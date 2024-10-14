"Только любовь оправдывает": мокрый Остап Ступка показал молодую избранницу

Артист красноречиво намекает на новый роман.

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Остап Ступка новости - Остап Ступка намекнул на роман с Маргаритой Ткач / коллаж: Главред, фото: Facebook Остап Ступка

Украинский актер кино, театра и дубляжа Остап Ступка был женат четыре раза. Недавно Народный артист Украины заинтриговал поклонников новым романом.

В начале сентября в блоге украинского театроведа Маргариты Ткач появились кадры из романтической фотосессии с Остапом Ступкой. А уже через месяц и сам актер опубликовал фото с молодой возлюбленной.

В кадре пара в белых одеждах плескается на мелководье - абсолютно мокрые, они искренне и счастливо улыбаются друг другу.

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"Только любовь оправдывает наше пребывание на земле", - такой цитатой Владимира Винниченка пара охарактеризовала совместные снимки. В комментариях поклонники остались в восторге от нежных кадров Ткач и Ступки.

К слову, ничем кроме романтических фото пара пока не прокомментировала свои отношения. Остап Ступка публично не заявлял про расставание с четвертой женой, с которой состоял в браке с 2015 года.

Остап Ступка новости - Остап Ступка намекнул на роман с Маргаритой Ткач / коллаж: Главред, фото: instagram.com/manipuliantka

Кто такой Остап Ступка? Остап Ступка - украинский актер театра и кино, телеведущий. Народный артист Украины (2009). Сын народного артиста СССР Богдана Ступки, сообщает "Википедия".

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