"Уэнздей" Дженна Ортега обратилась к украинцам - что произошло

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Американская актриса Дженна Ортега порадовала украинских поклонников неожиданным обращением. На украинской странице популярной стриминговой платформы появилось видео со звездой.
В нем Ортега рассказала о начале показа второго сезона популярного сериала "Уэнздей", где она играет главную роль - ученицу школы "Невермор" Уэнздей Аддамс. Сообщение с деталями трансляции она начала со слов: "Привет, Украина!".
Персональное обращение Дженны к украинским зрителям растрогало многих из них до глубины души. В комментариях они отмечают, что эта деталь была им очень приятна.
Смотрите видео, где Дженна Ортега обратилась к украинцам:
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О персоне: Дженна Ортега
Дженна Ортега - американская актриса. Начала карьеру ещё будучи ребенком. В 2022 году сыграла роль Уэнздей Аддамс в комедийном сериале-ужастике Netflix "Уэнздей", принесшем актрисе номинации на "Золотой глобус", "Эмми" и премию Гильдии киноактеров США. Актриса фигурировала в таких списках, как Power 100 от The Hollywood Reporter в 2023 году и Forbes 30 Under 30 от Forbes в 2024 году, сообщает Википедия.
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