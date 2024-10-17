Инвалидность "всех прокуроров": в прокуратуре Хмельнитчины отреагировали на скандал с МСЭК

Главный прокурор Хмельницкой области объяснил наличие инвалидности у него на его подчиненных, но попал в очередной скандал.

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Областной прокурор Хмельнитчины рассказал, как получил инвалидность / Коллаж Главред, фото: ГБР, Хмельницкая областная прокуратура

Руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник отреагировал на скандал по поводу оформления инвалидности среди работников его ведомства. Он подчеркнул, что действительно некоторые прокуроры имеют проблемы со здоровьем, которые появились не в последние годы. Об этом он написал в своем Facebook.

Олейник также опроверг заявление журналиста Юрия Бутусова, который утверждал, что "все прокуроры оформили инвалидность". По словам Олейника, в Хмельницкой прокуратуре работает 225 прокуроров, и только 48 из них имеют группу инвалидности.

"Поэтому утверждать, что вся прокуратура состоит из лиц с инвалидностью, не является правильным. Более того, инвалидность большинства работников получена не за последние годы", - подчеркнул Олейник, признав, что почти четверть всех прокуроров Хмельнитчины - люди с инвалидностью

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Руководитель Хмельницкой прокуратуры Алексей Олейник также сообщил, что имеет проблемы со здоровьем. По его словам, в 2005 году он получил травму при исполнении служебных обязанностей, исследуя материалы уголовного производства. Инвалидность ему была присвоена в 2017 году, еще до назначения на нынешнюю должность.

Олейник не стал вдаваться в подробности относительно характера травмы, но отметил, что это не мешает выполнять его работу. Также он подчеркнул, что вопрос об инвалидности рассматривался во время его аттестации, которая проходила с участием общественных и международных представителей.

Кроме того, прокурор вспомнил, что еще в 2020 году народный депутат от партии "Слуга народа" Галина Третьякова поднимала вопрос об инвалидности прокуроров Хмельницкой области, и на основе этого было открыто уголовное производство.

"Выражение "крышуя коррупционную схему председателя МСЭК" звучит, конечно, мощно, но в публикации ничем не подтверждено, как и большинство статей автора в которых критикуются органы власти. Так можно сказать о каждом, кто получил группу и занимает должность", - заявил Олейник.

Руководитель Хмельницкой прокуратуры подчеркнул, что публикация журналиста выглядит как дискриминационная, поскольку действующее законодательство не ограничивает право людей с инвалидностью работать в органах прокуратуры.

Как ответил Бутусов

Председатель Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа приняла решение о предоставлении прокурору Алексею Олейнику пожизненной инвалидности, но, как отметил журналист Юрий Бутусов, Олейник не предоставил документальных подтверждений серьезных травм.

Что такое МСЭК? Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) - специальное учреждение в системе здравоохранения, которое проводит медико-социальную экспертизу лицам, которые обращаются для установления инвалидности, по направлению лечебно-профилактического учреждения здравоохраненияя после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые вызывают ограничения жизнедеятельности, пишет Википедия.

Бутусов отметил, что прокурор должен был пройти медицинское обследование, результаты которого могли бы подтвердить его состояние здоровья. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в ответ на сообщение Олейника.

"Инвалидность сразу 2-й группы была оформлена прокурору Олейнику только 19 июля 2017 года решением главного врача МСЭК Крупы с выдачей справки серии АВ № 0944598. Причем установлена сразу пожизненно. И никаких других решений об инвалидности или тяжелых травмах, начиная с 2005-го года, Олейник не представил. Поэтому мое утверждение о коррупционных связях с Крупой имеет все основания", - подчеркнул журналист.

Журналист отмечает, что прокурор должен был бы пройти медицинское обследование, результаты которого могли бы подтвердить его диагноз, и предоставить документальное подтверждение.

Бутусов утверждает, что Олейник не предоставил детальной информации о причинах получения инвалидности 2-й группы, перекладывая ответственность на комиссию и правоохранительные органы, в то время как его травма 2005 года подана как уже доказанный факт.

"Нет, слова прокурора ничем не подтверждены", - подчеркнул Бутусов.

Кроме того, журналист подчеркнул, что Олейник не прокомментировал вопрос о состоянии здоровья его жены Ирины, которая также работает под его руководством в прокуратуре.

"Возникает вопрос, возможно ли, что прокуроры Алексей и Ирина Олейники вместе занимались одним делом в одном служебном кабинете, и получили совместно одни и те же травмы? Ведь Ирина Олейник, по нашим данным, также оформила в Хмельницком МСЭК инвалидность 2-й группы на следующий год после мужа - в 2018-м. В 2017-м в ее декларации не было доходов от пенсии из ПФ, а в 2018-м пенсия уже начислена", - отметил Бутусов.

Бутусов добавил, что Олейник подал иск по делу № 686/19688/17 и получил решение о назначении ему пенсии в размере 60% от его доходов, вероятно, похожий шаг сделала и его жена в 2018 году.

Скандал с главой МСЭК - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, почти все прокуроры Хмельницкой области получили инвалидность второй группы по решению скандально известной главы областной МСЭК Татьяны Крупы, отметил журналист Юрий Бутусов.

4 октября правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них было изъято около 6 миллионов долларов США наличными в разных валютах.

Кроме того, выявлено, что на счетах Татьяны Крупы в польском банке Pekao хранились почти 600 тысяч долларов, что стало известно из материалов судебного реестра.

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