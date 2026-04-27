"Не было бы счастья, да несчастье помогло": как правильно сказать на украинском

Украинский язык имеет немало точных пословиц и поговорок, которые передают жизненную мудрость и опыт поколений. Часто они являются не просто переводом иностранных выражений, а самобытными формами, точно отражающими народное мировоззрение.
Именно об этом напомнила актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем Instagram, объясняя, как на украинском языке передать значение русской пословицы "не было бы счастья, да несчастье помогло".
По ее словам, в украинском языке существует много естественных и точных соответствий. В частности, ее бабушка часто говорила: "Нема злого, щоб на добре не вийшло".
Украинские словари также приводят другие варианты, которые передают тот же смысл:
- І в нещасті щастя буває.
- Лихо не без добра.
- Коли б не нещастя, не було б і щастя.
- Не бачив гіркого, не бачить і солодкого.
- Нема біди, щоб не вийшли гаразди.
- Нема зле, аби на добре не вийшло.
- Так воно прилучилося, що щастя за біду зачепилося.
О личности: Виктория Хмельницкая
Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред