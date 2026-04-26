Никакая не 'пихта': как правильно назвать это вечнозеленое дерево на украинском

В европейских языках названия этого дерева часто происходят от латинского abies.

Как называется дерево "пихта" на украинском языке / Коллаж: Главред, фото: freepik, wikipedia

Вы узнаете:

Как называется "пихта" на украинском языке

Что интересного известно об этом дереве

Украинский язык сохранил немало самобытных названий для растений, и "ялиця" — одно из них. Хотя слово "пихта" давно употребляется в быту, оно пришло к нам из немецкого Fichte через польское pichta и считается лишь синонимом. В научных, образовательных и официальных текстах вы увидите именно "ялиця".

Словарь украинского языка в 20 томах прямо указывает, что пихта — это то же самое, что "ялиця". Но украинская традиция гораздо шире, пишет 24 Канал.

Где растет "ялиця" и как ее узнать

"Ялиця"— это высокое вечнозеленое дерево семейства сосновых с мягкой плоской хвоей и большими вертикальными шишками-свечами. В Карпатах самый распространенный вид — "ялиця" белая. Ее легко узнать по:

плоской хвоей длиной 20–30 мм;

двумя белыми полосами снизу;

мягкой текстурой;

ценной древесиной, которую высоко ценили на протяжении веков.

Именно из пихты делали мачты для кораблей — отсюда и народное название "ялиця щоглова".

Региональные названия и культурный смысл

В Карпатах вы чаще услышите слово "смерека". На Лемковщине бытует еще одна форма — "єліче".

Именно смерека стала героиней популярной песни:

"На краю села хатина, Загляда в вікно смерека…"

В народной культуре "ялиця" символизировала долголетие, силу и защиту. Ее ветки клали у порога как оберег, а древесину использовали для строительства, изготовления музыкальных инструментов и даже ритуальных предметов.

Разнообразие видов

У "ялиці" есть десятки видов, которые различаются:

цветом хвои;

формой и размером шишек;

высотой;

декоративностью.

Особой популярностью среди садоводов пользуется "ялиця" корейская — ее большие фиолетовые шишки-свечи выглядят почти фантастически.

Таким образом, слово "пихта" существует, но исконным украинским названием является "ялиця", а в Карпатах — "смерека". Использование собственных названий не только точнее передает ботаническую реальность, но и поддерживает языковую аутентичность, которая формировалась веками.

