"Только любовь оправдывает": мокрый Остап Ступка показал молодую избранницу

Украинский актер кино, театра и дубляжа Остап Ступка был женат четыре раза. Недавно Народный артист Украины заинтриговал поклонников новым романом.
В начале сентября в блоге украинского театроведа Маргариты Ткач появились кадры из романтической фотосессии с Остапом Ступкой. А уже через месяц и сам актер опубликовал фото с молодой возлюбленной.
В кадре пара в белых одеждах плескается на мелководье - абсолютно мокрые, они искренне и счастливо улыбаются друг другу.
"Только любовь оправдывает наше пребывание на земле", - такой цитатой Владимира Винниченка пара охарактеризовала совместные снимки. В комментариях поклонники остались в восторге от нежных кадров Ткач и Ступки.
К слову, ничем кроме романтических фото пара пока не прокомментировала свои отношения. Остап Ступка публично не заявлял про расставание с четвертой женой, с которой состоял в браке с 2015 года.
Кто такой Остап Ступка?
Остап Ступка - украинский актер театра и кино, телеведущий. Народный артист Украины (2009). Сын народного артиста СССР Богдана Ступки, сообщает "Википедия".
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