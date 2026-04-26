На ЧАЭС произошла авария не только на 4-м энергоблоке: секретные архивы КГБ

Юрий Берендий
26 апреля 2026, 14:03
Малоизвестные аварии, технические недостатки и современные угрозы на ЧАЭС раскрывают новые подробности о трагедии, её последствиях и нынешнем состоянии объекта.
ЧАЭС — на ЧАЭС произошла авария не только на 4-м энергоблоке / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

  • Кнопка АЗ-5 что произошло
  • В каком состоянии находится саркофаг ЧАЭС
  • Сколько погибло в Чернобыле

Чернобыльская катастрофа 1986 года ассоциируется прежде всего со взрывом на четвертом энергоблоке. Однако, как свидетельствуют рассекреченные документы, это была не единственная авария на станции. Журналист Андрей Стасюк в репортаже для "Суспільне новини" рассказывает о малоизвестных инцидентах, проблемах конструкции реакторов и современном состоянии объекта.

Главред выяснил, что скрыл СССР об авариях на ЧАЭС.

Аварии на ЧАЭС, о которых почти не говорили

По словам журналиста, инциденты на станции происходили еще до катастрофы 1986 года и даже после нее.

"Мало кто знает, что здесь тоже были аварии. В рассекреченных докладах КГБ говорилось об аварии на первом энергоблоке ЧАЭС, которая привела к превышению радиационного фона в 100 раз. А в 1991 году произошел пожар на втором энергоблоке, именно в машинном зале. Тогда реактор аварийно остановили, после чего он больше никогда не вернулся к работе", — говорится в репортаже.

Секретные докмуенты КГБ / Скриншот

Эти факты долгое время оставались вне внимания широкой аудитории.

Что происходило на четвертом энергоблоке

Даже сегодня пульт управления разрушенного реактора выглядит как символ катастрофы.

"Я сейчас на пульте управления четвертым энергоблоком. Вы можете видеть, что он имеет довольно апокалиптический вид. Это, в частности, из-за того, что часть оборудования была снята и передана на другие работающие на тот момент энергоблоки", — рассказывает журналист.

Смотрите видео о том, как сейчас выглядит ЧАЭС изнутри:

Со временем часть элементов вообще исчезла.

"Как рассказали нам работники, часть оборудования другие работники забрали себе на сувениры. В частности, это касается и знаменитой кнопки АЗ-5, которая стала последним фактором, приведшим к взрыву", — отмечается в материале.

Ошибки конструкции и роль кнопки АЗ-5

В документах КГБ речь идет не только о человеческом факторе, но и о серьезных технических недостатках.

"В докладах КГБ говорится о нарушениях еще во время строительства станции. Также были ошибки, допущенные персоналом. Но главными проблемами стали недостатки конструкции реактора", — сообщает журналист.

Именно это привело к фатальным последствиям.

"Кнопка АЗ-5, которая должна была мгновенно остановить реактор, наоборот, увеличила его мощность. Все это привело к взрыву в реакторном зале", — говорится в репортаже.

Что известно о Чернобыльской АЭС
Что известно о Чернобыльской АЭС / Инфографика: Главред

Первые жертвы катастрофы

Одной из самых трагических историй является судьба работника станции Валерия Ходемчука.

"Считается, что первым погибшим был Валерий Ходемчук. Работник станции, который в момент взрыва находился поблизости. Фактически он похоронен за этой стеной, ведь в момент взрыва он был на своем рабочем месте рядом с циркуляционными насосами", — рассказывает журналист.

Сегодня на станции установлен памятник в его честь.

Сколько людей погибло на самом деле

Официальные цифры не отражают полной картины трагедии.

"Официально в результате Чернобыльской аварии погиб 31 человек. Однако реальное количество жертв, как и количество пострадавших, неизвестно", — отмечается в материале.

Зона отчуждения в настоящее время охватывает тысячи квадратных километров.

Саркофаг и новая арка ЧАЭС: действительно ли они защищают

После аварии над реактором быстро возвели саркофаг, но его конструкция имела ограниченный ресурс.

"Поскольку его нужно было возвести в кратчайшие сроки, а радиационное излучение было высоким, саркофаг построили без соблюдения всех необходимых норм. Поэтому его срок эксплуатации должен был длиться не более 30 лет", — объясняет журналист.

Позже его накрыли новой аркой, которая должна была прослужить значительно дольше.

"Ее срок эксплуатации должен был составить 100 лет. Однако после удара российским дроном этот срок под вопросом… В феврале 2025 года российский "Шахед" попал в арку. В результате этого выгорела почти вся мембрана, которая была изолятором, и из-за этих повреждений арка лишь частично способна выполнять свои функции", — говорится в репортаже.

Что сейчас происходит на ЧАЭС

Состояние объекта вызывает серьезные вопросы у специалистов.

"Российский дрон попал в один из кранов, которые должны были это делать, а также разгерметизировал арку, что не позволяет удерживать всю радиоактивную пыль внутри. Что в дальнейшем будут делать с этим саркофагом — пока неизвестно", — отмечает журналист.

При этом ресурс старого саркофага уже исчерпывается.

"Сейчас его срок эксплуатации продлили до 2030 года. Однако это уже довольно сильно завышенные сроки", — добавляется в материале.

Как останавливали работу ЧАЭС

Чернобыльская АЭС постепенно прекратила работу после катастрофы.

"Первый и второй энергоблоки остановились еще в 90-х годах. Последним стал третий реактор, который остановили в 2000 году. Третий энергоблок — единственный, который не имел крупных аварий — его остановили из-за международного давления", — подытоживает журналист.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или "Суспыльне мовлення" — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Промінь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

Украину засыплет мокрым снегом с градом: когда ожидать пика похолодания

Украину засыплет мокрым снегом с градом: когда ожидать пика похолодания

14:53Синоптик
ВСУ разгромили вражеские эшелоны, ПВО и крупнейший НПЗ на севере РФ - Генштаб

ВСУ разгромили вражеские эшелоны, ПВО и крупнейший НПЗ на севере РФ - Генштаб

13:59Война
Рейтинг Путина летит на дно: в ISW назвали причины массового недовольства

Рейтинг Путина летит на дно: в ISW назвали причины массового недовольства

12:38Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Известный украинский юморист присоединился к армии: где он служит

Известный украинский юморист присоединился к армии: где он служит

Пропалывать больше не нужно: простой и эффективный способ борьбы с сорняками

Пропалывать больше не нужно: простой и эффективный способ борьбы с сорняками

Зачем сыпать соль в раковину и унитаз: так делали ещё наши бабушки

Зачем сыпать соль в раковину и унитаз: так делали ещё наши бабушки

Карта Deep State онлайн за 26 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Кому откроется важная правда: гороскоп на май 2026 от Анжелы Перл

Кому откроется важная правда: гороскоп на май 2026 от Анжелы Перл

Последние новости

14:54

Любовный гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая

14:53

Украину засыплет мокрым снегом с градом: когда ожидать пика похолодания

14:17

Естественно угнетают сорняки и украшают сад: о каких растениях идет речь

14:03

На ЧАЭС произошла авария не только на 4-м энергоблоке: секретные архивы КГБВидео

13:59

ВСУ разгромили вражеские эшелоны, ПВО и крупнейший НПЗ на севере РФ - Генштаб

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
13:56

Кипяток против сорняков — быстрый лайфхак или пустая трата времени

13:06

Кальций или яд: как неправильное использование скорлупы портит почву в вазонах

12:56

Гороскоп Таро на неделю с 27 апреля по 3 мая: Ракам - споры, Девам - важные дела

12:53

Невозможно оторваться: Елена Тополя показала мощную тренировку в зале

Реклама
12:38

Рейтинг Путина летит на дно: в ISW назвали причины массового недовольства

12:30

Гороскоп Таро на завтра 27 апреля: Раку - случайность, Рыбам - шанс

12:29

Никакая не "пихта": как правильно назвать это вечнозеленое дерево на украинском

11:59

2,5 млн только на учебу: сколько тратят дочери Камалии

11:55

Почему в СССР младенцам брили головы: исторические причины против медицинских фактов

11:50

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая: Овнам - напряженность, Тельцам - завал

11:33

Сифилис: Симоньян сделала очередное признание о своей болезни

11:14

Минус 40% за неделю: цены на ключевой салатный овощ в Украине пошли на дно

11:12

Карта Deep State онлайн за 26 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

10:52

Почему некоторые дни рождения не рекомендуется отмечать: народные приметы и суеверия

10:47

Враг нанес удар по Одещине: в порту повреждено иностранное судно, есть раненыйФото

Реклама
10:14

Гороскоп на завтра, 27 апреля: Ракам - смешанные эмоции, Водолеям - сюрприз

10:06

Мирный прорыв сорвался: США, Израиль и Иран вновь оказались в тупике

09:10

Трамп упал, а гости прятались под столами: все подробности стрельбы в США

08:48

Дроны атаковали Ярославль: горит крупнейший НПЗ на севере РоссииВидео

08:10

Как Европа оказалась в энергетической ловушке вместе с Украиной: Портников раскрыл подробностимнение

07:27

РФ атаковала Чернигов: "Шахед" взорвался у многоэтажки, вспыхнули пожары

06:07

Деньги, любовь и новый этап: гороскоп для Тельцов на май 2026

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки и зеркала за 31 с

03:16

Что сделать с клубникой в апреле, чтобы не потерять урожай: знают далеко не все

01:50

Марс "оживает" прямо на глазах: учёные ошеломили неожиданными изменениями

00:04

Киев и область под ударом: синоптики предупредили о резком изменении погоды

25 апреля, суббота
22:55

Оккупанты активизировалась на одном из направлений: какая ситуация на фронте

22:40

Пропалывать больше не нужно: простой и эффективный способ борьбы с сорнякамиВидео

22:10

Четыре знака зодиака на пороге судьбоносных решений, которые изменят их жизнь

21:36

РФ продвинулась на Харьковщине: в DeepState назвали "горячее" направление

20:56

Чем известны Померки в Харькове: этот район знаком каждому горожанинуВидео

20:53

Гороскоп на сегодня, 26 апреля: Львам - потеря, Девам - сильные эмоции

20:50

Кому откроется важная правда: гороскоп на май 2026 от Анжелы ПерлВидео

20:30

Трампа "списывают в утиль": СМИ раскрыли имя вероятного хозяина Белого дома

19:47

Известный украинский юморист присоединился к армии: где он служит

Реклама
19:29

Мониторы предупредили об угрозе атаки на Украину, Ту-95 уже в воздухе: что известно

19:25

"Он уже мертв": опубликованы видео и аудиозаписи с телефона киевского террористаВидео

19:23

Громкий скандал с голодающими бойцами 14 ОМБр: Сырский принял важное решение

19:20

Кого ждет очень денежный месяц: гороскоп на май 2026Видео

19:10

Кого на самом деле набирает РФ для войны в Украине: Коваленко раскрыл план Кремлямнение

18:53

Европа готовится к затяжной войне в Украине, быстрой победы не будет - NYT

18:51

Наступление РФ в Сумской области: в ВСУ ответили, есть ли угроза окружения Сум

18:39

"Есть плохая новость": раскрыт тревожный фактор продолжения войны РФ с УкраинойВидео

18:16

Четыре месяца рождения с дорогим вкусом: кого чаще тянет к роскоши

18:03

Холод с дождями и градом возвращается: когда Черкасскую область накроет непогода

