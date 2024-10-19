Есть разрушения и много обломков: новые подробности удара дронов РФ по Киеву

Появилась новая информация об ущербе, причиненном Киеву в результате сегодняшней ночной атаки со стороны РФ.

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Последствия удара БПЛА РФ по Киеву / Коллаж: Главред, фото: Facebook/mykola.kalashnyk

В Дарницком районе столицы вследствие падения обломков БПЛА есть повреждения жилых домов и сооружений, также повреждены автомобили, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Кроме попаданий по зданиям и авто, также зафиксировано падение обломков БПЛА на открытой территории, написал он в Telegram.

Дополнительно выявлено, что в Дарницком районе обломками:

повреждены фасады нескольких домов,

балконы, выбиты окна;

повреждены авто;

незначительные повреждения получило помещение одного из ресторанов.

Вместе с тем, согласно сообщению начальника КГВА, погибших и пострадавших в результате российского удара нет.

Кто такой Сергей Попко? Сергей Попко - украинский военный, генерал-полковник Вооруженных Сил Украины. Командующий Сухопутными войсками Украины (2016-2019). Начальник Киевской городской военной администрации (с 21 октября 2022 года), пишет Википедия.

Подробности дронового удара РФ по Киеву

Как уточнил исполняющий обязанности главы Дарницкой районной государственной администрации Николай Калашник, появилась новая информация об ущербе, причиненном Киеву в результате сегодняшней ночной атаки со стороны РФ.

"Повреждены несколько автомобилей, фасадная часть многоэтажки, балконная рама и оконные стекла одной из квартир, крыша здания общепита в разных микрорайонах", — написал он.

Также он призвал в случае обнаружения дополнительных признаков ущерба от агрессии следует обращаться на спецлинию полиции 102.

Кроме того, Калашник также опубликовал фото последствий удара российских БПЛА по Киеву.

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Удары РФ по Киеву - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что РФ в ночь на субботу, 19 октября, атаковала Украину дронами и ракетами. Большое количество воздушных целей летели на Киев. В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что женщина, в окно которой попал обломок дрона, сейчас в больнице, ее оперируют.

Напомним, ранее российская оккупационная армия атаковала Киев дронами. Все враждебные БПЛА были сбиты. Воздушная тревога в столице объявлялась трижды и суммарно продолжалась более двух часов.

Как сообщалось ранее, РФ атаковала Киев дронами, все БПЛА были сбиты. В ту ночь российская оккупационная армия осуществила одну из самых массированных атак беспилотниками по гражданскому населению и инфраструктуре Украины. Под ударом оказался и Киев.

/ Инфографика: Главред

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