Куда может проехать авто: тест по ПДД ломает голову даже опытным водителям

Вы узнаете:
- Что означают изображенные дорожные знаки
- Может ли водитель выполнить задуманные маневры
Правильное выполнение маневров на дорогах имеет решающее значение для безопасности всех участников движения. Однако иногда даже дорожные знаки могут сбить водителей с толку. Поэтому, чтобы избежать неприятных ситуаций, можно проходить тесты по ПДД, которые помогают освежить знания.
Автор канала "За!Правилами" поделился интересным тестом по ПДД, передает Главред. Нужно рассмотреть изображенную ситуацию, где на перекрестке водителю предлагаются два направления: поворот налево и разворот, и ответить: какой маневр разрешен?
Варианты ответа:
- Поворот налево.
- Разворот.
- Оба маневра разрешены.
- Оба маневра запрещены.
Объяснение задачи
В данной ситуации изображен красный автомобиль, водитель которого подъехал к перекрестку, где ему предлагаются два дальнейших направления: поворот налево и разворот. Для решения задачи нужно руководствоваться информацией, которую дают дорожные знаки.
В частности, знак 2.1 "Уступить дорогу" в этой ситуации не поможет, ведь определять порядок разъезда не нужно, так как других транспортных средств нет.
В то же время знак 3.23 "Поворот налево запрещен" несет важную информацию. В частности, важно помнить, что от требований этого знака могут отступать водители транспортных средств, движущихся по установленным маршрутам. Кроме того, этот знак действует только на том перекрестке проезжих частей, перед которым он установлен.
Стоит подчеркнуть, что в этой ситуации изображено не одно, а два пересечения проезжих частей, и это очень важная деталь. Поскольку знак "Поворот налево запрещен" действует только на том перекрестке проезжих частей, перед которым он установлен, то есть на первом перекрестке, то водитель, выполняя разворот, не нарушает его требований.
А поворот налево водитель выполняет уже на втором перекрестке, на котором знак "Поворот налево запрещен" уже не действует. Поэтому в этой ситуации водителю разрешены оба изображенных маневра. Правильный вариант ответа – 3.
Задача по ПДД для опытных водителей – видео:
Об источнике: YouTube-канал "За!Правилами"
YouTube-канал "За!Правилами" — это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.
