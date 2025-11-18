Стало известно, сколько людей РФ принудительно "мобилизовала" с оккупированных территорий

Кратко:
- С начала полномасштабной войны РФ принудительно мобилизовала более 46 тысяч украинцев
- 16% пленных являются гражданами Украины, из них 6% - крымчане.
Россия принудительно мобилизовала 46 тысяч 327 украинцев на временно оккупированных территориях страны.
Эти данные мобилизации касаются периода с февраля 2022 года по июль 2025 года. Их получила украинская военная разведка, и российская сторона их подтвердила. Об этом сообщил секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов на Третьей международной конференции Crimea Global. Understanding Ukraine through the South.
"Мы установили, что с оккупированных территорий Украины и аннексированного Крыма принудительно мобилизовали 46 тысяч 327 наших граждан. Эти люди воюют против нас", - рассказал он.
Отмечается, что в Донецкой области россияне мобилизовали 5 тысяч 368 украинцев, на Луганщине - 4 тысячи 650 украинцев, в Запорожье - 560 человек, в Херсонской области - 478 граждан Украины. В то же время в Крыму мобилизовали 35 тысяч 272 человек, а в Севастополе - еще 5 тысяч 368.
Усов добавил, что 16% пленных, которые находятся в украинских лагерях для военнопленных, являются гражданами Украины, из них 6% - крымчане.
Тактика мобилизации в РФ - мнение эксперта
Как писал Главред, Россия фактически вводит круглогодичную мобилизацию, превращая срочную службу в прямой этап перед отправкой на фронт. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
"Люди будут набираться в течение всего года, но это вовсе не означает, что они поедут в зону боевых действий. Сначала срочник должен стать контрактником, подписать контракт с минобороны РФ, а в следующем году - я уверен - появится поправочка к закону, которая сделает это обязанностью. И тогда у каждого российского мобилизованного от срочника до контрактника будет всего один шаг. Это сделают обязательной нормой", - объясняет эксперт.
Он добавил, что Россия действительно готовится воевать большим количеством человеческого ресурса, даже большим, чем она воюет сейчас.
Мобилизация в России - последние новости по теме
Как писал Главред, российское военно-политическое руководство уже включило оккупированные Россией территории Украины в Южный военный округ и начинает мобилизацию населения с целью привлечения его к боевым действиям. Враг планирует мобилизовать до 100 тысяч мужчин в возрасте 18-55 лет.
Кроме того, в России граница между частичной и общей мобилизацией фактически стерта - Кремль может без официальных объявлений продолжать набор в армию. Об этом заявил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук.
После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия столкнулась с рядом проблем, в частности с трудностями в выполнении плана пополнения армии. По данным Главного управления разведки МО Украины, наибольшие проблемы с набором контрактников фиксируются в бедных регионах РФ, в частности в Республике Саха.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными - временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений.
