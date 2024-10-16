'Подходим к новой фазе': в МИД заявили об 'огромной угрозе' из-за войск КНДР

Несмотря на многочисленные заявления, генсек НАТО пока не может подтвердить информацию об участии солдат КНДР в войне против Украины.

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Участие военных из КНДР в агрессии РФ против Украины - угроза дальнейшей эскалации / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, kcna

Участие военных КНДР в войне России против Украины создает серьезную угрозу для дальнейшей эскалации и увеличению масштабов агрессии. Об этом в среду, 16 октября, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции с министрами иностранных дел Северо-Балтийской восьмерки в Одессе.

"Это огромная угроза к дальнейшей эскалации. Мы подходим к новой фазе, к новым реалиям войны, российской агрессии... Мне кажется, что речь идет о масштабировании вооруженной агрессии. Это может стать большой угрозой, как и поставки ракет из Ирана", - сказал Сибига.

По его словам, речь идет не о наемниках, а подразделениях вооруженных сил Северной Кореи. Сибига подчеркнул, что международное сообщество должно дать жесткий ответ для предотвращения эскалации.

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"Должны быть жесткие ответы, санкции, должна быть дальнейшая изоляция этих стран, этой оси зла, которая формируется вокруг РФ. Это КНДР, Иран с их военной помощью, Сирия, РФ и Беларусь", - отметил глава МИД Украины.

Кто такой Андрей Сибига? Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Что говорят в НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции, что Североатлантический альянс пока не может подтвердить информацию об участии солдат КНДР в войне против Украины.

На вопрос журналиста относительно возможного стратегического партнерства между Россией и Северной Кореей, которое может включать не только военную помощь, но и отправку северокорейских военных на фронт, Рютте сказал: "Я не могу подтвердить эти сообщения, но очевидно, они вызывают беспокойство".

По его словам, НАТО знает о поддержке, которую Северная Корея оказывает России в войне против Украины. Рютте также подчеркнул, что Альянс "категорически осуждает" усиление военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.

Кто такой Марк Рютте? Марк Рютте - нидерландский политик, лидер Народной партии за свободу и демократию с 2006 до 2023 года. 26 июня 2024 года назначен генеральным секретарем НАТО, вступил в должность 1 октября 2024 года. Премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010 года до 2 июля 2024 года. После окончания института работал в течение десяти лет в пищевой компании, пока в 2002 году не перешел в сферу национальной политики. Был министром по социальным делам, затем - образования, культуры и науки в первом и втором правительстве Балкененде, возглавлял фракцию Народной партии за свободу и демократию во второй палате Генеральных штатов. Рютте объявил о намерении баллотироваться на пост Генерального секретаря НАТО вместо Йенса Столтенберга в октябре 2023 года, и его намерение получило официальную поддержку от правительств США, Великобритании, Германии и Франции в феврале 2024 года. Марку Рютте в течение следующих месяцев удалось преодолеть оппозицию Турции, Венгрии, Словакии и Румынии, причем его последний конкурент, президент Румынии Клаус Йоханнис, отказался от соревнования за пост в июне 2024 года, пишет Википедия.

Войска КНДР в Украине - что известно

Напомним, 14 октября во время заседания Ставки Верховного главнокомандующего президент Украины Владимир Зеленский рассказал о фактическом участии Северной Кореи в войне. Он отметил, что разведка предоставила подробные данные, подтверждающие привлечение солдат КНДР в войну в Украине.

Однако, по имеющейся информации, попытки интегрировать северокорейских военнослужащих в армию России не увенчались успехом. Известно, что уже 18 солдат из КНДР покинули свои позиции вблизи украинской границы в Брянской и Курской областях.

Как сообщал Главред, США "обеспокоены" информацией о переброске северокорейских солдат на войну в Украину. По словам спикера Белого дома Шона Саветта, если данные подтвердятся, это будет указывать на укрепление оборонных отношений между Северной Кореей и Россией.

В то же время Северокорейский режим заявил, что около 1,4 миллиона человек подали заявки на вступление или возвращение в армию из-за обострения с Южной Кореей. В сообщении государственного агентства КНДР утверждается, что эти лица желают бороться в "священной войне" против Южной Кореи, которая, по словам Пхеньяна, "заплатит высокую цену".

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

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