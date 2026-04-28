Главный конкурент LELEKA указал ее место на Евровидении 2026: "Желаю быть сильной"

LAUD высказался о подготовке исполнительницы к конкурсу.

LELEKA - Евровидение 2026

Известный украинский певец LAUD, который занял второе место на Нацотборе, высказался о возможном результате своей главной конкурентки LELEKA на Евровидении. В интервью "Наодинці з гламуром" артист сказал, что ожидает высокого результата от представительницы Украины.

LAUD выразил поддержку артистке и подчеркнул, что ее ждет тяжелая подготовка к выступлению на главной сцене Европы. Кроме творческих и организационных усилий, участие в Евровидении требует и значительных финансовых вложений.

LELEKA - Национальный отбор

"Я желаю, чтобы она как можно лучше представила Украину, потому что это очень непростой путь. Это путь поиска денег, инвестиций на всю эту историю, и работа уже в финале с командой на огромной сцене, на самой большой сцене в Европе", — отметил певец.

Несмотря на все трудности, исполнитель высоко оценивает шансы своей бывшей конкурентки. По его словам, у LELEKA есть все шансы попасть в тройку лучших.

Laud про LELEKA

"Желаю быть сильной на этом пути и, конечно, попасть в топ-3 так точно", — высказался LAUD.

Laud, Лауд

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

