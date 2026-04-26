На ЧАЭС произошла авария не только на 4-м энергоблоке: секретные архивы КГБ

Малоизвестные аварии, технические недостатки и современные угрозы на ЧАЭС раскрывают новые подробности о трагедии, её последствиях и нынешнем состоянии объекта.

https://glavred.info/culture/na-chaes-proizoshla-avariya-ne-tolko-na-4-m-energobloke-sekretnye-arhivy-kgb-10759697.html Ссылка скопирована

ЧАЭС — на ЧАЭС произошла авария не только на 4-м энергоблоке

О чем идет речь в материале:

Кнопка АЗ-5 что произошло

В каком состоянии находится саркофаг ЧАЭС

Сколько погибло в Чернобыле

Чернобыльская катастрофа 1986 года ассоциируется прежде всего со взрывом на четвертом энергоблоке. Однако, как свидетельствуют рассекреченные документы, это была не единственная авария на станции. Журналист Андрей Стасюк в репортаже для "Суспільне новини" рассказывает о малоизвестных инцидентах, проблемах конструкции реакторов и современном состоянии объекта.

Главред выяснил, что скрыл СССР об авариях на ЧАЭС.

видео дня

Аварии на ЧАЭС, о которых почти не говорили

По словам журналиста, инциденты на станции происходили еще до катастрофы 1986 года и даже после нее.

"Мало кто знает, что здесь тоже были аварии. В рассекреченных докладах КГБ говорилось об аварии на первом энергоблоке ЧАЭС, которая привела к превышению радиационного фона в 100 раз. А в 1991 году произошел пожар на втором энергоблоке, именно в машинном зале. Тогда реактор аварийно остановили, после чего он больше никогда не вернулся к работе", — говорится в репортаже.

Секретные докмуенты КГБ / Скриншот

Эти факты долгое время оставались вне внимания широкой аудитории.

Что происходило на четвертом энергоблоке

Даже сегодня пульт управления разрушенного реактора выглядит как символ катастрофы.

"Я сейчас на пульте управления четвертым энергоблоком. Вы можете видеть, что он имеет довольно апокалиптический вид. Это, в частности, из-за того, что часть оборудования была снята и передана на другие работающие на тот момент энергоблоки", — рассказывает журналист.

Смотрите видео о том, как сейчас выглядит ЧАЭС изнутри:

Со временем часть элементов вообще исчезла.

"Как рассказали нам работники, часть оборудования другие работники забрали себе на сувениры. В частности, это касается и знаменитой кнопки АЗ-5, которая стала последним фактором, приведшим к взрыву", — отмечается в материале.

Ошибки конструкции и роль кнопки АЗ-5

В документах КГБ речь идет не только о человеческом факторе, но и о серьезных технических недостатках.

"В докладах КГБ говорится о нарушениях еще во время строительства станции. Также были ошибки, допущенные персоналом. Но главными проблемами стали недостатки конструкции реактора", — сообщает журналист.

Именно это привело к фатальным последствиям.

"Кнопка АЗ-5, которая должна была мгновенно остановить реактор, наоборот, увеличила его мощность. Все это привело к взрыву в реакторном зале", — говорится в репортаже.

Что известно о Чернобыльской АЭС / Инфографика: Главред

Первые жертвы катастрофы

Одной из самых трагических историй является судьба работника станции Валерия Ходемчука.

"Считается, что первым погибшим был Валерий Ходемчук. Работник станции, который в момент взрыва находился поблизости. Фактически он похоронен за этой стеной, ведь в момент взрыва он был на своем рабочем месте рядом с циркуляционными насосами", — рассказывает журналист.

Сегодня на станции установлен памятник в его честь.

Сколько людей погибло на самом деле

Официальные цифры не отражают полной картины трагедии.

"Официально в результате Чернобыльской аварии погиб 31 человек. Однако реальное количество жертв, как и количество пострадавших, неизвестно", — отмечается в материале.

Зона отчуждения в настоящее время охватывает тысячи квадратных километров.

Саркофаг и новая арка ЧАЭС: действительно ли они защищают

После аварии над реактором быстро возвели саркофаг, но его конструкция имела ограниченный ресурс.

"Поскольку его нужно было возвести в кратчайшие сроки, а радиационное излучение было высоким, саркофаг построили без соблюдения всех необходимых норм. Поэтому его срок эксплуатации должен был длиться не более 30 лет", — объясняет журналист.

Позже его накрыли новой аркой, которая должна была прослужить значительно дольше.

"Ее срок эксплуатации должен был составить 100 лет. Однако после удара российским дроном этот срок под вопросом… В феврале 2025 года российский "Шахед" попал в арку. В результате этого выгорела почти вся мембрана, которая была изолятором, и из-за этих повреждений арка лишь частично способна выполнять свои функции", — говорится в репортаже.

Что сейчас происходит на ЧАЭС

Состояние объекта вызывает серьезные вопросы у специалистов.

"Российский дрон попал в один из кранов, которые должны были это делать, а также разгерметизировал арку, что не позволяет удерживать всю радиоактивную пыль внутри. Что в дальнейшем будут делать с этим саркофагом — пока неизвестно", — отмечает журналист.

При этом ресурс старого саркофага уже исчерпывается.

"Сейчас его срок эксплуатации продлили до 2030 года. Однако это уже довольно сильно завышенные сроки", — добавляется в материале.

Как останавливали работу ЧАЭС

Чернобыльская АЭС постепенно прекратила работу после катастрофы.

"Первый и второй энергоблоки остановились еще в 90-х годах. Последним стал третий реактор, который остановили в 2000 году. Третий энергоблок — единственный, который не имел крупных аварий — его остановили из-за международного давления", — подытоживает журналист.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или "Суспыльне мовлення" — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Промінь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также цифровые платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред