"У нас мало сил": появился тревожный прогноз насчет нового наступления РФ

В начале своей операции на севере Харьковщины российские оккупанты хотели соединить два направления и сделать единое Купянско-Харьковское направление, заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.
"Создать на северо-восточной части Харьковщины единую буферную зону безопасности", — пояснил он в интервью Главреду.
Однако этот замысел им не удалось осуществить, потому что на Купянщине есть водная преграда и ВСУ достаточно долго держат там оборону, пояснил эксперт.
"Пока россияне на севере больше заняты Курской областью, на Харьковском направлении мы отвоевывали территории. Например, хорошо поработало сильное спецподразделение ГУР Кракен", — уточнил он.
Кто такой Дмитрий Жмайло
Дмитрий Жмайло - исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, который занимается исследованием и трактовкой российских влияний в Украине и мире для эффективной борьбы в гибридной войне, независимой аналитикой военной и политической ситуации в Украине, а также сотрудничеством с украинскими общинами в мире.
В то же время он отметил, что несмотря на то, что россиян не хватает сил, они создали два плацдарма на севере Харьковщины и продолжают усиливать группировку "Север" на своей территории.
"Пока у нас тоже мало сил для того, чтобы отбросить оттуда противника", — добавил Жмайло.
Смотрите видео - минометчики держат фронт на харьковском направлении:
Ранее сообщалось о том, что ВСУ зачистили населенный пункт Кругляковка у Купянска. Операция по возвращению контроля над Кругляковкой важна для обороны Купянска.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ сократили серую зону на Харьковщине. Силы обороны Украины продвинулись в районе села Липцы Харьковской области.
Как сообщалось ранее, бойцы ГУР уничтожили полк россиян и зачистили 400 га леса на Харьковщине. Успешная операция ГУР создает условия для вытеснения оккупантов с севера Харьковской области.
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