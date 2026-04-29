Раскрыт вероятный сценарий окончания войны

При сохранении давления РФ вряд ли сможет выдержать длительное противостояние

Украинские силы всё активнее действуют не только в обороне, но и наносят удары по объектам на территории России, используя уязвимости её системы ПВО, которая, по оценкам экспертов, не справляется из-за своей растянутости.

Об этом рассказал бывший командир польского спецподразделения GROM Роман Полько в интервью Wirtualna Polska.

Он отметил, что длительное время ограничения со стороны западных союзников сдерживали возможности Киева применять дальнобойное оружие против РФ. Однако Украина адаптировалась к этим условиям, сделав ставку на собственные разработки — от ракет до современных беспилотников, которые постоянно совершенствуются. Более того, накопленный опыт в борьбе с дронами украинские военные уже передают партнёрам из США и Польши.

По мнению генерала, уязвимость российской внутренней безопасности стала очевидной ещё ранее и теперь используется украинской стороной — в том числе с помощью беспилотников и диверсионных операций. В качестве примера он привёл удары по нескольким стратегическим аэродромам, которые показали, что даже важные объекты могут быть достигнуты несмотря на современные средства наблюдения.

Он также считает, что при сохранении давления со стороны Запада Россия вряд ли сможет выдержать длительное противостояние, учитывая нагрузку на её экономику. В завершение он подчеркнул, что только усиление экономического и военного давления может подтолкнуть Кремль к серьёзным переговорам.

Сценарий окончания войны - мнение эксперта

Аналитик Центра Карнеги Россия–Евразия Татьяна Становая считает, что для российской власти ключевым вопросом в войне являются не только территориальные изменения. По её мнению, стратегическая цель Москвы гораздо шире и заключается в стремлении сохранить или установить устойчивое влияние на Украину, не допустив её дальнейшего политического сближения с западными структурами и курса, который в Кремле рассматривают как неблагоприятный для своих интересов.

Об источнике: WP.pl WP.pl (Wirtualna Polska) — один из крупнейших польских интернет-порталов, публикующий новости, аналитику и информационные материалы о событиях в Польше и мире. Портал работает с 1995 года и входит в медиагруппу Wirtualna Polska Holding. Сайт был создан польскими интернет-энтузиастами как каталог веб-страниц, который впоследствии превратился в крупный медиапортал с новостными, экономическими, технологическими и развлекательными разделами. WP.pl является одним из самых популярных польских онлайн-ресурсов и ежемесячно охватывает миллионы пользователей. Портал публикует материалы собственной редакции, а также информацию из других источников и агентств.

