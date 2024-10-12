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ВСУ ждут чрезвычайно тяжелые бои за один украинский город - Дикий

Мария Николишин
12 октября 2024, 15:10
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Эксперт напомнил, что городские уличные бои чрезвычайно тяжелые.
ВСУ ждут чрезвычайно тяжелые бои за один украинский город - Дикий
Бои за Торецк / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Военный эксперт, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий считает, что в ближайшее время на фронте наиболее ожесточенной будет битва за Торецк.

"Из того, что я вижу в последние дни, я думаю, что сейчас именно наиболее ожесточенной будет битва за Торецк. Потому что там эта битва перешла уже в стадию затяжных уличных боев - именно когда идут бои за каждый квартал, за каждый дом, иногда за каждый подъезд", - сказал он в интервью Radio NV.

По его словам, в Торецке будет то же, что раньше происходило в Соледаре, Бахмуте, Авдеевке, Волчанске.

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Эксперт также напомнил, что городские уличные бои чрезвычайно тяжелые.

"Это, на самом деле, самые страшные бои, которые бывают - близкие, контактные бои в городской застройке. То есть нашим ребятам и девушкам там сейчас крайне трудно. Однако стратегически нам уличные бои выгодны. Как показала вся предыдущая практика, в уличных боях соотношение потерь для нас наиболее выгодное. Оно никогда не бывало меньше, чем один к восьми, а бывало, время от времени, один к двенадцати, один к шестнадцати. Именно в уличных близких боях. Хотя для наших защитников и защитниц бои ужасные, бои очень изнурительные", - подчеркнул Дикий.

ВСУ ждут чрезвычайно тяжелые бои за один украинский город - Дикий
Торецк / Инфографика: Главред

Кто такой Евгений Дикий

Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году - командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Бои за Торецк - последние новости

Напомним, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан заявил, что Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать оборону Торецка, несмотря на то, что противник частично проник в город, где сейчас идут интенсивные уличные бои.

Пресс-секретарь оперативно-тактической группы "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщила, что российские оккупанты контролируют только восточную часть Торецка. В других районах города продолжаются ожесточенные бои.

Также сообщалось, что российские войска продолжают продвижение по улице Центральной в Торецке, где идут ожесточенные бои.

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