остановят Путина": Зеленский заговорил об иностранных войсках

10:22

Как наклеить самоклеящиеся обои без пузырей и складок: скрытые нюансыВидео

09:47

Теракт в Киев: глава Нацполиции назвал одну из причин преступления

09:36

Принц Гарри тайно приехал в Киев - в чем причина визитаВидео

09:32

Как Россия может вовлечь белорусскую армию в войну: неожиданный сценарий

08:52

В РФ - взрывы и пожары, горят нефтебазы и заводы, в небе черный дым: что известноФото

08:38

Муж покойной Жанны Фриске пожаловался на неуправляемого сына

Реклама
08:33

В Кремле назвали новую причину войны в Украине: в ISW раскрыли цель РФ

08:10

Какой ценой РФ продвигается на фронте в апреле: Коваленко раскрыл потери оккупантовмнение

07:38

Пять "прилетов" и пожар: дроны ударили по нефтебазе в Феодосии

06:53

Удар РФ по жилому дому в Днепре: два человека погибли, восемь - раненыФото

05:50

Трех знаков зодиака ждет период больших возможностей: кому повезет больше всего

05:32

Почему кошка роется в вазоне: как отучить кошку рыть землю без криков и наказанийВидео

05:09

Когда и чем подкормить помидоры после пикировки: рассада будет крепкой и устойчивой

04:41

Сейчас выглядит как фантастика: какие необычные продукты можно было купить в СССР

04:00

Дочь Джоли неожиданно стала брюнеткой и попала на фото с пирсингом в губе

03:33

Муравьи исчезнут за день: дешевый лайфхак, который реально работает

