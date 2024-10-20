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"У нас мало сил": появился тревожный прогноз насчет нового наступления РФ

Алексей Тесля
20 октября 2024, 05:10
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Россияне уже создали два плацдарма на севере Харьковщины, предупредил Дмитрий Жмайло.
Жмайло, армия РФ
/ Коллаж: Главред, фото: Facebook/dmytro.zhmailo, Facebook/mod.mil.rus

В начале своей операции на севере Харьковщины российские оккупанты хотели соединить два направления и сделать единое Купянско-Харьковское направление, заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

"Создать на северо-восточной части Харьковщины единую буферную зону безопасности", — пояснил он в интервью Главреду.

Однако этот замысел им не удалось осуществить, потому что на Купянщине есть водная преграда и ВСУ достаточно долго держат там оборону, пояснил эксперт.

"Пока россияне на севере больше заняты Курской областью, на Харьковском направлении мы отвоевывали территории. Например, хорошо поработало сильное спецподразделение ГУР Кракен", — уточнил он.

Кто такой Дмитрий Жмайло

Дмитрий Жмайло - исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, который занимается исследованием и трактовкой российских влияний в Украине и мире для эффективной борьбы в гибридной войне, независимой аналитикой военной и политической ситуации в Украине, а также сотрудничеством с украинскими общинами в мире.

В то же время он отметил, что несмотря на то, что россиян не хватает сил, они создали два плацдарма на севере Харьковщины и продолжают усиливать группировку "Север" на своей территории.

"Пока у нас тоже мало сил для того, чтобы отбросить оттуда противника", — добавил Жмайло.

Смотрите видео - минометчики держат фронт на харьковском направлении:

Ранее сообщалось о том, что ВСУ зачистили населенный пункт Кругляковка у Купянска. Операция по возвращению контроля над Кругляковкой важна для обороны Купянска.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ сократили серую зону на Харьковщине. Силы обороны Украины продвинулись в районе села Липцы Харьковской области.

Как сообщалось ранее, бойцы ГУР уничтожили полк россиян и зачистили 400 га леса на Харьковщине. Успешная операция ГУР создает условия для вытеснения оккупантов с севера Харьковской области.

Купянск Инфографика
/ Инфографика: Главред

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война России и Украины Дмитрий Жмайло Купянское направление
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