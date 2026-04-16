Эксперт из США назвал, где Россия готовит "наступательный кулак" на фронте

Алексей Тесля
16 апреля 2026, 23:57
Россия не располагает силами для масштабного штурма Славянска и Краматорска, считает Майкл Кофман.
Война в Украине
Вероятный сценарий развития ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Главное:

  • Россия вряд ли сможет поддерживать интенсивность наступлений
  • Основные направления атак РФ останутся прежними

В 2026 году Россия вряд ли сможет поддерживать ту же интенсивность наступлений на фронте, как в прошлом году, считают эксперты.

Основные направления атак, вероятно, останутся прежними — Донецкая и Запорожская области, где противник пытается продвинуться и окружить украинские позиции, сообщает Суспильне.

"Что касается фронта, то основные направления, думаю, останутся прежними. Продолжаются бои за позиции к востоку от реки Оскол. Сложный участок, на мой взгляд, – это бои вокруг Лимана. Украина эффективно его защищает, но россияне пытаются обойти город с севера и юго-востока… Далее, конечно, Добропольское направление. Бои здесь продолжаются уже несколько лет", — пояснил старший исследователь Фонда Карнеги Майкл Кофман.

Он отметил, что Россия не располагает силами для масштабного штурма Славянска и Краматорска, а основная угроза для этих городов — близкое присутствие врага, позволяющее дронам свободно оперировать.

"Позиции 'застывают': стороны просто контролируют разные кварталы, и исход боя теперь зависит от дронов, артиллерии и способности вытеснить операторы противника. Контроль над килл-зоной важнее, чем ближний бой", — подчеркнул Кофман.

Напомним, Главред писал, что по словам главы ОП Кирилла Буданова, идеологические основы российского государства остаются неизменными на протяжении всей его истории. Поэтому Украине важно добиться таких обстоятельств, при которых РФ потеряет имперский характер, тогда войну можно будет закончить.

Аналитический проект DeepState заявлял, что армия страны-агрессора РФ добивается территориальных успехов на территории Сумской области. Оккупанты продвинулись к югу от Яблуновки Юнаковской общины. Площадь захваченной территории составляет около 5 км².

Кроме того, войска РФ в течение последних недель заметно активизировали наступательные действия на нескольких направлениях, в частности на Запорожском участке фронта. Интенсивность атак там уже местами превышает уровень боев в районе Покровска, который долгое время оставался одним из самых горячих.

Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

линия фронта война России и Украины
Разведка узнала новые планы РФ и направление вражеского штурма – FT

Трамп впервые отреагировал на массированный удар РФ по Украине 16 апреля — что сказал

Почему РФ атакует Украину все чаще днем: эксперт указал на важный нюанс

Гороскоп на завтра, 17 апреля: Скорпионам - обида, Рыбам - потеря

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке совы на дереве за 9 секунд

Китайский гороскоп на завтра, 17 апреля: Собакам - соблазн, Драконам - новые пути

Три знака зодиака вступают в "золотую эру" — кого ждет большая прибыль

Дети угадывают, а взрослые ломают голову: коварная головоломка со спичками

