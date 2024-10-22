Зеленский оценил перспективы президентства Трампа и Харрис для войны в Украине

Определенные шаги по войне в Украине один из кандидатов в президенты США сделает еще до конца года.

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Зеленский получил информацию о решимости и Трампа и Харрис / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Победитель президентских выборов в США начнет действовать в вопросе российско-украинской войны еще до января, когда состоится официальная инаугурация. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с журналистами, пишет "Европейская правда".

Зеленский убежден, что от выборов в Штатах зависит и готовность страны-агрессора России к переговорам с Украиной. Кремль будет ждать первых шагов нового президента, который проявит себя достаточно быстро.

"Я думаю, что они будут наблюдать за политикой Соединенных Штатов в этом вопросе. А Соединенные Штаты продемонстрируют политику очень быстро, после выборов, по моему мнению", - заявил он.

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Украинский президент подчеркнул, что по словам Дональда Трампа и Камалы Харрис во время их встреч, оба кандидата в президенты США не собираются ждать до января, чтобы приложить усилия в вопросе войны в Украине.

Президентские выборы в США / Инфографика: Главред

"Они что-то не смогут сделать согласно их полномочиям, но что-то смогут", - сказал глава государства.

Обе встречи с кандидатами на президентских выборах в США Зеленский оценил как "хорошие", но сравнивать их не стал.

Выборы президента США 2024 года Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. 15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании. 25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок. В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты. Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем. В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Заявления Трампа и Харрис относительно войны в Украине

Недавно бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что якобы угрожал российскому диктатору Владимиру Путину нанести удар по Москве, если Россия "будет преследовать Украину".

Ранее Дональд Трамп выдал циничное заявление о войне в Украине и президенте Владимире Зеленском. Как писало Politico, Трамп обвинил Зеленского в том, что он якобы "позволил начаться войне".

Накануне кандидат-демократ в президенты и вице-президент США Камала Харрис заявила, что не согласится на переговоры о прекращении войны в Украине с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным без участия Киева.

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