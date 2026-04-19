Ставка на прорыв: на одном из направлений враг усилил давление, что говорят в ВСУ

Оккупанты усиливают штурмовое давление на Купянск с северного и восточного направлений с целью окружения города.

https://glavred.info/front/novyy-vitok-napryazheniya-na-fronte-na-odnom-iz-napravleniy-vrag-usilil-davlenie-10757891.html Ссылка скопирована

Украинские защитники успешно отражают вражеские атаки

Кратко:

РФ усилила атаки на Купянском направлении

Штурмы с севера и востока не увенчались успехом

Силы обороны сдерживают наступление врага

Российские войска усилили давление на Купянском направлении, пытаясь атаковать с севера и востока. В то же время, по словам украинских военных, существенных успехов у оккупантов нет. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, пишет 24 Канал.

Он отметил, что попытки врага продвинуться к городу заканчиваются неудачами, а наибольшая активность сейчас фиксируется именно с восточной стороны.

видео дня

"Что касается Купянска, то они (россияне – ред.) снова как-то воскресли, почувствовали в себе силу и хотят еще раз заявить о том, что они якобы взяли контроль над городом", – отметил Трегубов.

РФ не отказывается от наступления

По его словам, российские войска не отказываются от наступательных действий, несмотря на снижение интенсивности штурмов на отдельных участках фронта. Он подчеркнул, что это скорее временная пауза, а не отход от боевых планов.

Трегубов также подчеркнул, что в Генштабе РФ по-прежнему ориентируются на полный захват территории Донбасса и активизацию наступательных действий на других направлениях.

Купянск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте — новости по теме

Как сообщал Главред, в Славянске и Краматорске в Донецкой области наблюдается ухудшение ситуации: противник применяет террор и запугивание с целью вытеснить гражданское население с территории этих населенных пунктов.

Напомним, что на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.

Кроме того, в Покровске оборонительная операция существенно затруднена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.

О личности: Виктор Трегубов Виктор Трегубов — украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр". Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред