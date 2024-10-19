Оккупанты всю ночь атаковали Украину, запустили более 100 дронов и ракет: детали

Было сбито 4 ракеты и 42 дрона. Еще 46 вражеских беспилотников локационно потеряны, информация об их сбивании или падении еще уточняется.

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Оккупанты всю ночь атаковали Украину, запустили более 100 дронов и ракет/ Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Страна-агрессор Россия в ночь на 19 октября запустила по Украине более 100 воздушных целей - до 98 вражеских беспилотников и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Кроме управляемых авиационных ракет Х-59/69 и дронов-камикадзе "Шахед" запускались также беспилотники неустановленного типа. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"В ночь на 19 октября 2024 года (с 21:00 18 октября) российские оккупанты нанесли удар по Украине управляемыми авиационным ракетами (район пусков - акватория Черного моря), ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами неустановленного типа (районы пусков: Курск, Ейск, Приморско-Ахтарск - рф.) Радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение более 100 воздушных целей: до 98-ти вражеских беспилотников и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/69", - говорится в сообщении.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 12:00 в результате противовоздушного боя сбито 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69. Также на этот час есть подтверждение о сбитии 42 вражеских БПЛА в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Николаевской и Херсонской областях", - рассказали в Воздушных силах.

46 российских беспилотников пока локально потеряны, информация об их сбивании или падении уточняется и обновляется.

Удар РФ по Украине 19 октября/ Воздушные силы ВСУ

В то же время в Воздушных силах предупредили, что несколько вражеских дронов еще находятся в воздушном пространстве Украины, продолжается работа по их ликвидации.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Что известно о дронах "Шахед"/ Инфографика: Главред

Удар РФ по Украине 19 октября - что известно

В ночь на 19 октября РФ ударила дронами по Киеву - обломок залетел в квартиру, ранена женщина. Обломок вражеского дрона попал в окно квартиры в столице, женщина получила серьезное ранение нижней конечности. Пострадавшей сделали операцию в больнице.

После этого появились новые подробности удара дронов РФ по Киеву - есть разрушения и много обломков. Появилась новая информация об ущербе, нанесенном Киеву вследствие сегодняшней ночной атаки со стороны РФ.

Позже стало известно, что РФ атаковала объекты энергетики в 2 областях - там вводятся графики аварийных отключений света. Часть населенных пунктов обесточена. На местах прилетов работают все необходимые службы.

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