Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Никакая не "пихта": как правильно назвать это вечнозеленое дерево на украинском

Дарья Пшеничник
26 апреля 2026, 12:29
В европейских языках названия этого дерева часто происходят от латинского abies.
Как называется дерево "пихта" на украинском языке

Вы узнаете:

  • Как называется "пихта" на украинском языке
  • Что интересного известно об этом дереве

видео дня

Украинский язык сохранил немало самобытных названий для растений, и "ялиця" — одно из них. Хотя слово "пихта" давно употребляется в быту, оно пришло к нам из немецкого Fichte через польское pichta и считается лишь синонимом. В научных, образовательных и официальных текстах вы увидите именно "ялиця".

Словарь украинского языка в 20 томах прямо указывает, что пихта — это то же самое, что "ялиця". Но украинская традиция гораздо шире, пишет 24 Канал.

Где растет "ялиця" и как ее узнать

"Ялиця"— это высокое вечнозеленое дерево семейства сосновых с мягкой плоской хвоей и большими вертикальными шишками-свечами. В Карпатах самый распространенный вид — "ялиця" белая. Ее легко узнать по:

  • плоской хвоей длиной 20–30 мм;
  • двумя белыми полосами снизу;
  • мягкой текстурой;
  • ценной древесиной, которую высоко ценили на протяжении веков.

Именно из пихты делали мачты для кораблей — отсюда и народное название "ялиця щоглова".

Региональные названия и культурный смысл

В Карпатах вы чаще услышите слово "смерека". На Лемковщине бытует еще одна форма — "єліче".

Именно смерека стала героиней популярной песни:

"На краю села хатина, Загляда в вікно смерека…"

В народной культуре "ялиця" символизировала долголетие, силу и защиту. Ее ветки клали у порога как оберег, а древесину использовали для строительства, изготовления музыкальных инструментов и даже ритуальных предметов.

Разнообразие видов

У "ялиці" есть десятки видов, которые различаются:

  • цветом хвои;
  • формой и размером шишек;
  • высотой;
  • декоративностью.

Особой популярностью среди садоводов пользуется "ялиця" корейская — ее большие фиолетовые шишки-свечи выглядят почти фантастически.

Таким образом, слово "пихта" существует, но исконным украинским названием является "ялиця", а в Карпатах — "смерека". Использование собственных названий не только точнее передает ботаническую реальность, но и поддерживает языковую аутентичность, которая формировалась веками.

Об источнике: 24 канал

24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинский язык культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Пасха 2026
Можно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минут
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять