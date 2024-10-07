Украина сможет использовать немецкое оружие для ударов вглубь РФ: заявление МИД

Возможность использования немецкого оружия для ударов по РФ не исключают, однако о дальности удара публично пока отказываются говорить.

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Детали относительно глубины ударов публично обсуждать не будут / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Annalena Baerbock

В Германии не исключают предоставления разрешения Украине на применение переданного вооружения для ударов по стране-агрессору России. Об этом заявила глава МИД страны Анналена Бербок, пишет Tagesschau.

По ее словам, Украина должна иметь возможность наносить ответные удары не только на собственной территории. При этом возможную глубину ударов по РФ обсуждать публично она отказалась.

"Право Украины на самооборону не означает, что ракета должна сначала пересечь границу или попасть в такой город, как Харьков, прежде чем ей будет разрешено защищаться. Даже лучшая противовоздушная оборона не всегда может это предотвратить", - подчеркнула министр. видео дня

Бербок добавила, что речь идет именно о превентивных мерах для предотвращения будущих атак агрессора, например, уничтожение пусковых площадок РФ, если это будет необходимо.

Глава МИД Германии предупредила, что обсуждаться в целом масштаб мероприятий для эффективного сдерживания врага не будет, чтобы не сыграть на руку стране-агрессору.

Что такое Tagesschau? Tagesschau - немецкая национальная и международная телевизионная служба новостей, созданная редакцией ARD-aktuell от имени немецкой общественной телевизионной сети ARD, пишет Википедия.

Разрешение на удары западным вооружением вглубь РФ

Напомним, что издание The Telegraph писало, что Украина до сих пор не может наносить глубокие удары по территории страны-агрессора России западными ракетами из-за ошибки нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера. По крайней мере это касается ракет Storm Shadow.

Накануне и до сих пор Украина месяцами лоббировала отмену ограничения со стороны США на нанесение ударов западным оружием по территории вглубь территории страны-агрессора РФ. Стало известно, что президент США Джо Байден слишком осторожен, чтобы отодвинуть эту "красную линию" сейчас. Однако дать подобное разрешение он может после выборов в Америке.

Ранее республиканец и союзник Дональда Трампа Майк Помпео заявил, что поддерживает политику отмены ограничений на применение Украиной западного вооружения по России. По его мнению, политика ограничений вредит обороноспособности Украины.

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