Никакая не 'пихта': как правильно назвать это вечнозеленое дерево на украинском

Украинский язык сохранил немало самобытных названий для растений, и "ялиця" — одно из них. Хотя слово "пихта" давно употребляется в быту, оно пришло к нам из немецкого Fichte через польское pichta и считается лишь синонимом. В научных, образовательных и официальных текстах вы увидите именно "ялиця".
Словарь украинского языка в 20 томах прямо указывает, что пихта — это то же самое, что "ялиця". Но украинская традиция гораздо шире, пишет 24 Канал.
Где растет "ялиця" и как ее узнать
"Ялиця"— это высокое вечнозеленое дерево семейства сосновых с мягкой плоской хвоей и большими вертикальными шишками-свечами. В Карпатах самый распространенный вид — "ялиця" белая. Ее легко узнать по:
- плоской хвоей длиной 20–30 мм;
- двумя белыми полосами снизу;
- мягкой текстурой;
- ценной древесиной, которую высоко ценили на протяжении веков.
Именно из пихты делали мачты для кораблей — отсюда и народное название "ялиця щоглова".
Региональные названия и культурный смысл
В Карпатах вы чаще услышите слово "смерека". На Лемковщине бытует еще одна форма — "єліче".
Именно смерека стала героиней популярной песни:
"На краю села хатина, Загляда в вікно смерека…"
В народной культуре "ялиця" символизировала долголетие, силу и защиту. Ее ветки клали у порога как оберег, а древесину использовали для строительства, изготовления музыкальных инструментов и даже ритуальных предметов.
Разнообразие видов
У "ялиці" есть десятки видов, которые различаются:
- цветом хвои;
- формой и размером шишек;
- высотой;
- декоративностью.
Особой популярностью среди садоводов пользуется "ялиця" корейская — ее большие фиолетовые шишки-свечи выглядят почти фантастически.
Таким образом, слово "пихта" существует, но исконным украинским названием является "ялиця", а в Карпатах — "смерека". Использование собственных названий не только точнее передает ботаническую реальность, но и поддерживает языковую аутентичность, которая формировалась веками.
