Зависит не от Украины: в Раде назвали главную причину массовых рейдов ТЦК

Темпы мобилизации в Украине остаются стабильными, однако, на фоне активных наступательных действий со стороны РФ, их необходимо увеличивать, отмечает нардеп.

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В Раде назвали главную причину массовых рейдов ТЦК / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Что сказал Чернев

Темпы мобилизации в Украине стабильны

Цифры мобилизации должны расти на фоне наступления РФ

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Какова причина массовых рейдов ТЦК

Российские оккупанты осуществляют активные наступательные операции по значительной части фронта, из-за чего темпы мобилизации в Украине должны расти. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, комментируя рейды работников ТЦК и СП по всей территории Украины.

Он отметил, что темпы мобилизации людей в Украине остаются стабильными, однако с августа по октябрь российская армия значительно усилила наступательные операции, что требует дополнительных ресурсов с украинской стороны.

"То есть цифры мобилизации должны расти", - подчеркнул нардеп.

На вопрос о рейдах, которые осуществляют работники Территориальных центров комплектования и правоохранительные органы, он пояснил, что их причина - активизация российских наступательных операций.

"На сейчас у меня нет точных цифр, насколько увеличилось количество мобилизованных благодаря таким мероприятиям", - отметил Чернев, комментируя эффективность таких рейдов.

Что известно о законе о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Кто такой Егор Чернев? Егор Чернев - народный депутат Украины IX созыва родом из Бердянска Запорожской области, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО, заместитель председателя Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины. В марте 2020 Егор выступил против создания Консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО. Чернев требовал вывести бывшего премьер-министра Витольда Фокина из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. 30 сентября 2020 президент Зеленский подписал указ об увольнении Фокина. С началом российско-украинской войны 2014 года добровольцем ушел в Национальную гвардию Украины.

Мобилизация в Украине - что известно о снижении мобилизационного возраста

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Офисе Президента Украины отметили, что США давят на Владимира Зеленского в вопросе снижения мобилизационного возраста до 18 лет. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко.

В то же время военный эксперт Петр Черник считает, что мобилизация с 18 лет является преждевременной. По его словам, мобилизационный возраст нужно снизить до 23 лет, когда мужчины уже получили высшее образование.

Украинские власти пока не планируют уменьшать возраст призыва, хотя международные партнеры выражают желание снизить мобилизационный возраст, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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