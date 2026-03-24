Повестку могут вручить в любом месте: раскрыт важный алгоритм работы ТЦК

Алексей Тесля
24 марта 2026, 16:35
Не редко дежурная группа полиции выезжает на вызовы (в том числе на ДТП), и вместе с ней сразу находится представитель ТЦК.
На Закарпатье массовые мероприятия нужно согласовывать с ТЦК
Раскрыт новый алгоритм работы ТЦК

Важное из заявлений Цыбко:

  • Полицейские могут вызвать на место ДТП сотрудников ТЦК
  • Законодательство разрешает вручение повесток в любом общественном месте

Адвокат, юрист практики разрешения судебных споров RELIANCE Ирина Цыбко прокомментировала ситуации, когда при ДТП на место происшествия нередко приезжают представитель ТЦК и СП для проверки данных участников аварии.

"Да, это действительно распространенная практика. Более того, практически любой вызов полиции — не только из-за ДТП — может сопровождаться проверкой данных лица. Если полицейские видят, что человек призывного возраста и, по их мнению, визуально подпадает под мобилизацию по состоянию здоровья, они могут передать его данные для проверки", - рассказала она в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что в таких случаях к месту происшествия могут присоединиться и сотрудники ТЦК — так называемая группа оповещения.

"И действительно, человеку могут вручить повестку прямо на месте. Если же окажется, что человек находится в розыске, полиция имеет право доставить его в ТЦК для выяснения обстоятельств. Важный момент: законодательство разрешает вручение повесток в любом общественном месте. То есть нет четкого перечня мест, где это разрешено или запрещено — фактически это может произойти где угодно", - отметила она.

По словам юриста, есть важное ограничение: никто не имеет права без разрешения человека или без постановления суда проникать в его жилище.

Розыск ТЦК — что нужно знать
"Даже полиция не может этого делать без законных оснований, а сотрудники ТЦК — тем более. Хотя, к сожалению, подобные случаи также встречаются на практике. Что касается вызовов полиции — да, такая практика существует. Бывают даже ситуации, когда дежурная группа выезжает на вызовы (в том числе на ДТП), и вместе с ней сразу находится представитель ТЦК. Пока полиция выполняет свою работу, представитель ТЦК параллельно может проверять данные лиц и решать вопросы о вручении повесток, - резюмировала Цыбко.

Ранее Рада одобрила отсрочку для контрактников 18-24 лет. Принят закон о предоставлении отсрочки на год от призыва на военную службу лицам, которые отслужили в рамках "Контракта 18-24".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Минобороны доработало законопроект о праве на отсрочку. В министерстве хотят достичь справедливости, прогнозируемости и гарантий для защитников Украины.

Как сообщал ранее Главред: украинцы жалуются, что получали push-уведомление о том, что отсрочка может быть продолжена, но по факту этого не произошло. Министерство обороны Украины объяснило, что следует делать в этом случае.

О персоне: Ирина Цыбко

Ирина Цыбко — адвокат и партнер юридической компании RELIANCE. Магистр права Одесской юридической академии. Специализируется на вопросах военного права, административной и уголовной ответственности, а также на защите прав граждан в отношениях с государственными органами.

Имеет многолетний опыт юридической практики и представляет интересы клиентов в судах и государственных учреждениях. В своей работе сосредотачивается, в частности, на делах, связанных с воинским учетом, мобилизацией, обжалованием действий территориальных центров комплектования (ТЦК) и защитой прав военнообязанных. Также выступает в качестве эксперта в СМИ, комментируя актуальные правовые вопросы, в частности в сфере мобилизационного законодательства и ответственности за его нарушение.

