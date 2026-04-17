Активные бои утихнут: россияне хотят перейти к обороне на фронте, что известно

Мария Николишин
17 апреля 2026, 22:10
Эксперт подчеркнул, что россияне демонстрируют готовность продолжать войну.
Россияне могут остановить наступление на некоторых направлениях / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Ключевые тезисы:

  • Путину важно достичь весомых результатов на фронте до мая
  • Сейчас командование РФ перебрасывает резервы на более приоритетные направления
  • Россияне могут перейти к обороне на отдельных направлениях

В ближайшее время российские оккупанты могут перейти к глухой обороне на некоторых участках фронта, чтобы сосредоточить свои усилия на захвате Донецкой области. Об этом заявил основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире FreeДом.

По его словам, пропаганда РФ уже начала готовить население к такому развитию событий.

"Путину крайне важно достичь весомых результатов до мая, однако эти планы рушатся. Силы обороны Украины еще два месяца назад перешли к активной обороне, проводя успешные контратаки на отдельных участках, в частности на Запорожском направлении, в районе Лимана и Днепропетровской области", — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что у России нет ресурсов для того, чтобы оказывать давление одновременно на нескольких направлениях. Поэтому вражеское командование перебрасывает резервы на более приоритетные участки.

По его мнению, сейчас перед оккупантами стоит задача продвигаться на Покровском направлении и в сторону Константиновки Донецкой области.

Константиновка / Инфографика: Главред

Также Романенко обратил внимание на то, что пропагандисты уже начали подготавливать население РФ к переходу оккупантов в оборону на Херсонском и Запорожском направлениях. Причина этого — усиление потенциала ВСУ.

"Впервые за пять лет они официально допускают возможность перехода к обороне. Пропагандисты осознают, что на Запорожском и Херсонском направлениях активные действия придется свернуть, переходя к позиционным боям, чтобы сосредоточить все ресурсы на Донецкой области. При этом их планы наглядно демонстрируют готовность продолжать войну в текущем и даже в следующем году", — подытожил генерал-лейтенант.

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, спикер Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов говорил, что российские войска усилили давление на Сумском направлении и пытаются расширить зоны контроля в приграничных районах.

Руководитель пункта управления беспилотными системами подразделения KRAKEN 1654 Даниил Положухно рассказал, что украинские подразделения сдержали попытку российских войск резко усилить давление на Лиманском направлении в конце марта.

В то же время аналитики Института изучения войны заявили, что Россия пытается захватить так называемый "пояс городов-крепостей" на Донбассе, в который входят Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск Донецкой области.

О личности: Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) — украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины Фронт
22:10Фронт
Украинку не пустили в Польшу из-за радиоактивной стодолларовой купюры - детали

Украинку не пустили в Польшу из-за радиоактивной стодолларовой купюры - детали

20:44Украина
Объявлено штормовое предупреждение: синоптики назвали регионы

Объявлено штормовое предупреждение: синоптики назвали регионы

19:48Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 18 апреля: Тиграм - сплетни, Лошадям - ностальгия

Китайский гороскоп на завтра, 18 апреля: Тиграм - сплетни, Лошадям - ностальгия

Уже некуда девать: в Украине резко обвалилась цена на популярный овощ

Уже некуда девать: в Украине резко обвалилась цена на популярный овощ

Фортуна подарит золотой шанс: три знака зодиака окажутся на вершине успеха

Фортуна подарит золотой шанс: три знака зодиака окажутся на вершине успеха

Гороскоп Таро на завтра 18 апреля: Раку - перезагрузка, Скорпиону - новое начало

Гороскоп Таро на завтра 18 апреля: Раку - перезагрузка, Скорпиону - новое начало

Балконы, которые пугали жильцов: зачем в СССР делали их под наклоном

Балконы, которые пугали жильцов: зачем в СССР делали их под наклоном

Последние новости

22:49

Мыши сбегут без оглядки: простой способ заставит грызунов быстро покинуть дом

22:19

Сладкая ловушка для вредителей: как избавиться от муравьёв в саду с помощью сахара

22:10

Активные бои утихнут: россияне хотят перейти к обороне на фронте, что известно

22:07

Педро Паскаль судится с алкобрендом из-за игры слов с его именем

21:52

Удары без остановки: украинцев предупредили о новой тактике обстрелов РФ

Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLXБолее дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX
21:18

На Тернопольщину надвигается циклон: синоптики предупредили о сильном ветре

21:15

Сжечь или раздать: священник объяснил, что делать с вещами умершего человека

20:44

Украинку не пустили в Польшу из-за радиоактивной стодолларовой купюры - детали

20:35

Цены взлетят уже скоро: названы продукты, которые подорожают в первую очередь

Реклама
20:13

Неизменная классика: какие женские имена выбирают украинцы на протяжении пяти веков

20:03

Цены на топливо в Украине снизятся: известно, когда бензин и дизель подешевеют

20:03

Том Круз вернется в третью часть "Топ Ган"

19:51

Не дали собрать вещи: сын Повалий пожаловался, что у них забрали дом

19:48

Объявлено штормовое предупреждение: синоптики назвали регионы

19:42

Россия хочет втянуть Беларусь в войну — Зеленский передал послание Лукашенко

19:38

Переговоры между Зеленским и Путиным: Эрдоган сделал важное заявление

19:35

Раскрыт главный секрет Киева: что скрывали в СССР и как появился миф о 1500 годахВидео

19:10

Для чего Россия применяет тактику "24-часового террора": Коваленко назвал причинумнение

19:08

Пять знаков зодиака считаются самыми гордыми и высокомерными - кто они

19:06

Когда можно получить штраф за зимние шины летом: знают далеко не всеВидео

Реклама
19:03

Зеленые захватчики: 5 опасных растений, способных за сезон полностью уничтожить сад

18:34

Укроп будет оставаться свежим неделями: простой трюк, о котором мало кто знает

18:10

Дожди и туман: какая погода будет в Харькове на выходных

18:00

Снижение мобилизационного возраста в Украине: нардеп сказал, кого могут призвать

17:56

"Россияне боятся": Буданов назвал реалистичный сценарий освобождения Приднестровья

17:29

Пара начала ремонт старого дома и застыла: нашли то, чего не ожидали

17:18

Клубника даст щедрый урожай: чем подкормить, чтобы ягоды были крупными и сладкими

17:16

Частная ПВО впервые сбила реактивный "Шахед" – Федоров

17:00

Доллар дорожает, а евро установил новый рекорд: курс валют на 20 апреля

16:55

София Ротару заговорила на румынском и поделилась личным — детали

16:55

Иран полностью разблокировал Ормузский пролив — появилась реакция Трампа

16:39

Археологи "оживили вампира" спустя 400 лет: чего боялись в древностиВидео

16:18

Почему 18 апреля нельзя долго спать и лениться: какой церковный праздник

16:17

РФ готовит массовое переселение россиян в Украину: какой нюанс не учёл КремльВидео

16:17

"Зашла в тупик": в Европе поразили назвав год окончания войны в Украине

16:00

"Ледниковый период" возвращается 10 лет спустя: когда выйдет мультфильмВидео

15:55

Маринованный лук получится хрустящим и сочным: шикарный рецепт к мясу и рыбе

15:50

Деньги уже на подходе: трем знакам зодиака крупно повезет после 17 апреля

15:37

Погода в Житомирской области резко ухудшится: когда ожидать новой волны похолодания

15:30

Агентство оборонных закупок вновь оказалось в центре скандала

Реклама
15:28

Невыносимо: Тодоренко показала третьего ребенка и пожаловалась на материнство

15:18

Почему кот будит по ночам — настоящие причины, о которых догадываются единицыВидео

15:13

Дожди, грозы и туман: украинцев предупредили о резком ухудшении погоды

15:13

Читают мысли: люди, рожденные в эти месяцы, обладают сильной интуицией

14:45

"Не собираюсь переделывать": известная актриса высказалась про скандалы Цимбалюка

14:45

Украина ответила на ультиматум РФ — что будет с Донбассом и где пройдут переговоры

14:38

Что нельзя делать в Светлую субботу: приметы в праздник 18 апреля

14:18

От русизма "щебьонка" пора отказаться: как правильно назвать этот материал на украинском

14:02

Тайники в старых вещах: что находят покупатели в секонд-хендах

13:50

На выходных Ровенщину накроет непогода: синоптики назвали дату нового похолодания

