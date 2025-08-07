"Уэнздей" Дженна Ортега обратилась к украинцам - что произошло

Поклонники сериала в восторге от заявления Уэнздей Аддамс.

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Дженна Ортега новости - звезда сериала Уэнздей обратилась к украинцам / коллаж: Главред, фото: imdb.com

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Почему Дженна Ортега обратилась к украинцам

Как в Сети отреагировали на это

Американская актриса Дженна Ортега порадовала украинских поклонников неожиданным обращением. На украинской странице популярной стриминговой платформы появилось видео со звездой.

В нем Ортега рассказала о начале показа второго сезона популярного сериала "Уэнздей", где она играет главную роль - ученицу школы "Невермор" Уэнздей Аддамс. Сообщение с деталями трансляции она начала со слов: "Привет, Украина!".

Персональное обращение Дженны к украинским зрителям растрогало многих из них до глубины души. В комментариях они отмечают, что эта деталь была им очень приятна.

Дженна Ортега новости - звезда сериала Уэнздей обратилась к украинцам / instagram.com/netflixua

Дженна Ортега новости - звезда сериала Уэнздей обратилась к украинцам / instagram.com/netflixua

Дженна Ортега новости - звезда сериала Уэнздей обратилась к украинцам / instagram.com/netflixua

Смотрите видео, где Дженна Ортега обратилась к украинцам:

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О персоне: Дженна Ортега Дженна Ортега - американская актриса. Начала карьеру ещё будучи ребенком. В 2022 году сыграла роль Уэнздей Аддамс в комедийном сериале-ужастике Netflix "Уэнздей", принесшем актрисе номинации на "Золотой глобус", "Эмми" и премию Гильдии киноактеров США. Актриса фигурировала в таких списках, как Power 100 от The Hollywood Reporter в 2023 году и Forbes 30 Under 30 от Forbes в 2024 году, сообщает Википедия.

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