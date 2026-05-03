Не случалось с августа 2024 года: РФ скрывает масштабный провал своей армии на фронте

Главное из новости:
- РФ потеряла 116 кв. км территории в апреле
- ВСУ сорвали наступление и логистику врага
- Кремль скрывает провал наступления с помощью пропаганды
Армия РФ в апреле 2026 года потерпела беспрецедентный провал на фронте. Вместо ожидаемых захватов оккупанты потеряли контроль над 116 квадратными километрами — это самая большая отрицательная динамика с августа 2024 года, когда ВСУ провели операцию в Курской области. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.
Аналитики отмечают, что темпы российского продвижения падают еще с ноября 2025 года. Украинские контратаки и точные удары по логистике заставили врага обороняться там, где он планировал наступать.
Ситуацию осложнили и внутренние проблемы: блокировка Starlink на оккупированных территориях, ограничение Telegram Кремлем и сокрушительные удары по складам и штабам. Без стабильной связи координация наступления стала практически невозможной.
Погода и пропаганда против армии РФ
Необычайно суровая зима и весенняя грязь превратили почву в ловушку для российской техники. Механизированные части увязли в грязи, а возобновление активности в мае под вопросом — ресурсов может не хватить. Кремль пытается скрыть провал, используя тактику "проникновения" в серые зоны, которые пропаганда выдает за "контролируемые".
Сравнительная статистика демонстрирует резкое падение эффективности: с ноября 2025-го по апрель 2026-го оккупанты захватили лишь 1 443 кв. км против 2 368 кв. км за аналогичный период прошлого года. Средняя скорость продвижения снизилась до 2,9 кв. км в сутки — в три раза меньше, чем в 2025 году.
ISW делает вывод, что большинство территорий, о которых сообщает РФ, остаются спорными, а реальный контроль оккупантов минимален.
Война РФ против Украины — что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска активизировали штурмовые действия в направлении Константиновки и пытаются закрепиться на подступах к городу, отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Общая ситуация на фронте остается сложной, и в ближайшее время возможно обострение боевых действий в районе Доброполья в Донецкой области, отметил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".
На Купянском направлении обстановка является одной из самых напряженных и за последние месяцы существенно ухудшилась. Российские силы продолжают наступательные попытки, стремясь продвинуться к Купянску и оттеснить украинские подразделения за реку Оскол, сообщил спикер объединенных сил Виктор Трегубов.
Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
