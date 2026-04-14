Германия вернет в Украину мужчин: Мерц и Зеленский сделали громкие заявления

Президент Украины и канцлер Германии провели совместную пресс-конференцию.

Заявления Зеленского и Мерца

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой сделали ряд важных заявлений.

Мерц - об украинских мужчинах

Германия планирует ограничивать количество украинских мужчин, которые хотят получить убежище в стране. Также власти будут способствовать их возвращению домой, говорит Мерц.

"Чрезвычайно важно, чтобы эти мужчины были на месте и помогали своей стране", - сказал канцлер.

Владимир Зеленский уточнил, что службы Украины и Германии будут заниматься вопросом незаконного выезда мужчин за границу. Это необходимо для того, чтобы обеспечить ротацию нашим защитникам.

"Что касается молодых людей за рубежом. Это разные молодые люди. Я согласен с вами по поводу тех людей, которые являются мобилизационного возраста, которые поехали за границу временно, но оказалось, что на годы, и те, кто уехал с нарушением законодательства, то наши соответствующие службы обеих стран должны заниматься этим вопросом", - сказал он.

