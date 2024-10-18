"Оружия хватит на две мировые войны": выполнит ли США пункты Плана победы Украины

У Соединенных Штатов есть достаточно оружия, чтобы выполнить второй пункт Плана победы Украины.

https://glavred.info/ukraine/oruzhiya-hvatit-na-dve-mirovye-voyny-vypolnit-li-ssha-punkty-plana-pobedy-ukrainy-10606478.html Ссылка скопирована

Администрация Байдена регулярно задерживает поставки оружия / Коллаж: Главред, фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября впервые публично представил План победы Украины, который состоит из 5 пунктов. Как известно, второй элемент плана предусматривает укрепление обороны, уничтожение наступательного потенциала РФ, улучшение ПВО и усиление Сил обороны Украины. Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду проанализировал возможность получения от Запада всего необходимого для реализации этого пункта.

По словам эксперта, западные страны имеют большое количество оружия, но они почти всегда задерживают поступление военной помощи в Украину.

"Запад должен предоставлять оружие, оружие и еще раз оружие. Даже на Западе уже признают, что администрация Байдена регулярно задерживает оружие и медлит с предоставлением разрешения бить по территории России. Это претензия о том, что США морочат нам голову. Пусть дают оружие, у них оно есть. У США оружия на две мировые войны!", - подчеркнул Тарас Загородний. видео дня

Во время разговора он вспомнил признание Бена Ходжеса, бывшего командующего армии США в Европе.

"Когда его спросили, почему не сбылся его прогноз о том, что в 2023 году Украина выйдет к Мариуполю, он сказал: Украине просто не дали оружие, не было на то политической воли.", - сказал эксперт.

По мнению спикера, минимальными поставками оружия Украину склоняют к капитуляции.

"Кто мешает Байдену предоставить оружие Украине? Трамп?...Всех на Западе охватил ужас, когда Украина начала бить по складам стратегического оружия и показала, насколько трухлявой является Россия, которая не может защитить даже такие объекты. А потом еще и Курская операция доказала трухлявость России. Вот на Западе и начали играть в свои игры с запретами и задержками поставок.", - подчеркнул Загородний.

План победы / Инфографика: Главред

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

План победы Зеленского - последние новости

Напомним, 16 октября президент Владимир Зеленский представил План победы в Верховной Раде Украины. План победы состоит из пяти пунктов, включая геополитические, военные, экономические аспекты и аспекты безопасности. Первые четыре рассчитаны на период войны, пятый - на послевоенное время.

Также Владимир Зеленский рассказал, что План победы, кроме пяти открытых пунктов, включает засекреченные приложения. Украина призывает оказать помощь в соответствии с тайными частями Плана победы в кратчайшие сроки.

Впоследствии президент Украины отреагировал на критику документа и подчеркнул, что План победы создан для того, чтобы обеспечить Украине силу, независимо от действий РФ.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред