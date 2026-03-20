Раздор в НАТО и новые перспективы: аналитик раскрыл два сценария для Украины

Европейские страны могут укрепить свою оборону и пересмотреть роль Украины в новом союзе.

Выход США из НАТО создает риски для стабильности ЕС

Кратко:

Внутренние конфликты в НАТО могут повлиять на поддержку Украины

Существует риск радикального выхода США из альянса

Это может подорвать институты ЕС и европейскую безопасность

Политический аналитик и военнослужащий Виктор Андрусив прокомментировал возможные последствия внутренних конфликтов в НАТО для Украины и дальнейшей поддержки со стороны союзников.

Два возможных сценария для Украины

По его словам, ситуация для Украины может развиваться по двум кардинально разным сценариям. Плохой сценарий предполагает радикальный выход Соединенных Штатов из НАТО.

"В таком случае страны начнут больше концентрироваться на собственной безопасности и накоплении ресурсов. Это может фактически привести к определенному краху институтов Европейского Союза. Хотя я не считаю это неизбежным", — отметил Андрусив в интервью Главреду.

Положительное развитие событий

В то же время аналитик видит и положительное развитие событий. Европейские государства могут воспринять кризис как сигнал для усиления собственной обороноспособности и формирования нового оборонного союза.

"Украина может стать дополнительной силой для Европы. Наша внешняя политика должна больше фокусироваться на идее создания европейских вооруженных сил вместо акцента на членстве в НАТО", — подчеркнул эксперт.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Он отметил, что предсказать, какой сценарий реализуется, сложно: все зависит от политической воли европейских лидеров, которые часто, по его словам, больше надеются, что ситуация как-то разрешится сама собой.

Как писал Главред, генсек НАТО Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к любым сценариям.

Кроме того, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо считает, что страна-агрессор Россия передислоцирует свои войска на восточный фланг НАТО, если в Украине будет заключено мирное соглашение о завершении войны.

Напомним, что министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что НАТО следует обновить оценки относительно возможного обострения со стороны России. Он отметил, что Москва может быстрее восстановить свой военный потенциал и потенциально атаковать восточную страну-члена Альянса раньше, чем ожидалось.

О личности: Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). В настоящее время – боец ВСУ, пишет Википедия.

