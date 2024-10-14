"Пойди и умри через час": комбат ВСУ эмоционально высказался насчет мобилизации

Кирилл Верес прокомментировал заявления относительно важности сохранения жизней личного состава.

https://glavred.info/ukraine/poydi-i-umri-cherez-chas-kombat-vsu-emocionalno-vyskazalsya-naschet-mobilizacii-10605212.html Ссылка скопирована

Кирилл Верес / Коллаж: Главред, фото: Facebook/GeneralStaff.ua, скриншот

Мобилизованные готовы идти убивать, но не умирать, заявил командир батальона К-2 54-й ОМБр Кирилл Верес, критически оценивая нынешнюю ситуацию с мобилизацией в Украине.

Как подчеркнул он в интервью "24 каналу", мобилизованные идут в бой, и они строят планы через два дня, а это значит, они не готовы умирать.

"Скажу прямо всем – у нас под контрактом внизу написано, (нецензурно, - ред.), невидимым шрифтом: "Пойди, (нецензурно, - ред.), и умри, (нецензурно, - ред.), за три недели". Люди согласны идти убивать. Люди не согласны идти умирать", - сказал военный.

По его словам, если человек идет в армию, то он должен быть готов буквально "умереть через час", к чему многие оказываются не готовы.

"Вот что мне им сказать – ребята, идите умрите? Ну не могу я такого сказать. У меня нет такого человеческого права. Каждый человек имеет право на жизнь, правильно? Это мое видение", – пояснил комбат.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Он также прокомментировал заявления относительно важности сохранения жизней личного состава украинской армии, которые часто делает военно-политическое командование:

"У нас сейчас сохранение личной жизни – это модно, это тренд. Только между, (нецензурно, - ред.), делать и говорить (нецензурно, - ред.) – это немного разные вещи", - добавил Верес.

Смотрите видео - снижение призывного возраста до 25 лет, как это повлияет на армию Украины:

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что мобилизацию некоторых категорий могут приостановить. Соответствующий законопроект все еще на рассмотрении парламента.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Генштаб рассматривает предложения, которые предусматривают добровольный призыв без привлечения ТЦК. В таких случаях подбор мотивированных бойцов поручат командирам воинских частей.

Как сообщаелось ранее свои учетные данные обновили уже 4,6 млн военнообязанных, призывников и резервистов, что значительно превышает потребности войска на сейчас.

/ Инфографика: Главред

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред