Война в Украине может завершиться в 2025 году: Маломуж указал на важный момент

Николай Маломуж рассказал, от чего зависит завершение войны.

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Войну в Украине можно завершить в следующем году / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Войну в Украине реально завершить уже в 2025 году, но для этого нужны соответствующие решения. Об этом рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала.

Маломуж отметил, что на завершение войны в Украине влияет очень много различных факторов.

По его мнению, многие аспекты зависят от международных партнеров. Если союзники Украины наконец предоставят значительную военную помощь, тогда можно будет рассматривать вопрос освобождения территорий.

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Также экс-руководитель Службы внешней разведки вспомнил о дальнобойном оружии и ударах вглубь РФ.

"Здесь нужны решения от партнеров. Речь идет как о мощной поддержке нашего ВПК, так и о реально больших пакетах военной помощи, а не по остаточному принципу. Немножко систем ПВО, немножко HIMARS и так далее. Это не работает. Это не о победе", - подчеркнул Маломуж.

Сейчас международные партнеры не предоставили Украине разрешения на удары по России. Также не было значительных поставок дальнобойного оружия.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Завершение войны - последние новости

Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко сообщал, что война в Украине может завершиться в следующем году, но на данном этапе нужна тяжелая дипломатическая работа, которая будет включать улучшение ситуации на фронте и военно-дипломатические усилия для реализации Плана мира.

Ранее президент Украины отмечал, что ситуация на фронте позволяет надеяться на завершение войны не позднее 2025 года. Зеленский прежде всего рассчитывает на лидерство главы Белого дома Джо Байдена, чтобы в течение трех месяцев, которые остались до конца его президентского срока, достичь прогресса в вопросе мира.

В то же время сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что президент США Джо Байден должен позволить Украине стрелять вглубь России западным оружием, это заставит Путина сесть за стол переговоров.

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