Как проверить штрафы за парковку онлайн: в Украине запущен новый сервис

Мария Николишин
25 марта 2026, 13:37
Теперь украинцы смогут легко проверить штраф и быстро его оплатить.
Штрафы за парковку в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

  • Как проверить штрафы за парковку онлайн
  • Какими бывают штрафы за парковку

Парковка с нарушением правил остается одним из самых распространенных видов правонарушений среди водителей в Украине. Однако иногда люди даже не догадываются, что у них есть штраф, ведь не знают, как можно проверить его наличие.

Главред решил разобраться, как можно проверить штрафы за парковку онлайн.

Где можно проверить штрафы за парковку

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что штрафы за парковку теперь можно просмотреть онлайн. Постановления инспекторов и статус их оплаты отображаются в Электронном кабинете водителя и в приложении "Дія".

"Ранее в цифровых сервисах отображались только штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме или вынесенные патрульными. Из-за этого водители не всегда вовремя получали информацию о постановлениях инспекторов по парковке и могли пропустить сроки оплаты", — говорится в сообщении.

Известно, что сервис уже работает в Житомире, Хмельницком, Львове, Днепре, Дрогобыче, Белой Церкви и Виннице. Но в дальнейшем будут добавляться и другие города.

Как проверить штраф за парковку в "Дії"

Чтобы проверить штрафы за парковку в "Дії", нужно иметь цифровое водительское удостоверение или техпаспорт на автомобиль. Если они есть, ничего дополнительно настраивать не нужно: "Дія" мгновенно покажет штраф, если он появится. В приложении можно будет увидеть детали нарушения, сумму и сразу оплатить штраф.

Размеры штрафов за неправильную парковку

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (ст. 122), в Украине существует три вида штрафов за неправильную парковку. Суммы штрафов составляют:

  • 340-510 грн — за нарушение правил остановки и стоянки, в том числе парковку на местах для электромобилей.
  • 680 грн — за создание препятствий в движении транспорта или угрозу безопасности.
  • 1020–1700 грн — за парковку на местах для людей с инвалидностью или за блокирование этих мест.
Где водителям Украины парковаться строго запрещено
Где водителям Украины парковаться строго запрещено / Инфографика: Главред

Какими могут быть штрафы за неправильную парковку – видео:

О личности: Игорь Клименко

Игорь Владимирович Клименко — украинский государственный деятель, министр внутренних дел Украины с 7 февраля 2023 года (исполнял обязанности с 18 января по 7 февраля), с 2019 по 2023 год — глава Национальной полиции Украины, сообщает "Википедия".

