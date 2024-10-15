Снижение мобилизационного возраста до 21 года: комбриг НГУ выступил со странным заявлением

По мнению полковника, 21-летние молодые люди смогут работать эффективнее.

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Комбриг НГУ высказался о снижении мобилизационного возраста / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 24 ОМБр имени короля Даниила

Командир 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" полковник Игорь Оболенский выступил с идеей снижения мобилизационного возраста до 21 года, чтобы мы в армии получили молодых мотивированных воинов. Об этом он сказал в эфире авторского проекта Романа Кравца "Дивись" в "Украинской правде".

"Чем больше сейчас нашей молодежи почувствует что такое война, то тем легче нам будет дальше. Тяжелые времена рождают сильных людей", - подчеркнул он.

Оболенский отметил, что нельзя говорить, что все эти молодые люди погибнут на фронте.

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"Нет тотальной смерти, мы эффективны. Очень много ребят воюют и возвращаются. У меня есть солдаты и сержанты, которые уже три-четыре раза были ранены, но они снова возвращаются в строй. Это показывает, какие у нас патриотические люди, которые хотят воевать дальше за государство, потому что у них есть доверие к командованию, к государству, друг к другу", - отметил Оболенский.

По мнению полковника, 21-летние молодые люди смогут работать эффективнее:

"Молодежь зайдет и почувствует на себе негатив этой войны, создаст профессиональную армию и дальше мы будем уничтожать противника гораздо эффективнее".

Что следует знать о Нацгвардии? Национальная гвардия Украины - военное формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначенное для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов гражданУкраины, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами - по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, пресечения террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций, пишет Википедия.

Как вспоминает командир, он выпускался в 21 год из военного института и начинал военную службу. Именно в этот период есть больше осознания ситуации, чем в 18 лет, потому что больше понимаешь жизнь, а особенно сейчас, когда мододь на себе почувствовала обстрелы ракетами и БПЛА.

Сыну самого Оболенского сейчас 11 лет.

"И если эта война будет в пределах 10 лет, то он придет в армию. Я это понимаю. Поэтому моя задача - создать такие условия, чтобы я не переживал, что мой сын придет сюда и о нем кто-то не позаботится. Моя мотивация каждое утро вставать и делать это государство и войско намного лучше - это мои дети, это наш народ и Украина, потому что я знаю, что мой сын придет в это войско и будет дальше защищать Украину", - сказал командир 13-й бригады Нацгвардии "Хартия".

Командир 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" признается, что его сын хочет идти служить в армию.

"Меня это с одной стороны пугает, а с другой - я понимаю, что делаю правильные вещи", - подчеркнул Оболенский.

Инфографика закона о мобилизации / фото: Главред

Мобилизация в Украине - что известно

Как известно, вчера ТЦК посетили сразу три музыкальные группы. Некоторым задержанным мужчинам вручили повестки, а одного из членов команды уже отправили на обучение.

В свою очередь комбат ВСУ эмоционально высказался по мобилизации. Кирилл Верес прокомментировал заявления о важности сохранения жизней личного состава.

Также эксперт высказался относительно будущей мобилизации женщин. Если мы соглашаемся с парадигмой долгой войны, из которой нет выхода, потребуется дополнительная мобилизация.

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