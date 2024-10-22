Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Зеленский оценил перспективы президентства Трампа и Харрис для войны в Украине

Анна Косик
22 октября 2024, 15:51
144
Определенные шаги по войне в Украине один из кандидатов в президенты США сделает еще до конца года.
Трамп, Харрис, Зеленский
Зеленский получил информацию о решимости и Трампа и Харрис / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Победитель президентских выборов в США начнет действовать в вопросе российско-украинской войны еще до января, когда состоится официальная инаугурация. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с журналистами, пишет "Европейская правда".

Зеленский убежден, что от выборов в Штатах зависит и готовность страны-агрессора России к переговорам с Украиной. Кремль будет ждать первых шагов нового президента, который проявит себя достаточно быстро.

"Я думаю, что они будут наблюдать за политикой Соединенных Штатов в этом вопросе. А Соединенные Штаты продемонстрируют политику очень быстро, после выборов, по моему мнению", - заявил он.

видео дня

Украинский президент подчеркнул, что по словам Дональда Трампа и Камалы Харрис во время их встреч, оба кандидата в президенты США не собираются ждать до января, чтобы приложить усилия в вопросе войны в Украине.

Президентские выборы в США, Харрис, Трамп, инфографика
Президентские выборы в США / Инфографика: Главред

"Они что-то не смогут сделать согласно их полномочиям, но что-то смогут", - сказал глава государства.

Обе встречи с кандидатами на президентских выборах в США Зеленский оценил как "хорошие", но сравнивать их не стал.

Выборы президента США 2024 года

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании.

25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок.

В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты.

Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем.

В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Заявления Трампа и Харрис относительно войны в Украине

Недавно бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что якобы угрожал российскому диктатору Владимиру Путину нанести удар по Москве, если Россия "будет преследовать Украину".

Ранее Дональд Трамп выдал циничное заявление о войне в Украине и президенте Владимире Зеленском. Как писало Politico, Трамп обвинил Зеленского в том, что он якобы "позволил начаться войне".

Накануне кандидат-демократ в президенты и вице-президент США Камала Харрис заявила, что не согласится на переговоры о прекращении войны в Украине с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным без участия Киева.

Читайте также о выборах в США:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп выборы в США Камала Харрис
Реклама

Главное за день

Ещё
Скандалы с МСЭК и "инвалидности" чиновников: Зеленский анонсировал кадровые решения

Скандалы с МСЭК и "инвалидности" чиновников: Зеленский анонсировал кадровые решения

17:07Украина
Как РФ может использовать военных КНДР в Украине: в The Guardian назвали цели Кремля

Как РФ может использовать военных КНДР в Украине: в The Guardian назвали цели Кремля

17:03Украина
КНДР могла отправить России своих пилотов: все подробности - Newsweek

КНДР могла отправить России своих пилотов: все подробности - Newsweek

17:01Мир
Реклама

Популярное

Ещё
У 3 знаков зодиака будет самая удачная осень: кто среди счастливчиков

У 3 знаков зодиака будет самая удачная осень: кто среди счастливчиков

Зависит не от Украины: в Раде назвали главную причину массовых рейдов ТЦК

Зависит не от Украины: в Раде назвали главную причину массовых рейдов ТЦК

Последние теплые дни: синоптик сказала, когда в Украину придет похолодание и снег

Последние теплые дни: синоптик сказала, когда в Украину придет похолодание и снег

Только 1% людей сможет выполнить задание: нужно найти отличия на изображениях

Только 1% людей сможет выполнить задание: нужно найти отличия на изображениях

В Украине резко меняется погода: что ожидать в ближайшее время

В Украине резко меняется погода: что ожидать в ближайшее время

Последние новости

17:25

После объятий с Путиным: премьер Индии заговорил о мире в Украине

17:18

Ворвутся финансовые проблемы: что нельзя делать 23 октября - приметы

17:07

Скандалы с МСЭК и "инвалидности" чиновников: Зеленский анонсировал кадровые решения

17:03

Почему мутнеет консервация: где напортачили и что с этим делать

17:03

Как РФ может использовать военных КНДР в Украине: в The Guardian назвали цели Кремля

