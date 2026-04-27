Слово 'обалдеть' употребляют ошибочно - как правильно сказать на украинском

Слово "обалдеть" часто срывается с губ украинцев в моменты сильного удивления, однако это типичная языковая калька.

Как сказать "обалдеть" на украинском языке

Украинский язык богат эмоциональными восклицаниями, способными передать самые тонкие оттенки удивления. Однако в быту часто используют русское слово "обалдеть".

Актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем TikTok объяснила, что в украинском языке нет необходимости калькировать это выражение, ведь существует целая палитра эмоциональных слов и фраз. Среди наиболее употребительных вариантов:

очманіти;

отетеріти;

здуріти;

сторопіти.

Эти слова хорошо передают состояние сильного удивления. Если ситуация требует более сдержанной или литературной реакции, эксперт советует использовать такие конструкции:

Я вражена!

Я приголомшена!

Я у шоку!

Как сообщал Главред, украинский язык имеет много точных пословиц, которые передают жизненную мудрость и опыт поколений и часто являются самобытными, а не заимствованными из других языков. Об этом напомнила актриса дубляжа и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая, объясняя украинские эквиваленты русского выражения "не было бы счастья, да несчастье помогло".

Также украинцы часто употребляют русское выражение "какая прелесть", которое означает восхищение или умиление. Однако в украинском языке есть немало естественных эквивалентов.

Вас также может заинтересовать:

О личности: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая — украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичным выступлениям. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучивания — ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценической дикции, управлению голосом и коммуникации.

