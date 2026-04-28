Отнюдь не "васильки": как правильно назвать эти синие полевые цветы на украинском

Речь идет о полевых травянистых растениях с синими цветками, растущих преимущественно среди озимых культур, или же об их цветках.

Почему говорить "васильки" неправильно

Украинцы все чаще обращают внимание на то, как говорят в быту, и постепенно избавляются от слов, пришедших из русского языкового влияния. Одним из таких примеров стали популярные полевые цветы, которые многие до сих пор называют "васильками". Лингвисты отмечают, что это название не является исконным для украинского языка.

Речь идет о травянистых растениях с яркими синими лепестками, которые часто появляются среди озимых культур. В фольклоре они занимают особое место, однако их правильное украинское название — "волошки". Также нормативной является форма "блават".

Об этом напоминает лингвист Мария Словолюб, которая в своих публикациях объясняет, почему стоит отказываться от суржиковых вариантов и возвращать украинскому языку его естественные названия.

Ошибка встречается не только в названии цветка, но и в обозначении цвета. Правильно говорить "волошковий" или "блаватный", а не "васильковый".

Другие названия "волошки"

В разных регионах можно услышать и другие местные варианты, которые тоже считаются правильными:

"блаватка" — уменьшительно-ласкательная форма;

"синець" — акцент на характерном цвете;

"центаврія" — ботаническое название рода.

Украинский язык имеет богатый набор собственных слов для обозначения растений, и возвращение к ним — это не только вопрос правильности, но и сохранения языковой традиции.

Вас может заинтересовать:

О личности: Мария Словолюб Мария Словолюб — украинская филолог и преподавательница украинского языка, которая активно популяризирует грамотность и культуру речи в соцсетях. Она ведет Instagram-страницу slovo_lyub, где у нее более 200 тысяч подписчиков, и регулярно делится советами по правописанию, дикции и публичным выступлениям. В своих постах Мария объясняет сложные языковые правила простыми словами, приводит примеры из повседневной жизни и помогает готовиться к Национальному мультипредметному тесту. Помимо преподавания, она работает диктором, ведущей мероприятий и создает собственные курсы по украинскому языку и культуре речи.

