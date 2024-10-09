Наступление 'в лоб': россияне в ближайшее время начнут мощную атаку на Курахово

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал о циничных планах российских оккупантов на Кураховском направлении.
"Сегодня приоритет врага - Курахово. Россияне в ближайшее время начнут наступательные действия на Курахово "в лоб", и при этом будут использовать большое количество механизированного компонента. Они сейчас будут пытаться продвигаться вдоль трассы Павловка - Богоявленка, именно в направлении на Богоявленки. Однако, там начинаются рубежи и линии обороны ВСУ. Это продвижение будет происходить в контексте их планов охватить в перспективе Курахово с юга. Россияне не видят серьезной перспективы лобовых ударов, но это будет создавать условия для продвижения к Курахово и приближения к нему именно с восточной части. К тому моменту, когда они выйдут на восточную часть Курахово, они планируют охватить и создать условия для выхода с юга, то есть иметь возможность давления на город с двух направлений: восточного и южного", - сказал Коваленко для "Еспресо".
Военно-политический обозреватель отметил, что именно Кураховское направление является наиболее интенсивным по использованию механизированной компоненты, то есть техники.
"Даже на Покровском направлении преимущественно можем наблюдать пехотные штурмы, они задействуют пехоту. А вот на Кураховском направлении оккупанты не жалеют технику, которую максимально пытаются экономить на других локациях. Не менее интенсивным в свое время был именно Угледар по количеству примененной техники, и сейчас этот акцент немного сместился на север от Угледара", - добавил он.
Война в Украине - ситуация в Курахово
Напомним, что военный Иван Тимочко заявил, что ВСУ могут отступить из Угледара, Покровска и Курахово. По его словам, Кураховское направление будет важным, но не ключевым. Его следует рассматривать вместе с Угледаром и Покровском, поскольку это серьезный фронт, где РФ может пытаться наступать.
Войска РФ ударили из РСЗО по жилым домам Курахово. Оккупанты попали по частному сектору и многоэтажкам в центре города. По меньшей мере 3 человека погибли и 9 ранены, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Стало известно, что враг пытается пробиться к Покровску и Курахово. Российские оккупанты силами четырех бригад пытаются продвинуться западнее Марьинки и Авдеевки для дальнейшего наступления на Курахово и Покровск. Назар Волошин добавил, что российские войска смогли достичь определенных тактических успехов.
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