Конец зависимости: Украина запускает план "Б" без поддержки США — The Atlantic

Руслан Иваненко
19 апреля 2026, 11:54
Украина укрепляет собственную оборонную промышленность и всё больше полагается на европейских союзников и внутренний оборонный комплекс в ходе войны.
Аналитики отмечают снижение поддержки США / коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, Zelenskiy / Official

Кратко:

  • Украина пересматривает союз с США на фоне политики Трампа
  • Киев ищет новых военных и дипломатических партнеров
  • Акцент смещается на Европу и собственные ресурсы

После длительных усилий сохранить Соединенные Штаты в качестве главного союзника Украина, похоже, пересматривает подход к сотрудничеству с Вашингтоном на фоне политики Дональда Трампа. Об этом пишет Филлипс Пейсон О’Брайен, профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюса, в авторской колонке для The Atlantic.

В материале аналитик отмечает, что пока Киев пытался сохранить партнерские отношения с США, Трамп, по его словам, демонстрировал симпатии к Владимиру Путину, сокращал военную помощь Украине и неоднократно критиковал украинское руководство, в частности президента Владимира Зеленского.

Переломный момент в отношениях

По мнению О’Брайена, переломным моментом стало участие Украины в мирных переговорах с Россией, которые, как он считает, были навязаны Киеву и выглядели как уступка в пользу Кремля.

"Но теперь, похоже, Киев отказался от Соединенных Штатов. Он агрессивно ищет новых дипломатических и военных партнеров", — пишет аналитик.

Поиск новых партнеров

По его словам, Украина активизирует сотрудничество со странами Персидского залива и параллельно заключает новые соглашения об оборонном взаимодействии с европейскими государствами.

О’Брайен также обращает внимание на жесткие заявления президента Зеленского относительно возможного ослабления санкций против России со стороны США, а также на его призывы к Европе усиливать собственные оборонные возможности без ориентации на Вашингтон.

"Изменение в публичной позиции Украины происходит на фоне улучшения военной ситуации в стране, по крайней мере по сравнению с трудностями прошлого года. Опираясь преимущественно на собственную индустрию дронов и военную структуру, украинские войска вернули себе инициативу во многих сферах", — отмечает он.

Военная ситуация и устойчивость Украины

Аналитик также отмечает успехи Сил обороны Украины в наступательных операциях и системные удары дронами и ракетами по целям на территории РФ. По его мнению, это противоречит заявлениям администрации Трампа о слабости Украины.

"Украинцы гораздо больше хотели бы, чтобы США были на их стороне, а не на стороне России. Но украинцы не верят, что потеря американской поддержки неизбежно приведет к их поражению", — пишет О’Брайен.

Он добавляет, что Украине удалось удержать ситуацию в войне в значительной степени благодаря собственным ресурсам и поддержке европейских партнеров.

"Они видят, как им удалось выдержать войну, используя собственные ресурсы и с помощью европейских партнеров, даже несмотря на то, что США отвернулись от них. Отказ от США как друга когда-то мог быть признаком гибели для Украины. Теперь это уже не так", — резюмирует обозреватель.

Отношения между США и Украиной — новости по теме

Как ранее писал Главред, нынешний курс Соединенных Штатов может привести к ухудшению двусторонних отношений между Киевом и Вашингтоном. Такое мнение в интервью "Главреду" высказал директор Центра оборонных стратегий Александр Хара, обозначив три основные траектории рисков.

Кроме того, США сейчас сосредоточены на Иране, а не на войне в Украине. Впрочем, в Белом доме считают, что Киев "двигается вперед".

Напомним, что США прекратили прямые поставки оружия Украине, переложив эту функцию на Европу. Фактически Вашингтон отказался поддерживать страну, которая в XXI веке в одиночку противостоит "монстру". Об этом в интервью 24 Каналу заявил советник Офиса Президента Михаил Подоляк.

Об источнике: The Atlantic

The Atlantic (ранее The Atlantic Monthly) — один из старейших и наиболее уважаемых литературных журналов США[3]. Основан в 1857 году в Бостоне. Среди первых сотрудников были самые выдающиеся литераторы Новой Англии — Джеймс Расселл Лоуэлл, Ральф Уолдо Эмерсон, Генри Лонгфелло, Оливер Уэнделл Холмс (старший). Выходит 10 раз в год, ранее был ежемесячным[4]. С 2006 года журналом руководит Джеймс Беннет. Википедия

Наступление на Луцк, Ровно и Киев: Беларусь готовится к войне с Украиной, названы цели

Наступление на Луцк, Ровно и Киев: Беларусь готовится к войне с Украиной, названы цели

Как отмыть старый скотч из пластика на окнах за считанные минуты - лайфхак

Как отмыть старый скотч из пластика на окнах за считанные минуты - лайфхак

Китайский гороскоп на сегодня, 19 апреля: Быкам - контроль, Драконам - отдых

Китайский гороскоп на сегодня, 19 апреля: Быкам - контроль, Драконам - отдых

Жесткий шторм обрушился на страну: Украина под атакой 6-балльной магнитной бури

Жесткий шторм обрушился на страну: Украина под атакой 6-балльной магнитной бури

Россия похитила символ украинского государства — что известно

Россия похитила символ украинского государства — что известно

Последние новости

12:19

Китайский гороскоп на завтра, 20 апреля: Лошадям - одержимость, Петухам - успех

11:54

Конец зависимости: Украина запускает план "Б" без поддержки США — The Atlantic

11:47

Сколько будут стоить доллар и евро в Украине до 26 апреля - прогноз банкира

11:22

Прилетели "Нептуны": Силы обороны атаковали важный завод в РФФото

11:14

Счастливая женщина была в ужасе после ДНК-теста: раскол в семьеВидео

Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLXБолее дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX
11:14

Раньше весила 135 кг: похудевшая солистка KAZKA показала роскошную фигуру

10:58

Зеленский назвал сумму, которую РФ выкачивает из нефти на новые удары по Украине

10:04

"Это больно": Катя Кузнецова сделала признание о разрыве с мужем-россиянином

09:58

Дроны летели с 8 направлений: Воздушные силы раскрыли подробности атаки

09:51

Гороскоп на завтра, 20 апреля: Тельцам - перемены, Львам - трудности

08:53

Чернигов массированно атаковали БПЛА - погиб 16-летний юноша, есть раненыеФото

08:10

Не случившаяся блокада Ирана: Эйдман рассказал, что на самом деле хотел Трампмнение

07:56

Ракеты ударили по Таганрогу: вспыхнул пожар, в небе - столб черного дыма

06:31

Гороскоп Таро на май 2026: Ракам - успех, Львам - переезд, Девам - отдыхВидео

05:10

Четыре знака зодиака сберегут деньги и привлекут удачу: кто среди счастливчиков

04:30

"Мой взрослый красавчик": Боржемская показала взрослого сына

03:35

Сколько раз в день нужно кормить кота: чаще, чем многим кажетсяВидео

03:16

Как долго кот может быть сам дома на самом деле: ветеринары удивили ответом

01:10

Предвестник скорой смерти: ученые ошеломили – что видят люди на смертном одре

18 апреля, суббота
23:45

Террориста взяли штурмом: в КОРД раскрыли детали ликвидации "киевского стрелка"

22:47

Видела из окна: украинские звезды ошарашены терактом в Киеве

22:45

Ситуация ухудшилась в двух прифронтовых городах: тревожное заявление ВСУ

21:55

Цветочный бум на подоконнике: как заставить растения цвести быстрее

21:53

В Украине подскочили цены на проезд в поездах: какие билеты подорожали

21:38

Ребёнок остался сиротой: стрелок расстрелял всю семью в Киеве

20:58

Урожай под угрозой: почему смородина и крыжовник становятся мельче и как спасти кусты

20:39

Что известно о личности "киевского стрелка": соседи раскрыли неожиданные деталиВидео

20:31

"Есть несколько версий": Зеленский раскрыл подробности стрельбы в Киеве

19:41

Число погибших растет: появились новые подробности о стрельбе в Киеве

19:34

Есть ли опасность наступления РФ на Киев: Дикий оценил угрозу из Беларуси

19:10

Прогноз для авиации: Долинце рассказал, сможет ли топливный кризис остановить европейскую авиациюмнение

19:03

Шёл по улице и расстреливал людей: что известно о киевском стрелке

18:56

Сладкая и огромная: лучшие сорта клубники для рекордного урожая

18:32

О моли можно забыть: натуральное средство быстро отвадит насекомыхВидео

18:19

Умерла самая титулованная звезда французского кинематографа

18:08

Гороскоп Таро на завтра 19 апреля: Козерогам - менять подход, Весам - понимание

18:03

Магнит для денег или бед: почему чёрная кошка в доме — это особый знак

17:45

Шоу Джастина Бибера назвали худшим на фестивале: что он сделалВидео

17:21

В Киеве неизвестный устроил стрельбу на улицах, есть пострадавшие: что известно

17:12

РФ готовит силовой сценарий: Снегирев назвал самое слабое место НАТО

16:51

Жесткий шторм обрушился на страну: Украина под атакой 6-балльной магнитной бури

16:41

Тайна слова "картофель": как ошибочное название стало привычным для всего мира

16:33

Чёрная плесень исчезнет буквально на глазах: нужен всего один простой ингредиентВидео

15:58

В Винницкой области столкнулись два поезда — что известно о судьбе почти 600 пассажиров

15:53

Угроза урожаю или полезная зелень: как справиться с портулаком на собственном участке

15:49

Россия похитила символ украинского государства — что известноВидео

15:41

Сильные заморозки и дожди: на Тернопольскую область надвигается похолодание

15:36

Покупали все: почему гематоген в СССР был таким популярным - неожиданная причина

15:19

Почему огурцы становятся белыми и можно ли их есть: садовод раскрыла правдуВидео

14:33

Лавров сделал громкое заявление по возобновлению переговоров с Украиной - детали

