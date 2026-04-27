"Не было бы счастья, да несчастье помогло": как правильно сказать на украинском

Руслана Заклинская
27 апреля 2026, 02:33
В украинском языке есть немало пословиц, отражающих иронию судьбы, когда несчастье неожиданно становится толчком к успеху.
Как сказать по-украински "не было бы счастья, да несчастье помогло" / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

  Как на украинском языке передать русскую пословицу "не было бы счастья, да несчастье помогло"
  Какие есть украинские эквиваленты этого выражения
  Что означает поговорка "нема злого, чтобы на добро не вышло"

Украинский язык имеет немало точных пословиц и поговорок, которые передают жизненную мудрость и опыт поколений. Часто они являются не просто переводом иностранных выражений, а самобытными формами, точно отражающими народное мировоззрение.

Именно об этом напомнила актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем Instagram, объясняя, как на украинском языке передать значение русской пословицы "не было бы счастья, да несчастье помогло".

По ее словам, в украинском языке существует много естественных и точных соответствий. В частности, ее бабушка часто говорила: "Нема злого, щоб на добре не вийшло".

Украинские словари также приводят другие варианты, которые передают тот же смысл:

  1. І в нещасті щастя буває.
  2. Лихо не без добра.
  3. Коли б не нещастя, не було б і щастя.
  4. Не бачив гіркого, не бачить і солодкого.
  5. Нема біди, щоб не вийшли гаразди.
  6. Нема зле, аби на добре не вийшло.
  7. Так воно прилучилося, що щастя за біду зачепилося.

О личности: Виктория Хмельницкая

Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

