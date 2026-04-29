Генерал раскрыл критический пробел в обороне РФ: в чем слабость Москвы

Алексей Тесля
29 апреля 2026, 00:07
Уязвимость российской внутренней безопасности стала очевидной ещё ранее и теперь используется украинской стороной.
Раскрыт вероятный сценарий окончания войны / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Важное:

  • Уязвимость российской внутренней безопасности стала очевидной
  • При сохранении давления РФ вряд ли сможет выдержать длительное противостояние

Украинские силы всё активнее действуют не только в обороне, но и наносят удары по объектам на территории России, используя уязвимости её системы ПВО, которая, по оценкам экспертов, не справляется из-за своей растянутости.

Об этом рассказал бывший командир польского спецподразделения GROM Роман Полько в интервью Wirtualna Polska.

Он отметил, что длительное время ограничения со стороны западных союзников сдерживали возможности Киева применять дальнобойное оружие против РФ. Однако Украина адаптировалась к этим условиям, сделав ставку на собственные разработки — от ракет до современных беспилотников, которые постоянно совершенствуются. Более того, накопленный опыт в борьбе с дронами украинские военные уже передают партнёрам из США и Польши.

По мнению генерала, уязвимость российской внутренней безопасности стала очевидной ещё ранее и теперь используется украинской стороной — в том числе с помощью беспилотников и диверсионных операций. В качестве примера он привёл удары по нескольким стратегическим аэродромам, которые показали, что даже важные объекты могут быть достигнуты несмотря на современные средства наблюдения.

Он также считает, что при сохранении давления со стороны Запада Россия вряд ли сможет выдержать длительное противостояние, учитывая нагрузку на её экономику. В завершение он подчеркнул, что только усиление экономического и военного давления может подтолкнуть Кремль к серьёзным переговорам.

Сценарий окончания войны - мнение эксперта

Аналитик Центра Карнеги Россия–Евразия Татьяна Становая считает, что для российской власти ключевым вопросом в войне являются не только территориальные изменения. По её мнению, стратегическая цель Москвы гораздо шире и заключается в стремлении сохранить или установить устойчивое влияние на Украину, не допустив её дальнейшего политического сближения с западными структурами и курса, который в Кремле рассматривают как неблагоприятный для своих интересов.

Ранее был раскрыт худший сценарий завершения войны с капитуляцией. Единственным ответом может быть максимальная мобилизация общества для потребностей фронте, убежден Евгений Дикий.

Напомним, ранее появился мрачный прогноз насчет завершения войны. Украина должна принять кардинальные изменения в мобилизационных вопросах, считает Евгений Дикий.

Как сообщал Главред, ранее появился тревожный сценарий завершения войны. Для Дональда Трампа определяющим фактором является необходимость скорейшего завершения войны.

Об источнике: WP.pl

WP.pl (Wirtualna Polska) — один из крупнейших польских интернет-порталов, публикующий новости, аналитику и информационные материалы о событиях в Польше и мире. Портал работает с 1995 года и входит в медиагруппу Wirtualna Polska Holding. Сайт был создан польскими интернет-энтузиастами как каталог веб-страниц, который впоследствии превратился в крупный медиапортал с новостными, экономическими, технологическими и развлекательными разделами.

WP.pl является одним из самых популярных польских онлайн-ресурсов и ежемесячно охватывает миллионы пользователей. Портал публикует материалы собственной редакции, а также информацию из других источников и агентств.

Посол США в Украине планирует покинуть свой пост: как это связано с Трампом

Посол США в Украине планирует покинуть свой пост: как это связано с Трампом

00:18Украина
Путин пожаловался на удары по Туапсе и "обрушился" на Украину с обвинениями

Путин пожаловался на удары по Туапсе и "обрушился" на Украину с обвинениями

23:06Война
Новая угроза для Киева и ряда других городов: "Флеш" предупредил об опасности

Новая угроза для Киева и ряда других городов: "Флеш" предупредил об опасности

21:23Война
Популярное

Ещё
Украина официально присоединила к себе ряд регионов современной России — о чем речь

Украина официально присоединила к себе ряд регионов современной России — о чем речь

"В нашей семье пополнение": Могилевская решилась на важный шаг

"В нашей семье пополнение": Могилевская решилась на важный шаг

В Туапсе прогремели десятки взрывов, вспыхнул новый пожар на НПЗ: что известно

В Туапсе прогремели десятки взрывов, вспыхнул новый пожар на НПЗ: что известно

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 37 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 37 с

Привычки из СССР, ведущие к бедности: от чего уже давно следует отказаться

Привычки из СССР, ведущие к бедности: от чего уже давно следует отказаться

Последние новости

00:18

Посол США в Украине планирует покинуть свой пост: как это связано с Трампом

00:07

Генерал раскрыл критический пробел в обороне РФ: в чем слабость Москвы

28 апреля, вторник
23:26

Маскирует налет и разводы: какую плитку выбрать для ванной, чтобы убирать режеВидео

23:25

В Украине могут ввести новый налог: названо главное требование МВФ

23:06

Путин пожаловался на удары по Туапсе и "обрушился" на Украину с обвинениями

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
22:45

Убийственная красота: какие популярные растения опасно выращивать дома и в саду

22:39

Унитаз засияет без щётки: хитрый способ убрать налёт без усилийВидео

21:50

Когда высаживать рассаду в 2026 году: главная ошибка, которая уничтожит весь урожай

21:43

Буданов активно интегрируется в политическую жизнь Украины, — эксперт

21:38

Мадьяр сделал заявление о встрече с Зеленским и выдвинул требование Украине

21:23

Новая угроза для Киева и ряда других городов: "Флеш" предупредил об опасности

21:02

Люди, рожденные в конкретные месяцы, отличаются высоким интеллектом

20:58

Цветение клубники: автор раскрыл ключевые процессы для лучшего урожаяВидео

20:42

Почему в Украине так много рыбаков: неочевидная причина, еще со времен СССР

20:35

"Мы отвергаем": Израиль резко ответил на обвинения Украины по ворованному зерну

20:22

Украинский VR-фильм о войне стал победителем премии The Webby Awards-2026Видео

20:05

"Крестница" Путина поблагодарила его, что не сидит в тюрьме - громкое заявление Собчак

19:43

Заморозки усилятся: на Днепропетровщину надвигается холодная воздушная масса

19:42

Чтобы клубника не гнила: как правильно обработать и хранить ягоды в холодильнике

19:36

Самые дорогие города мира: что можно купить за миллион долларов

19:28

Могут ли снять санкции с РФ: появился неожиданный прогнозВидео

19:10

Что стоит за ударами по Крыму и информационной паузой: Коваленко назвал причинумнение

19:03

Что добавить в яму при посадке розы: один ингредиент решает всеВидео

18:55

ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК после почти 60 лет членства

18:51

В солнце и в дождь: стильные образы на капризную весну 2026

18:45

Химия больше не нужна: один продукт из холодильника спасёт розы от чёрного грибкаВидео

18:44

В разведке раскрыли новые планы Кремля на войну против Украины: документы Генштаба РФ

18:42

Действительно ли рассыпанная соль предвещает беду: объяснение древнего суеверия

18:38

РФ строит базу для реактивных "Шахедов" в 100 км от Украины - что известно

18:36

Эвакуация в Туапсе: после удара ВСУ горящая нефть разлилась по улицам города

18:30

"Килзона" расширяется: ВСУ готовят новую линию обороны, что происходит на фронте

18:21

Таргариены раздали жару: вышел эпичный трейлер 3 сезона "Дома Дракона"Видео

18:08

Дожди и заморозки: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

18:02

Совместное управление Запорожской АЭС с россиянами — Зеленский сделал заявление

17:46

"Скучает по дому": Тодоренко взвыла за Украиной и решилась на риск

17:35

Лаванда будет пышно цвести годами: опытные садоводы раскрыли секрет полива 8:8:8

17:31

Смерть Роксоланы была непростой: что на самом деле случилось с женой СулейманаВидео

17:16

Как удалить известковый налет в унитазе за 30 секунд: самый эффективный лайфхак

17:06

"Помогут" соперники: как "Шахтер" может выйти в Лигу чемпионов без очереди

17:06

Трамп раскрыл королю Великобритании реальные цели Путина в войне - The Sun

16:58

На дне озера нашли идеально сохраненный город: как он выглядитВидео

16:54

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке трех детей за 15 с

16:50

Снег и заморозки накроют Ровенскую область: синоптики предупреждают о непогоде

16:46

Кухонные ящики будут оставаться чистыми месяцами: поможет простой трюк с фольгой

16:41

Главный конкурент LELEKA указал ее место на Евровидении 2026: "Желаю быть сильной"

16:39

Цены на популярное мясо в Украине выросли: сколько будет стоить килограмм

16:19

Ударят аномальный холод и грозы: синоптики предупредили о непогоде Черкасской области

16:14

Избегают отца: дочки Кидман и Урбана жестко отреагировали на их развод

16:12

На Житомирщине ударят заморозки, однако синоптики предупреждают об еще одной опасности

16:00

Доллар и евро внезапно обвалились после взлета: новый курс валют на 29 апреля

