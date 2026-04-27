Как правильно по-украински - "строгий" или "суворий": ответ удивит многих

Вы узнаете:
- "Строгий" или "суворий": какое из слов правильно употреблять в украинском языке
- В каких случаях употребляются эти слова
В украинском языке нередко встречаются пары слов, которые звучат одинаково и имеют схожие значения, но различаются оттенками и сферой употребления. Именно о такой паре — "строгий" и "суворий" — рассказала в своем TikTok учительница из Днепра Светлана Чернышова, обратив внимание на нюансы, которые часто остаются незамеченными для говорящих.
Что означает "строгий"
По словам Чернышовой, прилагательное "строгий" описывает твердость, непоколебимость и требовательность, а также ситуации, где не допускаются отклонения от правил. Это слово уместно там, где речь идет о четких нормах, порядке или регламенте.
Пример, приведенный учительницей: Порядок у нас строгий, нарушать его нельзя никому.
Что означает "суворий"
В свою очередь, "суворий", объясняет преподавательница, имеет другой эмоциональный оттенок: это чрезвычайная требовательность, которая может сочетаться с мрачностью или неприветливостью. Слово чаще относится к людям, их характеру или поведению.
Пример из видео: Такая строгая у нее мать — посмотришь, аж сердце замирает.
Чернышова подчеркивает, что оба прилагательных являются литературными, их фиксируют словари, поэтому избегать какого-либо из них нет необходимости. Важно лишь понимать, какой оттенок значения нужен в конкретном контексте.
Строгий или суворий: какое слово правильно употреблять в украинском языке, смотрите видео:
О персонаже: Светлана Чернышова
Светлана Чернышова – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысячи подписчиков на странице "Учительница украинского" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