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:01

КНДР могла отправить России своих пилотов: все подробности - Newsweek

16:52

"Очень важный рубеж": ВСУ могут отступить из ключевого города на Востоке

16:38

Размещение "сил сдерживания" в Украине: во Франции сделали предложение

16:37

Как правильно вести современную переписку: правила этикета, которые знают единицы

Реклама
16:29

Как удалить стойкий жир с дверцы духовки: нужно смешать всего 2 ингредиента

16:08

Женщина нашла в доме покойного папы зловещую записку, которая ее напугала: о чем там говорилосьВидео

16:02

Как вырастить лук без стрелок: что надо сделать перед посадкой - знают не всеВидео

15:59

Слава Демин признался, что было между ним и Лесей Никитюк

15:51

Зеленский оценил перспективы президентства Трампа и Харрис для войны в Украине

15:33

Зеленский прокомментировал данные о войсках КНДР в Украине: Южная Корея нам помогает

15:27

НАТО в обмен на территории: Зеленский сделал заявление о вступлении Украины в Альянс

15:19

Как сделать обувь водонепроницаемой: копеечные средства, которые спасут от влагиВидео

15:10

Оккупанты вклинились в линию обороны: ВСУ предупредили об изменениях в Часовом Яру

15:06

Отставка руководителя ГУР Буданова: Зеленский объявил свое решение

15:03

До 35 миллиардов евро: в ЕС согласовали кредит для Украины - на что пойдут средства

Реклама
14:52

Доллар и евро резко подорожали: сколько стоит иностранная валюта

14:40

"Честно говоря, не хочется": Магучих рассказала, почему не выходит замуж

14:39

Только зеленым и синим: почему в СССР подъезды красили до половины

14:20

Украинцы могут получить до 150 тысяч грн: в Минэкономики назвали условия

14:10

Моментально сгорела почти вся семья: что известно о погибших в СумахФотоВидео

14:08

Сестра Ким Чен Ына назвала Украину и Южную Корею "невоспитанными собаками"

14:02

Точка в Курской операции: эксперт назвал условие, когда ВСУ покинут территорию РФ

13:49

Гороскоп на завтра 23 октября: Водолеям - самый счастливый день, Стрельцам - ловушка

13:48

В ЕС снова заговорили о введении войск в Украину: в Politico назвали причину

13:29

Журналисты нашли, как друзья председателя фракции Порошенко в Киевсовете завладели коммунальными объектами в столице

13:28

В СССР такой не готовили: рецепт сногшибательного салата, который "подорвал" СетьВидео

12:54

Еще те "языкастые Хвеськи": астрологи назвали знаки, которые не смыслят свою жизнь без разговоров

12:45

Не для красоты: почему между железнодорожными путями лежат камни

12:44

Беглец Влад Яма засветился с Алиной Гросу в США

12:35

БПЛА перешли на "новые цели": все подробности ночной атаки на заводы России

12:02

"С перекошенным лицом": известную российскую певицу задержали в невменяемом состоянии

11:49

В Украину пришло бабье лето: синоптики назвали самые теплые дниФото

11:43

Ситуация для врага патовая: Жданов рассказал, как ВСУ "дали по зубам" РФ на Донбассе

11:07

Алессандра Амброзио на шоу Victoria's Secret: как 43-летняя звезда привела себя в форму

11:06

Китайский гороскоп на завтра 23 октября: Козлам - страх и сомнения, Свиньям - опасность

Реклама
10:58

Простой математический вопрос поставил взрослых в тупик: решат его не все

10:45

Южная Корея созвала Совбез: готовится передать Украине наступательное оружие

10:36

С октябрем не сложилось: Путин поставил новый дедлайн для вытеснения ВСУ с Курщины

10:35

Джоли снова влюблена: она провела две ночи в отеле с новым бойфрендом

10:25

Чем РФ заплатит за участие солдат КНДР в войне: в Сеуле раскрыли детали

10:22

Совсем не узнать: дочь предательницы Ани Лорак стала ее копией

10:12

$450 тысяч, ювелирка, паспорт РФ у сына: СБУ "накрыли" главу Николаевской МСЭКФото

09:55

3 знака зодиака, которые разбогатеют осенью 2024 года

09:46

Переброска войск КНДР в Украину: циничное заявление союзника РФ в ООН

09:40

"Кто такая Дарья?": Оксана Билозир высказалась о вдове Назария Яремчука

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения дочериС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять