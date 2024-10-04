Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

ВСУ могут уничтожить почти 300 военных объектов: в Spiegel заявили об ударах вглубь РФ

Юлия Закрепа
4 октября 2024, 17:55обновлено 4 октября, 18:44
92
Украина располагает ракетами ATACMS, которые запускаются с РСЗО типа HIMARS.
ВСУ могут уничтожить почти 300 военных объектов: в Spiegel заявили об ударах вглубь РФ
Какие объекты РФ под угрозой уничтожения / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот: видео, Википедия

Аналитики ISW сообщили, если западные союзники дадут Украине разрешение наносить удары вглубь территории России, то крылатые ракеты Storm Shadow могут поразить 261 военный объект российской армии.

Журналисты Der Spiegel обращают внимание на то, что такое разрешение является центральным моментом в плане победы президента Украины Владимира Зеленского над кремлевским главой Путиным.

Для того, чтобы ВСУ дали отпор наступающей оккупационной армии, украинский лидер хочет использовать оружие дальнего действия, которое поставляют западные союзники, для ударов в глубину территории России.

видео дня

Во время недавнего визита в США Зеленский продвигал свой план, в частности, и на встрече с президентом Джо Байденом в Белом доме, но, вероятно, без успеха.

Вскоре Байден объявил, что США поставит Украине дополнительные боеприпасы и системы ПВО на сумму, эквивалентную 7,2 миллиарда евро. Кроме того, Вашингтон вскоре впервые должен передать Силам обороны высокоточные бомбы для истребителей F-16.

Впрочем пока президент Соединенных Штатов, по крайней мере официально, не дал президенту Украины разрешения бить американским оружием вглубь России.

Журналисты Spiegel также опросили военных экспертов и те объяснили, что Зеленский, вероятно, продолжит настаивать на предоставлении Украине такого разрешения.

Аналитики ISW в Вашингтоне предполагают, что примерно 300 российских военных объектов находятся в зоне поражения западного оружия, которое могут применить украинские военные.

Специалисты уделяют внимание двум типам оружия. Во-первых, крылатым ракетам Storm Shadow (Scalp), которые поставили Британия и Франция и которые находятся на вооружении Украины с 2023 года. Они запускаются с истребителей и могут функционировать на расстоянии до 250 километров.

Storm Shadow/SCALP EG, шедоу, Storm Shadow инфографика
Что известно о Storm Shadow/SCALP / Инфографика: Главреда

Как свидетельствует анализ геоданных, проведенный Кэмероном Гейсом из ISW в конце сентября, в случае если ВСУ запустят вблизи линии фронта Storm Shadow, то в зоне их поражения окажется 261 военный объект армии России (например, склады боеприпасов).

Украина также располагает ракетами ATACMS, которые запускаются из РСЗО типа HIMARS.

В прошлом году США сначала поставили Силам обороны модели с дальностью полета 170 километров, а затем предоставили Украине версию ATACMS, которая запускает ракеты на расстояние до 300 километров.

1710353048-9970.jpg
Что известно об ATACMS / Инфографика: Главреда

Согласно данным Гейса, с помощью такого оружия Силы обороны могли поразить 52 российских военных объекта в конце сентября 2024 года.

В издании указывают, что Украина также располагает американскими ракетами GMLRS, которые могут поражать цели на расстоянии до 77 километров.

По мнению Джорджа Барроса, эксперта по России и руководителя группы геоданных ISW, удары вглубь России западным оружием могут помешать возможности российских властей "перебрасывать массы войск из безопасных внутренних районов".

Эксперт указал, что если бы эта возможность Кремля была нивелирована, то это "в значительной степени помешало бы" военным операциям России и повысило бы шансы нашего государства на деоккупацию оперативно важных территорий.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Военная помощь Украине - последние новости

Напомним, что Украина может получить модернизированные истребители Mirage. Отмечается, что конкретные аспекты модернизации французы не объявляют, но, вероятно, речь об адаптации самолета к бомбам Armement air-sol modulaire (AASM), которые ранее уже были поставлены Украине.

Генерал США Дэвид Петреус раскрыл, когда Украина получит разрешение на удары вглубь РФ. Он пояснил, что это разрешение США должны предоставить как можно скорее. Эта ситуация схожа с решениями, которые Белый дом принимал слишком долго, например, предоставление самолетов F-16, танков Abrams, Leopard и ракет ATACMS.

В конце сентября Украина получила мощное оружие. Криволап заявил, что на территории агрессора России есть три группы целей, которые Украина могла бы поразить ракетами и дронами. Удар по военному арсеналу в Торопце - не последний, кампания будет успешно продолжаться.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ военная помощь
Реклама

Главное за день

Ещё
Возле Донецка ВСУ ликвидировали северокорейских офицеров - Kyivpost

Возле Донецка ВСУ ликвидировали северокорейских офицеров - Kyivpost

20:12Украина
Зеленский срочно созвал военных на Ставку в Сумах: что обсуждали

Зеленский срочно созвал военных на Ставку в Сумах: что обсуждали

19:10Украина
Украину атакует мощный циклон: названа дата сильных ливней

Украину атакует мощный циклон: названа дата сильных ливней

18:59Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Крысы его ненавидят: назван самый лучший и простой метод борьбы с грызунами

Крысы его ненавидят: назван самый лучший и простой метод борьбы с грызунами

Исчезнут "мгновенно": какое лучшее домашнее средство от слизней - есть в холодильнике

Исчезнут "мгновенно": какое лучшее домашнее средство от слизней - есть в холодильнике

РФ должна снести Керченский мост: Украина сделала громкое заявление в суде Гааги

РФ должна снести Керченский мост: Украина сделала громкое заявление в суде Гааги

Украину атакуют сильные дожди: в каких регионах ждать непогоду

Украину атакуют сильные дожди: в каких регионах ждать непогоду

"Даже нет сплошных линий обороны": в Курской области внезапно изменилась ситуация - полковник

"Даже нет сплошных линий обороны": в Курской области внезапно изменилась ситуация - полковник

Последние новости

20:12

Возле Донецка ВСУ ликвидировали северокорейских офицеров - Kyivpost

20:09

Почему нельзя класть молоко на дверцу холодильника: неожиданная причина

19:47

"Я здесь особо не парюсь": Лукашенко ответил на залет "Шахедов" РФ в Беларусь

19:47

Поддержка "мирной инициативы" Китая и Бразилии: Швейцария заявила о недоразумении

19:28

Как не угробить авто: копеечное средство вмиг убьет ржавчину на тормозных дискахВидео

Израиль против Ирана. Вспыхнет ли большая война на Ближнем ВостокеИзраиль против Ирана. Вспыхнет ли большая война на Ближнем Востоке
19:12

"Украинцы убивают украинцев": демограф раскрыл последствия снижения призывного возраста

19:10

Зеленский срочно созвал военных на Ставку в Сумах: что обсуждали

19:10

Почему у россиян паника из-за Курской АЭСмнение

18:59

Украину атакует мощный циклон: названа дата сильных ливней

Реклама
18:51

"Должны были помочь Украине раньше": неожиданное признание бывшего генсека НАТО

18:46

"Мы становимся зависимыми": Настя Каменских сделала откровение

18:46

Расширение зоны боевых действий: в России угрожают войной еще 4 странам

18:46

Женщины будут в восторге: копеечное средство, которое убирает морщины на лице

18:03

В интернете распространяется смертельный флешмоб среди детей: в чем его опасность

18:00

В 2024 году произошло 80% всех казней бойцов ВСУ: у генпрокурора назвали число

17:55

ВСУ могут уничтожить почти 300 военных объектов: в Spiegel заявили об ударах вглубь РФ

17:53

"Тотально банкрот": беглец Олег Винник по уши в долгах - блогер

17:49

Российские пленные в Украине: как и где живут оккупантыФото

17:40

Кто проедет третьим: задача по ПДД, которая запутает даже опытных водителейВидео

17:27

Тёрн это слива или нет: что делают из плодов и когда рвать ароматный фруктВидео

Реклама
16:57

Церковный праздник 5 октября: что запрещено делать в день мученицы Харитины

16:51

Пока Порошенко заявлял, что должен быть на фронте, глава его фракции купил лакшери виллу на островах, - экспертВидео

16:49

РФ готовится к новому наступлению на Харьков, враг подтянул новые подразделения - командир

16:47

Сколько украинцев погибло в российском плену: в Минобороны озвучили цифры

16:38

РФ начала вторую попытку контрнаступления на Курщине: хватит ли врагу ресурсов

16:31

Уменьшение помощи украинским беженцам: в Европе нашли решение - Гладун

16:27

ВСУ могут отступить из Покровска: разведка Эстонии раскрыла причину

15:52

За границей останутся миллионы украинцев: Гладун привел печальную статистику

15:49

Стал известен гениальный способ, как сохранить бананы свежими в течение 26 днейВидео

15:40

Историческое повышение налогов: комитет Рады поддержал законопроект

15:35

Россияне в 7 км от города: еще один населенный пункт в большой опасности

15:34

Атакуют дронами каждую ночь: ВСУ готовятся к операциям возле Севастополя - Братчук

15:33

Тактика флангового окружения: оккупанты нацелились на важный город в Донецкой области

15:26

"Шерстяное" безумие: кто такие квадроберы и чем они отличаются от фурриВидео

15:15

"Беларусь готова помочь Украине": Лукашенко выступил с неожиданным заявлением

15:11

3 очень строгих запрета: что нельзя делать 5 октября

14:56

Европейский Союз "может умереть": Макрон заговорил о развале блока

14:51

ВСУ могут нанести удар не только по Крымскому мосту: названы еще три цели

14:38

Сожгли сотни единиц бронетехники РФ: ВСУ устроили разгром на одном из направлений

14:06

Ни в коем случае не в холодильнике: эксперт назвал самый лучший способ, как хранить картофель

Реклама
14:03

В Украине сократили срок явки в ТЦК по повестке: сколько дней будут выделять

13:57

Под белую фату пойдут не скоро: знаки зодиака, которым не везет в браке

13:38

Демографический кризис в Украине: сколько детей должно быть в каждой семье - точная цифра

13:25

Почти 100 тысяч: глава Житомирской ОВА озвучил сумму своих доходов

13:23

Миллионы долларов наличными: ГБР разоблачило руководительницу МСЭК и ее сынаФото

13:16

"Ты мой": Ирина Билык намекнула на воссоединение с Дмитрием Коляденко

12:45

В двух областях Украины введены аварийные отключения света: в Укрэнерго назвали причину

12:33

Экономическому бронированию быть: депутат подтвердил решение правительства

12:30

Украину накроет мощный циклон: в каких областях будут лить дожди

12:03

"Путин боялся": Джонсон сказал, почему диктатор РФ напал на Украину

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять