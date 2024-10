ВСУ могут уничтожить почти 300 военных объектов: в Spiegel заявили об ударах вглубь РФ

Аналитики ISW сообщили, если западные союзники дадут Украине разрешение наносить удары вглубь территории России, то крылатые ракеты Storm Shadow могут поразить 261 военный объект российской армии.

Журналисты Der Spiegel обращают внимание на то, что такое разрешение является центральным моментом в плане победы президента Украины Владимира Зеленского над кремлевским главой Путиным.

Для того, чтобы ВСУ дали отпор наступающей оккупационной армии, украинский лидер хочет использовать оружие дальнего действия, которое поставляют западные союзники, для ударов в глубину территории России.

Во время недавнего визита в США Зеленский продвигал свой план, в частности, и на встрече с президентом Джо Байденом в Белом доме, но, вероятно, без успеха.

Вскоре Байден объявил, что США поставит Украине дополнительные боеприпасы и системы ПВО на сумму, эквивалентную 7,2 миллиарда евро. Кроме того, Вашингтон вскоре впервые должен передать Силам обороны высокоточные бомбы для истребителей F-16.

Впрочем пока президент Соединенных Штатов, по крайней мере официально, не дал президенту Украины разрешения бить американским оружием вглубь России.

Журналисты Spiegel также опросили военных экспертов и те объяснили, что Зеленский, вероятно, продолжит настаивать на предоставлении Украине такого разрешения.

Аналитики ISW в Вашингтоне предполагают, что примерно 300 российских военных объектов находятся в зоне поражения западного оружия, которое могут применить украинские военные.

Специалисты уделяют внимание двум типам оружия. Во-первых, крылатым ракетам Storm Shadow (Scalp), которые поставили Британия и Франция и которые находятся на вооружении Украины с 2023 года. Они запускаются с истребителей и могут функционировать на расстоянии до 250 километров.

Как свидетельствует анализ геоданных, проведенный Кэмероном Гейсом из ISW в конце сентября, в случае если ВСУ запустят вблизи линии фронта Storm Shadow, то в зоне их поражения окажется 261 военный объект армии России (например, склады боеприпасов).

Украина также располагает ракетами ATACMS, которые запускаются из РСЗО типа HIMARS.

В прошлом году США сначала поставили Силам обороны модели с дальностью полета 170 километров, а затем предоставили Украине версию ATACMS, которая запускает ракеты на расстояние до 300 километров.

Согласно данным Гейса, с помощью такого оружия Силы обороны могли поразить 52 российских военных объекта в конце сентября 2024 года.

В издании указывают, что Украина также располагает американскими ракетами GMLRS, которые могут поражать цели на расстоянии до 77 километров.

По мнению Джорджа Барроса, эксперта по России и руководителя группы геоданных ISW, удары вглубь России западным оружием могут помешать возможности российских властей "перебрасывать массы войск из безопасных внутренних районов".

Эксперт указал, что если бы эта возможность Кремля была нивелирована, то это "в значительной степени помешало бы" военным операциям России и повысило бы шансы нашего государства на деоккупацию оперативно важных территорий.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.