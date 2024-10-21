Под Курахово РФ начала оттягивать подбитую технику: боец ВСУ говорит, что такое - впервые

Российские оккупанты продолжают давить на позиции ВСУ на Кураховском направлении.

https://glavred.info/ukraine/pid-kurahovim-rf-pochala-vidtyaguvati-pidbitu-tehniku-boyec-zsu-kazhe-shcho-take-vpershe-10607321.html Ссылка скопирована

Россия эвакуирует свою подбитую технику - это впервые / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВС Украины, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Главное

Россияне заблокированы в селе Островское на Кураховском направлении

Частота штурмов - если не ежесуточно, то через каждые 4-5 дней

Оккупанты эвакуируют поврежденную технику для следующих боев

Оккупанты, которые зашли в село Островское, что на Кураховском направлении, были заблокированы защитниками. Также были уничтожены две вражеские группы, отправленные в населенный пункт, чтобы обеспечить его личным составом и ресурсами. В целом, РФ несет большие потери в людях и технике - подбитую технику начала эвакуировать, рассказал в эфире проекта Радио Свобода Донбасс. Реалии начальник отделения коммуникаций 46 аэромобильной бригады Александр Невидомый.

На сейчас в Островском находится до 25 оккупантов.

видео дня

"Относительно Островского. Там находится около 25 оккупантов. Они заскочили, но выхода не имеют, так как мы обрезали им все пути отхода. Оккупанты переоделись в гражданское - к сожалению, с помощью некоторых местных. Но никакого влияния на ситуацию их пребывание не оказывает. А две вражеские группы, которые были отправлены с целью насытить этот населенный пункт личным составом и обеспечить ресурсами, были эффективно уничтожены нашими подразделениями", - рассказал он.

На Кураховском направлении пополнение врагом происходит постоянно, об этом свидетельствует частота штурмов - если не ежесуточно, то раз в 4-5 дней, добавил Невидомый.

"То есть - скажем, идет 5 единиц техники, на каждой минимум 5-8 человек, поэтому человеческий резерв у них есть. На полигонах постоянно проводятся подготовка нового личного состава. По технике - после новых потерь на следующие штурмы их соответственно едет меньше", - сказал военный.

Вместе с тем Невидомый озвучил важную вещь - оккупанты начали эвакуировать подбитую технику для дальнейших штурмов.

"Также мы стали замечать - и это важно - что противник по возможности стал больше эвакуировать поврежденную технику. Раньше мы этого не замечали. Значит, у них что-то не так", - подчеркнул представитель 46 аэромобильной бригады.

Что известно о Курахово / Инфографика: Главред

Война в Украине - ситуация в Курахово

Эксперты ожидают, что россияне в ближайшее время начнут наступательные действия на Курахово "в лоб", и при этом будут использовать большое количество механизированного компонента.

Ситуация возле Курахово - тяжелая, соглашаются аналитики. В то же время нельзя сказать, что после захвата Угледара россияне получили стратегическую перспективу для того, чтобы развить стремительный темп наступательной операции.

Напомним, в конце сентября оккупанты привлекли большое количество военной техники и пехоты, пытаясь продвинуться в сторону Острого.

Радио Свобода Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред