Байден сделал громкое заявление о войне в Украине и назвал опасный период

Президент США уверен в том, что союзники должны продолжать поддержку Украины.

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Джо Байден сделал заявление о войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, Офис президента

Украину и ее партнеров ждет тяжелая зима, в контексте войны со страной-агрессором РФ, заявил президент США Джо Байден.

При этом, в ходе визита в Германию, он призвал союзников продолжать поддержку Украины, передает Reuters.

Вместе с тем он убежден в том, что союзники должны обеспечивать поддержку, пока Украина не достигнет справедливого и устойчивого мира.

"Мы не можем сдаться. Мы должны продолжать нашу поддержку. По моему мнению, мы должны продолжать, пока Украина не добьется справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН", - добавил Байден.

Что нужно знать о Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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Ранее Байден объявил о новой помощи США на $425 миллионов. Пакет будет включать ракеты-перехватчики к противовоздушным системам, боеприпасы типа "воздух-земля", артснаряды и др.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Байден может разрешить Киеву бить вглубь РФ после выборов. Если бы США разрешили Украине использовать ракеты большой дальности, это стало бы важнейшим сигналом.

Как сообщалось ранее, Байден после визита Зеленского в США сделал прогноз по завершению войны. Соединенные Штаты окажут поддержку Украине на каждом этапе ее пути, сказал Джо Байден.

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