Готовится новая атака: названы вероятные цели для ракет и дронов РФ

Кратко:
- Есть предупреждение о возможной новой атаке РФ
- Речь о массированном ракетно-дроновом ударе
- Атака может произойти в ближайшее время
Армия страны-агрессора РФ может готовить новый ракетно-дроновый удар по Украине. Атака ожидается в ближайшее время. Об этом 23 марта пишет мониторинговый канал ЄРадар.
"Ожидаем нанесение массированного ракетно-дронового удара в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Приоритетные цели и количество средств поражения остались без изменени. Как отметили мониторы, оккупанты, вероятно, будут атаковать Запад и центральную часть страны, включая Киев.
"Советуем зарядить резервные средства питания и запасы воды", - посоветовали на канале.
Воздушные атаки РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 23 марта оккупанты атаковали дронами Одесскую область. Под ударом оказались жилые дома в пригороде Одессы и портовая инфраструктура. В результате падения обломков в двух частных домах повреждены крыши и выбито остекление. Повреждение получил также склад на территории порта. К счастью, обошлось без пострадавших.
Утром 23 марта российская оккупационная армия атаковала Кривой Рог. Вспыхнул пожар. Ранены люди.
в ночь на 22 марта враг совершил атаку дронами по железной дороге. На Одесской железной дороге во время эвакуации пассажиров погибла проводница, еще один пассажир получил травмы средней тяжести.
В ночь на 20 марта Одесскую область атаковали российские ударные дроны. В результате удара БПЛА были повреждены два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса.
Также под удар РФ 20 марта попали Запорожье, Харьков, Полтащина, Депропетровщина.
О ресурсе: ЄРадар
"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на:
- мониторинге воздушной обстановки;
- предупреждениях о ракетных и дроновых атаках;
- аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БпЛА;
- оперативных сводках во время массированных атак.
Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.
Подписчики: около 300 тысяч человек.
