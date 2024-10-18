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Мобилизация с 18 до 25 лет: полковник ВСУ сделал жесткое заявление - "это не дети"

Юрий Берендий
18 октября 2024, 15:43
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Снижение мобилизационного возраста с 25 лет является вполне нормальным явлением в условиях войны, считает полковник запаса ВСУ Путро Черник.
Мобилизация с 18 до 25 лет: полковник ВСУ сделал жесткое заявление - 'это не дети'
Полковник ВСУ назвал "идеальный возраст" для уменьшения мобилизации / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Главред

В Офисе Президента Украины сообщили, что США давят на Владимира Зеленского с целью снижения мобилизационного возраста до 18 лет. Однако, мобилизация с 18 лет считается слишком ранней. Полковник запаса ВСУ и военный эксперт Петр Черник вкомментарии 24 Каналу высказал мнение, что мобилизация может быть более приемлемой с 23 лет, когда человек уже получил высшее образование.

Полковник также обратил внимание на ошибочное восприятие в обществе ситуации, когда взрослые мужчины в 23 года воспринимаются как дети, и толерантно относятся к самовольному оставлению воинских частей или уклонению от мобилизации.

"Это не дети. Это полноценные граждане. То есть в 18 лет пить водку могут все, а выполнять свой конституционный долг почему-то не могут", - подчеркнул Черник.

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Он привел пример из истории, когда Джордж Буш старший в 17 лет подделал свои документы, чтобы стать пилотом бомбардировщика. Его самолет был сбит, и он провел 10 дней в океане, а впоследствии стал президентом США.

Полковник запаса ВСУ отметил, что война является экзистенциальной. Если Украина ее проиграет или продолжит жить в искаженной ментальной реальности, где ТЦК считаются виновными во всех проблемах, то враг победит, заберет всех в армию, а тех, кто будет сопротивляться, просто расстреляют.

Он отметил, что Украина уже проходила подобный сценарий в 1944 году, когда все были вовлечены в войну.

"Снижение мобилизационного возраста до 21 года является абсолютно адекватным явлением, 18 - 19 лет - это немного перебор. Однако я стою на той позиции, что когда молодой человек получил высшее образование, условно в 22 - 23 года, это и должна быть стартовая возрастная позиция в части мобилизации. Это жестокая правда, никто кроме нас воевать не будет", - отметил Черник.

Инфографика закона о мобилизации
Что известно о законе о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Кто такой Петр Черник

Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Мобилизация в Украине - что известно о снижении мобилизационного возраста

Напомним, как ранее сообщал Главред, Соединенные Штаты оказывают давление на военно-политическое руководство Украины с целью изменить правила мобилизации, в частности, снизив возраст призывников с 25 до 18 лет. Об этом сообщил советник Офиса президента Сергей Лещенко.

Министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал возможные изменения, отметив, что Министерство обороны не комментирует слухи о мобилизации, а призыв осуществляется в рамках действующего законодательства. По его словам, во время обсуждений иностранные партнеры иногда интересуются, почему Украина не мобилизует лиц моложе 18 лет.

Что касается обязательной службы женщин, народный депутат Александр Федиенко отметил, что такой вопрос пока не рассматривается.

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