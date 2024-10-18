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Мобилизация с 18 лет: Умеров ответил на вопрос о снижении призывного возраста

Алексей Тесля
18 октября 2024, 13:17
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В Украине проводится мобилизация в соответствии с законом, подчеркнул министр обороны.
Умеров
Рустем Умеров прокомментировал вопрос мобилизации в Украине / Коллаж: Главред, Фото: t.me/ministry_of_defense_ua, president.gov.ua

Министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал информацию о возможном давлении на Украину по поводу снижения призывного возраста до 18 лет.

Как подчеркнул он в Брюсселе на полях встречи министров обороны стран-членов Организации Североатлантического договора, в рамках которой также состоялось заседание Совета Украина-НАТО, Минобороны не комментирует слухи о мобилизации в Украине, а призыв проводится в рамках действующего законодательства, передает "Интерфакс-Украина".

"Обсуждения (в ходе заседания Совета Украина-НАТО – ред.) вопроса мобилизации не было. Мы не комментируем слухи. Когда меня спрашивают о мобилизации, я говорю, что мы проводим мобилизацию в соответствии с законом, принятым украинским парламентом, в котором определены четкие критерии", - отметил глава Минобороны.

По его словам, в ходе обсуждений у партнеров иногда возникает вопрос о том, почему в Украине не проводят мобилизацию людей младше 18 лет.

Кто такой Рустем Умеров

Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".

В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

"Мы им объясняем, что это условие Верховной Рады, которое позволило нам мобилизовать с 25 до 60. Сейчас мы работаем в рамках норм существующего законодательства", - пояснил глава МО.

Смотрите видео - снижение призывного возраста до 25 лет, как это повлияет на армию Украины:

Как известно, ранее советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко подтвердил факт давления на президента Владимира Зеленского со стороны американских политиков обеих партий - и Демократической и Республиканской – в вопросе снижения мобилизационного возраста.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что мобилизацию некоторых категорий могут приостановить. Соответствующий законопроект все еще на рассмотрении парламента.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Генштаб рассматривает предложения, которые предусматривают добровольный призыв без привлечения ТЦК. В таких случаях подбор мотивированных бойцов поручат командирам воинских частей.

Как сообщаелось ранее свои учетные данные обновили уже 4,6 млн военнообязанных, призывников и резервистов, что значительно превышает потребности войска на сейчас.

мобилизация инфографика
/ Инфографика: Главред

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