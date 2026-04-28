Главный конкурент LELEKA указал ее место на Евровидении 2026: "Желаю быть сильной"

Кристина Трохимчук
28 апреля 2026, 16:41
LAUD высказался о подготовке исполнительницы к конкурсу.
LELEKA - Евровидение 2026
LELEKA - Евровидение 2026 / коллаж: Главред, фото: facebook.com, LELEKA

Вы узнаете:

  • LAUD высказался о результате представительницы Украины
  • Какое место займет LELEKA на Евровидении 2026

Известный украинский певец LAUD, который занял второе место на Нацотборе, высказался о возможном результате своей главной конкурентки LELEKA на Евровидении. В интервью "Наодинці з гламуром" артист сказал, что ожидает высокого результата от представительницы Украины.

LAUD выразил поддержку артистке и подчеркнул, что ее ждет тяжелая подготовка к выступлению на главной сцене Европы. Кроме творческих и организационных усилий, участие в Евровидении требует и значительных финансовых вложений.

LELEKA - Национальный отбор
LELEKA - Национальный отбор / фото: instagram.com, LELEKA

"Я желаю, чтобы она как можно лучше представила Украину, потому что это очень непростой путь. Это путь поиска денег, инвестиций на всю эту историю, и работа уже в финале с командой на огромной сцене, на самой большой сцене в Европе", — отметил певец.

Несмотря на все трудности, исполнитель высоко оценивает шансы своей бывшей конкурентки. По его словам, у LELEKA есть все шансы попасть в тройку лучших.

Laud, Лауд
Laud про LELEKA / скрин из видео

"Желаю быть сильной на этом пути и, конечно, попасть в топ-3 так точно", — высказался LAUD.

Laud, Лауд
Laud, Лауд / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Ранее Главред сообщал, что Игорь Кондратюк вспомнил, как нынешняя сторонница РФ Оксана Марченко когда-то рьяно защищала украинский язык на телевидении. В период работы над общими проектами она отчитала Кондратюка за то, что тот переходил на русский язык.

Также Наталья Бучинская поделилась тяжелыми подробностями своего прошлого, вспомнив о пережитой клинической смерти в раннем возрасте. Это событие оставило глубокий след памяти ее отца как одно из самых травмирующих воспоминаний в жизни.

Евровидение-2026

Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса Евровидение-2026 LELÉKA
