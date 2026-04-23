"Еще есть время": принц Гарри из Киева призвал Путина остановить войну

https://glavred.info/ukraine/eshche-est-vremya-princ-garri-iz-kieva-prizval-putina-ostanovit-voynu-10759004.html Ссылка скопирована

Принц Гарри из Киева призвал Путина остановить войну

Что сказал принц Гарри:

Украина после нападения РФ не осталась в одиночестве

США должны соблюдать обязательства перед Украиной

Несмотря на большие человеческие потери, российский диктатор Владимир Путин достигает лишь незначительных успехов на поле боя, и не сможет выиграть войну. Поэтому, считает младший сын короля Великобритании принц Гарри, пришло время прекратить войну.

Об этом герцог Сассекский сообщил во время выступления на Киевском форуме по безопасности, пишет УНИАН.

видео дня

"Президент Путин, ни одна страна не выиграет от постоянных человеческих жертв, которые мы наблюдаем. Сейчас еще есть время, чтобы остановить эту войну, предотвратить дальнейшие страдания как украинцев, так и россиян, и выбрать другой курс", – подчеркнул принц Гарри.

Он добавил, что затягивание конфликта на годы, сопровождающееся большими потерями и ограниченными результатами, лишь подтверждает: такой курс не ведёт к победе, а приносит новые жертвы.

По словам принца, цена войны продолжает расти, и никакие достижения не могут оправдать человеческие потери. При этом он подчеркнул, что Украина не осталась в одиночестве - её поддерживают страны Европы и другие государства мира.

Отдельно принц Гарри обратился к американской стороне, отметив их особую роль. Он напомнил, что после отказа Украины от ядерного оружия США выступили гарантом её суверенитета и территориальной целостности. В связи с этим он призвал Вашингтон проявить лидерство и выполнить взятые на себя международные обязательства.

По его словам, решительные и своевременные действия способны спасать жизни, а чёткие обязательства помогают сокращать продолжительность войн. Он подчеркнул, что речь идёт не о благотворительности, а о стратегической ответственности США в глобальной безопасности.

Принц Гарри также отметил, что Украина заслужила уважение мирового сообщества. В этом контексте он сослался на позицию Владимира Зеленского, который ранее подчёркивал, что страна защищает своё право на существование.

В завершение принц подчеркнул, что вопрос уже не в том, сможет ли Украина выстоять, а в том, готов ли остальной мир поддержать ее решимость. По его словам, история будет оценивать не слова, а конкретные действия и готовность проявить смелость.

"А Украина выбрала противоположный путь. И это различие не может быть более явным. Как четко дал понять президент Зеленский: "Мы защищаем наше право на жизнь". Итак, вопрос уже не в том, устоит ли Украина. Вы уже ответили на него. Вопрос заключается в том, поддержит ли остальной мир вашу решимость? Потому что однажды, в скором времени, эта война закончится. И история не будет спрашивать, о чем мы говорили. Она будет спрашивать: что мы сделали? Кто действовал? Кто вышел вперед? И кто выбрал мужество вместо осторожности? Украина уже дала свой ответ", – подытожил Гарри.

Переговоры Зеленского и Путина — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина обратилась к Турции с просьбой помочь организовать переговоры на высшем уровне — между президентом Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Анкара готова выступить посредником и содействовать проведению таких переговоров. Он отметил во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме, что Турция поддерживает идею саммита с участием лидеров Украины и России.

В то же время Владимир Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Путиным, которая может состояться на Ближнем Востоке, в Европе или в Соединенных Штатах.

Другие новости:

О персоне: принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия. 10 апреля 2025 года приехал с необъявленным визитом во Львов и посетил центр реабилитации гражданских медиков и раненых военных и встретился с 10-летним парнем, который выжил, но потерял мать после удара по Виннице российскими оккупантами. Сам Гарри сообщил, что это его первый, но не последний визит в Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред