Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Инвалидность "всех прокуроров": в прокуратуре Хмельнитчины отреагировали на скандал с МСЭК

Юрий Берендий
17 октября 2024, 17:51
383
Главный прокурор Хмельницкой области объяснил наличие инвалидности у него на его подчиненных, но попал в очередной скандал.
Инвалидность
Областной прокурор Хмельнитчины рассказал, как получил инвалидность / Коллаж Главред, фото: ГБР, Хмельницкая областная прокуратура

Руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник отреагировал на скандал по поводу оформления инвалидности среди работников его ведомства. Он подчеркнул, что действительно некоторые прокуроры имеют проблемы со здоровьем, которые появились не в последние годы. Об этом он написал в своем Facebook.

Олейник также опроверг заявление журналиста Юрия Бутусова, который утверждал, что "все прокуроры оформили инвалидность". По словам Олейника, в Хмельницкой прокуратуре работает 225 прокуроров, и только 48 из них имеют группу инвалидности.

"Поэтому утверждать, что вся прокуратура состоит из лиц с инвалидностью, не является правильным. Более того, инвалидность большинства работников получена не за последние годы", - подчеркнул Олейник, признав, что почти четверть всех прокуроров Хмельнитчины - люди с инвалидностью

видео дня

Руководитель Хмельницкой прокуратуры Алексей Олейник также сообщил, что имеет проблемы со здоровьем. По его словам, в 2005 году он получил травму при исполнении служебных обязанностей, исследуя материалы уголовного производства. Инвалидность ему была присвоена в 2017 году, еще до назначения на нынешнюю должность.

Олейник не стал вдаваться в подробности относительно характера травмы, но отметил, что это не мешает выполнять его работу. Также он подчеркнул, что вопрос об инвалидности рассматривался во время его аттестации, которая проходила с участием общественных и международных представителей.

Кроме того, прокурор вспомнил, что еще в 2020 году народный депутат от партии "Слуга народа" Галина Третьякова поднимала вопрос об инвалидности прокуроров Хмельницкой области, и на основе этого было открыто уголовное производство.

"Выражение "крышуя коррупционную схему председателя МСЭК" звучит, конечно, мощно, но в публикации ничем не подтверждено, как и большинство статей автора в которых критикуются органы власти. Так можно сказать о каждом, кто получил группу и занимает должность", - заявил Олейник.

Руководитель Хмельницкой прокуратуры подчеркнул, что публикация журналиста выглядит как дискриминационная, поскольку действующее законодательство не ограничивает право людей с инвалидностью работать в органах прокуратуры.

Как ответил Бутусов

Председатель Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа приняла решение о предоставлении прокурору Алексею Олейнику пожизненной инвалидности, но, как отметил журналист Юрий Бутусов, Олейник не предоставил документальных подтверждений серьезных травм.

Что такое МСЭК?

Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) - специальное учреждение в системе здравоохранения, которое проводит медико-социальную экспертизу лицам, которые обращаются для установления инвалидности, по направлению лечебно-профилактического учреждения здравоохраненияя после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые вызывают ограничения жизнедеятельности, пишет Википедия.

Бутусов отметил, что прокурор должен был пройти медицинское обследование, результаты которого могли бы подтвердить его состояние здоровья. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов в ответ на сообщение Олейника.

"Инвалидность сразу 2-й группы была оформлена прокурору Олейнику только 19 июля 2017 года решением главного врача МСЭК Крупы с выдачей справки серии АВ № 0944598. Причем установлена сразу пожизненно. И никаких других решений об инвалидности или тяжелых травмах, начиная с 2005-го года, Олейник не представил. Поэтому мое утверждение о коррупционных связях с Крупой имеет все основания", - подчеркнул журналист.

Журналист отмечает, что прокурор должен был бы пройти медицинское обследование, результаты которого могли бы подтвердить его диагноз, и предоставить документальное подтверждение.

Бутусов утверждает, что Олейник не предоставил детальной информации о причинах получения инвалидности 2-й группы, перекладывая ответственность на комиссию и правоохранительные органы, в то время как его травма 2005 года подана как уже доказанный факт.

"Нет, слова прокурора ничем не подтверждены", - подчеркнул Бутусов.

Кроме того, журналист подчеркнул, что Олейник не прокомментировал вопрос о состоянии здоровья его жены Ирины, которая также работает под его руководством в прокуратуре.

"Возникает вопрос, возможно ли, что прокуроры Алексей и Ирина Олейники вместе занимались одним делом в одном служебном кабинете, и получили совместно одни и те же травмы? Ведь Ирина Олейник, по нашим данным, также оформила в Хмельницком МСЭК инвалидность 2-й группы на следующий год после мужа - в 2018-м. В 2017-м в ее декларации не было доходов от пенсии из ПФ, а в 2018-м пенсия уже начислена", - отметил Бутусов.

Бутусов добавил, что Олейник подал иск по делу № 686/19688/17 и получил решение о назначении ему пенсии в размере 60% от его доходов, вероятно, похожий шаг сделала и его жена в 2018 году.

Скандал с главой МСЭК - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, почти все прокуроры Хмельницкой области получили инвалидность второй группы по решению скандально известной главы областной МСЭК Татьяны Крупы, отметил журналист Юрий Бутусов.

4 октября правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них было изъято около 6 миллионов долларов США наличными в разных валютах.

Кроме того, выявлено, что на счетах Татьяны Крупы в польском банке Pekao хранились почти 600 тысяч долларов, что стало известно из материалов судебного реестра.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине скандал новости Хмельницкого МСЭК
Реклама

Главное за день

Ещё
Зеленский объявил о позиции Украины по созданию ядерного оружия

Зеленский объявил о позиции Украины по созданию ядерного оружия

19:47Политика
"Врежет" сильный мороз: до каких градусов опустится температура воздуха

"Врежет" сильный мороз: до каких градусов опустится температура воздуха

19:42Синоптик
"Украина восстановит ядерное оружие": у Зеленского ответили на публикацию Bild

"Украина восстановит ядерное оружие": у Зеленского ответили на публикацию Bild

19:15Политика
Реклама

Популярное

Ещё
После слухов о воссоединении с Муратом: бывшая жена Налчаджиоглу тайно покинула Украину

После слухов о воссоединении с Муратом: бывшая жена Налчаджиоглу тайно покинула Украину

Гороскоп на завтра 18 октября: Овнам - успех во всем, Стрельцам - достижение желаемого

Гороскоп на завтра 18 октября: Овнам - успех во всем, Стрельцам - достижение желаемого

Буря влупит с новой мощностью: когда ждать новый геомагнитный шторм

Буря влупит с новой мощностью: когда ждать новый геомагнитный шторм

Ночью в Киеве были слышны взрывы, РФ атаковала дронами: повреждена многоэтажка

Ночью в Киеве были слышны взрывы, РФ атаковала дронами: повреждена многоэтажка

Вдова Сергея Сивохо показала, как выглядит могила артиста в Донецке

Вдова Сергея Сивохо показала, как выглядит могила артиста в Донецке

Последние новости

19:47

Зеленский объявил о позиции Украины по созданию ядерного оружия

19:46

Повезет в любви: астрологи назвали ТОП-5 самых романтичных знаков Зодиака

19:42

"Врежет" сильный мороз: до каких градусов опустится температура воздуха

19:20

Спортсмен-депутат Жан Беленюк раскрыл подробности личной жизни

19:15

"Украина восстановит ядерное оружие": у Зеленского ответили на публикацию Bild

Устранение или смерть Путина поможет закончить войну, но Россия избежит распада – генерал МаломужУстранение или смерть Путина поможет закончить войну, но Россия избежит распада – генерал Маломуж
19:12

Найти слово "умный" за 6 секунд сможет только гений: чрезвычайно сложная загадка

19:10

Какую пользу коллективной обороне будет приносить Украина?мнение

19:08

Войска КНДР фиксировались в РФ еще в 2023 году: Коваленко сделал важное замечание

19:04

Какие растения являются токсичными для собак и кошек: стоит знать всем хозяевам

Реклама
18:46

"Чтобы спасти Европу от войны": Залужный высказался о мобилизации женщин

18:27

"Выйти из затяжной войны почти невозможно": Залужный удивил заявлением

18:12

Орбана напугал План победы Украины: премьер призывает изменить стратегию

17:53

Украина восстановит ядерный арсенал, если Путин пойдет на один шаг – Bild

17:51

Инвалидность "всех прокуроров": в прокуратуре Хмельнитчины отреагировали на скандал с МСЭК

17:44

Украина получит шесть самолетов: Умеров анонсировал новые F16 в ближайшее время

17:41

Большинство не догадывается: что означает дорожный знак треугольник с "сачком"

17:30

У Украины есть чем бить вглубь России, и это не только дроны - экс-глава СВРВидео

17:27

Чипсы могут быть полезными: отличный рецепт закуски из брокколи

17:18

Влажность и сырость не пройдет: как правильно хранить и складывать дрова

17:15

Откуда берутся пятна на кастрюле из нержавейки и как от них избавиться

Реклама
16:55

Что в первую очередь люди в вас замечают: интересная оптическая иллюзия

16:54

Штраф до 100 тысяч евро: почему в Германии нельзя мыть машинуВидео

16:39

Прирожденные Илоны Маски: 4 знака зодиака, которые преуспевают в бизнесе

16:38

Вдова Сергея Сивохо показала, как выглядит могила артиста в Донецке

16:26

Войска РФ уже были в 4 км от Купянска: в ОВА сделали заявление о ситуации

16:22

Крымский мост весь в дыму, летят ракеты: на полуострове прогремели взрывы

16:13

"Дело только руководства": Залужный прокомментировал операцию в Курской области

16:02

Влияет на вкус напитка: что находится внутри чайных пакетиков

15:56

Движение "Манифест 42" заявило о попытке манипуляций со стороны компании "Автомагистраль-Юг"

15:52

Какие продукты должны быть в осенне-зимнем рационе: диетолог озвучила список

15:51

"Это уже будет слабый Путин": Маломуж сказал, когда Украина сможет победить на фронтеВидео

15:45

Не красная и, даже не черная: какая икра самая дорогая в мире и как ее делаютВидео

15:27

Удары по территории РФ: Украине разрешили использовать определенное вооружение

15:23

Зеленский в Брюсселе. План мира, данные о КНДР, ядерное оружие и саммит с РФ в ноябре

15:06

"Есть все предчувствия": Залужный прокомментировал возможность окончания войны в 2025 году

15:02

"Партнеры хотят, чтобы на Саммите мира была Россия": Зеленский прокомментировал ситуацию

15:01

Как очистить уплотнитель холодильника: грязь исчезнет за считанные минутыВидео

14:54

"10 тысяч солдат": КНДР готовит контингент для войны в Украине - Зеленский

14:44

"Если сейчас Путина устранят": как закончит войну ликвидация диктатора - Маломуж

14:44

КНДР вступила в войну, и настал час Х для отправки войск стран Европы в Украину – СотникВидео

Реклама
14:40

Либо ядерное оружие, либо НАТО: Зеленский жестко назвал Западу условия Украины

14:25

После изгнания: в сеть попала информация о покупке Меган и Гарри нового дома

14:25

Зеленский впервые рассказал, что предусматривает неядерный пакет сдерживания России

14:17

Осеннее обострение: Надя Дорофеева на гастролях страдает от проблем со здоровьем

14:16

В Черном море находится носитель "Калибров": есть ли угроза ракетного обстрела

14:05

"Большая опасность для украинцев": что готовит РФ в ближайшие месяцы - генерал разведкиВидео

14:04

"Моя девочка": Узелков впервые показал свою возлюбленную

14:02

Всю Украину накроют заморозки: синоптик назвала дату потепления

14:00

Китай помогает России в ведении войны: Путин готовит подкрепление - Зеленский

13:52

Почему опытные водители держат в авто зубную пасту: ответ удивит многихВидео

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять