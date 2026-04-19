Встреча Зеленского с Путиным: Сибига назвал вероятное место и раскрыл детали

Украинская сторона уже предложила Турции рассмотреть возможность организации встречи лидеров.

https://glavred.info/ukraine/vstrecha-zelenskogo-s-putinym-sibiga-nazval-veroyatnoe-mesto-i-raskryl-detali-10757939.html Ссылка скопирована

В Украине заявили о возможности встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным

Главное:

Турция может организовать встречу Зеленского с Путиным

В переговорах могут участвовать Эрдоган и Трамп

Украина инициировала обращение к Турции с просьбой содействовать проведению переговоров на высшем уровне — между президентом Владимиром Зеленским и диктатором РФ Владимиром Путиным.

Как заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью "Укринформу", встреча может состояться с возможным привлечением Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа.

видео дня

По его словам, Анкара обладает значительным дипломатическим ресурсом и способна добиваться "действительно беспрецедентных, уникальных достижений в дипломатии".

"Я знаю, как турецкая дипломатия, которую я оцениваю очень высоко, работает и формально, и за кулисами. Они очень эффективны. И это нужно учитывать и использовать этот потенциал, потому что Турция также заинтересована в окончании российской агрессии", — сказал министр.

Сибига уточнил, что украинская сторона уже предложила Турции рассмотреть возможность организации встречи лидеров, к которой могли бы присоединиться и президенты Турции и США.

"Мы готовы к этой встрече. Единственное, что сейчас Путин скрывается. А украинский президент к такой встрече готов. Мы хотим окончить эту войну. У нас есть действенные предложения. Мы надеемся на роль Турции, которая может сыграть и ускорить мирный процесс", — подытожил Сибига.

Переговоры о мире - новости по теме

Напомним, ранее Главред писал, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ранее специальный посланник США Стив Уиткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

Как сообщалось, в отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине.

О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред