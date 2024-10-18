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Будет ли обязательная мобилизация женщин: нардеп поделился своим прогнозом

Марина Фурман
18 октября 2024, 11:54
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Нардеп Федиенко отметил, что в армии много женских профессий, и никто не будет заставлять их бегать в окопах.
Будет ли обязательная мобилизация женщин: нардеп поделился своим прогнозом
Могут ли принудительно мобилизовать женщин в ряды ВСУ / коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

В Украине продолжается мобилизация, однако вопрос об обязательной службе женщин пока даже не поднимается. Об этом заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в эфире телеканала Киев24.

Нардеп выразил надежду, что в Украине не будет обязательной мобилизации женщин.

"Надеюсь, что европейское общество, наши партнеры, достаточно быстро начнут двигаться в направлении того, о чем они декларировали в начале войны по поддержке Украины", - отметил Федиенко.

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При этом нардеп добавил, что в украинской армии есть немало вакансий, которые требуют людей, в частности эти должности могут занимать женщины.

По словам Федиенко, в Вооруженных Силах не хватает специалистов в финансовой сфере. Поэтому некоторые воинские части не могут эффективно использовать имеющиеся средства.

"В Вооруженных Силах Украины, например, не хватает финансистов, их достаточно мало, понимаете? Деньги, например, на счетах есть в воинской части или бригаде, а потратить их полностью иногда не могут. Почему? Потому что нет экономиста, бухгалтера и тд.", - пояснил нардеп.

Он отметил, что женщины могут занимать эти должности и получать справедливую зарплату.

"И бухгалтер в какой-то воинской части, не на передовой, может получать больше, чем в экономическом секторе, кстати", - сказал Федиенко.

Кто такой Александр Федиенко?

Александр Федиенко - бывший председатель правления Интернет ассоциации Украины. Народный депутат Украины 9-го созыва, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации, председатель подкомитета цифровой инфраструктуры, электронных коммуникаций и смарт-инфраструктуры, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что несмотря на всю неприемлемость мобилизации женщин в Украине, к таким шагам могут прибегнуть в случае крайней необходимости. Однако, как убежден Залужный, этого нужно избегать.

Эксперт Виталий Портников отмечал, если война в Украине продлится несколько лет, то сначала снизят возраст мобилизации военнообязанных. Впоследствии, по словам эксперта, скорее всего, будут активно привлекать женщин в армию.

Ранее советник Офиса Президента Сергей Лещенко сообщал, что Соединенные Штаты давят на военно-политическое руководство Украины с целью изменить правила мобилизации. В частности, предлагается уменьшить мобилизационный возраст с 25 лет до 18.

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