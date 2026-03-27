Может ли водитель повернуть направо: тест по ПДД, который 'ломает голову' многим

Даже опытные водители могут ошибиться, решая этот тест по ПДД.

Хитрый тест по ПДД

Вы узнаете:

Можно ли в этой ситуации повернуть направо

Имеет ли светофор преимущество перед дорожными знаками

Знание дорожных знаков является фундаментальной основой безопасности, которая позволяет водителю мгновенно ориентироваться в сложных дорожных ситуациях. В то же время тесты по ПДД помогают улучшить знания и напоминают, как правильно действовать в определенных ситуациях.

Автор канала "За!Правилами" поделился интересным тестом по ПДД, передает Главред. Нужно рассмотреть изображенную ситуацию на дороге и ответить: разрешается ли водителю белого автомобиля повернуть направо в этой ситуации?

Может ли водитель повернуть направо

Варианты ответа:

Разрешается. Разрешается, если нет других транспортных средств. Запрещается.

Объяснение задачи

На изображенной ситуации можно увидеть перекресток, к которому подъехал белый автомобиль. На этом перекрестке водитель хочет повернуть направо, но позволят ли ему это знаки и светофор?

На светофоре сейчас горит запрещающий красный сигнал, но стрелка в дополнительной секции позволяет продолжить движение в указанном направлении, то есть направо.

Однако, вместе со светофором установлены два дорожных знака: 5.5 "Дорога с односторонним движением" и 3.22 "Поворот направо запрещен". Получается, что именно этот знак конфликтует со светофором, ведь знак "Поворот направо" запрещает, а светофор разрешает.

Дорожный знак 5.5

Стоит обратить внимание на то, что такой конфликт между знаком и светофором является временным, ведь знак "Поворот направо запрещен" также временный, поскольку имеет желтый фон.

Дорожный знак 3.22

В этой ситуации очень важно помнить пункт 8.3 ПДД, в котором сказано, что сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета. И здесь главное именно перед знаками приоритета, такими как, например, главная дорога или "уступите дорогу". На знаки других групп, в том числе и группы запрещающих знаков, светофор не действует и не отменяет их требования или запреты.

Как сдать экзамен на права

Поэтому, несмотря на то, что на светофоре горит зеленая стрелка направо, водитель все равно не может туда повернуть, поскольку это ему запрещает знак "Поворот направо запрещен".

Правильный вариант ответа — 3.

Интересный тест по ПДД для водителей

Об источнике: YouTube-канал "За!Правилами" YouTube-канал "За!Правилами" — это украиноязычный канал, который рассказывает о ПДД. В видео автор разбирает интересные ситуации за рулем и напоминает правила дорожного движения, решая различные задачки по этой теме. На данный канал уже подписалось более 49 тысяч пользователей, говорится в описании канала.

