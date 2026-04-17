Активные бои утихнут: россияне хотят перейти к обороне на фронте, что известно

Эксперт подчеркнул, что россияне демонстрируют готовность продолжать войну.

Россияне могут остановить наступление на некоторых направлениях

Ключевые тезисы:

Путину важно достичь весомых результатов на фронте до мая

Сейчас командование РФ перебрасывает резервы на более приоритетные направления

Россияне могут перейти к обороне на отдельных направлениях

В ближайшее время российские оккупанты могут перейти к глухой обороне на некоторых участках фронта, чтобы сосредоточить свои усилия на захвате Донецкой области. Об этом заявил основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире FreeДом.

По его словам, пропаганда РФ уже начала готовить население к такому развитию событий.

"Путину крайне важно достичь весомых результатов до мая, однако эти планы рушатся. Силы обороны Украины еще два месяца назад перешли к активной обороне, проводя успешные контратаки на отдельных участках, в частности на Запорожском направлении, в районе Лимана и Днепропетровской области", — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что у России нет ресурсов для того, чтобы оказывать давление одновременно на нескольких направлениях. Поэтому вражеское командование перебрасывает резервы на более приоритетные участки.

По его мнению, сейчас перед оккупантами стоит задача продвигаться на Покровском направлении и в сторону Константиновки Донецкой области.

Константиновка

Также Романенко обратил внимание на то, что пропагандисты уже начали подготавливать население РФ к переходу оккупантов в оборону на Херсонском и Запорожском направлениях. Причина этого — усиление потенциала ВСУ.

"Впервые за пять лет они официально допускают возможность перехода к обороне. Пропагандисты осознают, что на Запорожском и Херсонском направлениях активные действия придется свернуть, переходя к позиционным боям, чтобы сосредоточить все ресурсы на Донецкой области. При этом их планы наглядно демонстрируют готовность продолжать войну в текущем и даже в следующем году", — подытожил генерал-лейтенант.

Как сообщал Главред, спикер Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов говорил, что российские войска усилили давление на Сумском направлении и пытаются расширить зоны контроля в приграничных районах.

Руководитель пункта управления беспилотными системами подразделения KRAKEN 1654 Даниил Положухно рассказал, что украинские подразделения сдержали попытку российских войск резко усилить давление на Лиманском направлении в конце марта.

В то же время аналитики Института изучения войны заявили, что Россия пытается захватить так называемый "пояс городов-крепостей" на Донбассе, в который входят Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск Донецкой области.

О личности: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) — украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

