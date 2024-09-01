Войска РФ ударили из РСЗО по жилым домам Курахово: есть погибшие и много раненых

Российские оккупанты днем в воскресенье, 1 сентября, обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" Курахово Донецкой области, в результате есть погибшие и раненые.
Об обстреле россиянами жилых домов Курахово сообщил в Telegram глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
"Попали по частному сектору и многоэтажкам в центре города. (…) По меньшей мере 3 человека погибли и 9 ранены", – написал глава Донецкой ОВА.видео дня
Филашкин уточнил, что на месте работают представители власти, полиция, спасатели. Точное количество жертв и объемы разрушений устанавливается.
Где находится Курахово
Город Курахово расположен в 18 километрах от разрушенной россиянами Марьинки. Российская армия обстреливает общину почти каждый день.
Несмотря на ежедневную и обязательную эвакуацию в Кураховской общине на июль 2023 года проживало 18 тысяч человек.
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Ранее сообщалось, что РФ накрыла Часов Яр огнем: погибли пять человек, разрушены жилые дома. Россияне обстреляли город в субботу утром, снаряды попали в частный дом и многоэтажку.
Напомним, как ранее сообщал Главред, в Харькове прогремела серия взрывов. Российские оккупанты нанесли удары КАБами по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщили городской голова Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Впоследствии стало известно, что количество погибших после удара РФ увеличилось до семи, также есть много травмированных и раненых.
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