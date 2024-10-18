Зачем РФ каждую ночь атакует Киев дронами: назван коварный замысел врага

Враг использует разведывательные дроны фактически каждый раз, когда атакует столицу.

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Атака дронов / коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

Россияне почти каждую ночь массированно атакуют Киев дронами. Военный эксперт Игорь Романенко предположил, чего добивается враг, передает ТСН.ua.

По его словам, враг использует разведывательные дроны фактически каждый раз, когда атакует столицу и разведывательная функция здесь не является основной.

"Все это применяется и работает в комплексе во время вражеских атак. Сейчас россияне на дроны ставят Starlink, поэтому российские "Шахеды" работают, как FPV-дроны, которыми можно управлять на большом расстоянии. Кроме того, россияне используют мнимые цели, ими служат БпЛА "Герань". Это для оккупантов значительно дешевле, потому что сделаны они буквально из фанеры или пенопласта. Все это запускается в воздух для того, чтобы максимально перенапрягать нашу систему ПВО", - объясняет Романенко.

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Он также отметил, что один из принципов организации боевых действий заключается в непрерывном воздействии на противника.

"Именно это россияне и делают атакуя Киев. У них для этого есть соответствующий ресурс - ударные, разведывательные, управляемые и мнимые дроны. Таким образом они пытаются истощить нашу ПВО и только часть из того, что летит в воздухе, является ударными боеприпасами", - отмечает эксперт.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Удары РФ по Украине - что известно

Напомним, в ночь на 18 октября российская оккупационная армия осуществила одну из самых массированных атак беспилотниками по гражданскому населению и инфраструктуре Украины. Под ударом оказался и Киев.

Известно, что РФ запустила по Украине 135 беспилотников, 80 из них сбили силы ПВО. В частности, оккупанты применили БПЛА "Shahed" и дроны неустановленного типа.

Кроме того, вечером 17 октября, российские оккупанты также атаковали Украину ударными беспилотниками. Враг атаковал Шахедами и столицу.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

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